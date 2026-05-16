Марин Петков с пълни 90 минути при равенство на Ал Таавун в Саудитска Арабия

Българският национал Марин Петков изигра цял мач за Ал Таавун, които завършиха 1:1 срещу Ал Рияд в среща от предпоследния, 33-и кръг на местната Професионална лига.

Двубоят започна с равностойна игра, но гостите от Ал Рияд първи намериха път към мрежата. В 61-вата минута Леандро Курто изведе тима си напред, хвърляйки феновете на гостите в екстаз. Радостта им обаче трая кратко – само шест минути по-късно Роджър Мартинес възстанови паритета с хладнокръвен гол за Ал Таавун, с което върна интригата в срещата.

След равенството Ал Таавун остава стабилно на шесто място в класирането с 53 точки, докато Ал Рияд продължава да се бори за оцеляване, заемайки 16-ата позиция с 27 пункта.

В последния кръг от сезона Ал Таавун ще гостува на Ал Хазем, а Ал Рияд ще приеме Ал Ахдуд в решаващ сблъсък за оставане в елита.