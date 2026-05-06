Порто финализира трансфера на Якуб Кивиор от Арсенал: Полският защитник остава при „драконите“

6 Май, 2026 12:18 462 0

Порто ще си осигури за постоянно услугите на Якуб Кивиор, който досега бе собственост на Арсенал. След впечатляващия си сезон под наем, в който изигра ключова роля за спечелването на шампионската титла в Португалия, полският национал ще продължи кариерата си на „Ещадио до Драгао“.

Според информация на авторитетния журналист Фабрицио Романо, португалският гранд ще заплати 17 милиона евро за правата на 26-годишния бранител, като в сделката са включени и допълнителни бонуси в размер на 5 милиона евро. Освен това, при евентуална бъдеща продажба на Кивиор, Арсенал ще получи още 2 милиона евро.

Любопитен детайл в новия договор на защитника е откупната клауза, която възлиза на внушителните 70 милиона евро – ясен знак за високите очаквания към него в Порто.

През изминалия сезон Якуб Кивиор записа 38 двубоя с екипа на „драконите“, като се отличи с две асистенции и стабилни изяви в дефанзивен план. С постоянството и отдадеността си, той се превърна в един от стълбовете на защитата на португалския шампион.


