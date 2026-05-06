Диниш Алмейда пред трансфер в ЦСКА

ЦСКА е на път да финализира първия си трансфер за предстоящия сезон, като осигурява услугите на опитния защитник Диниш Алмейда. Португалецът, който до момента бе ключова фигура в отбраната на Лудогорец, ще облече червената фланелка като свободен агент, след като договорът му с разградчани изтича това лято.

Според източници, близки до клуба, 30-годишният централен бранител е пред подписване на контракт с ЦСКА за минимум две години, макар че самият Алмейда настоява за тригодишно споразумение. Очаква се преговорите да приключат съвсем скоро, а новото попълнение да се включи в подготовката на "армейците" за новия сезон.

Привличането на Диниш Алмейда несъмнено ще доведе до сериозни промени в защитната линия на ЦСКА. Испанецът Адриан Лапеня, който не успя да впечатли с изявите си през изминалата кампания, почти сигурно ще напусне клуба. Освен това, бъдещето на Делова също изглежда неясно, тъй като футболистът отказва да преподпише без освобождаваща клауза, което може да доведе до негов трансфер срещу символична сума през лятото.

Любопитен факт е, че ЦСКА вече веднъж бе на крачка от подпис с Диниш Алмейда през 2020 година. Тогава обаче преговорите се проточиха и португалецът избра да продължи кариерата си в белгийския Антверп. По онова време начело на "червените" бе Бруно Акрапович, който отлично познаваше качествата на Алмейда от съвместната им работа в Локомотив Пловдив. Въпреки желанието на треньора, ръководството не успя да финализира сделката. Сега, четири години по-късно, съдбата отново събира пътищата на ЦСКА и Диниш Алмейда.