Столично дерби с високи залози: ЦСКА и Локомотив София в битка за точки и престиж

В неделния следобед Националният стадион "Васил Левски" ще се превърне в арена на столично дерби. От 17:45 часа ЦСКА посреща Локомотив София в двубой от 25-ия кръг на Първа лига, като и двата тима ще преследват своите амбиции с пълна сила.

"Червените" се намират на четвърта позиция във временното класиране, събрали 43 точки – само на три зад третия ЦСКА 1948 и с три преднина пред Черно море, който вчера разгроми Септември с 3:0 като гост. Головата разлика на армейците е 34:19, а в последния си шампионатен мач те измъкнаха трудна победа с 1:0 срещу Ботев Враца. За момчетата на ЦСКА всяка точка е от значение в битката за челните места и евентуално участие в европейските турнири.

От другата страна на барикадата, "железничарите" от Локомотив София заемат 10-ото място с 30 точки и са част от групата на отборите, които все още не са си осигурили спокойствие за оставане в елита. Въпреки това, разликата с осмия Арда е минимална – само две точки, а Арда има и два изиграни мача повече. Локомотив може да се похвали с голово съотношение 30:28, а в последния си двубой надделя над Добруджа с 3:1 на свой терен в квартал "Илиянци".

Сезонът вече предложи два сблъсъка между тези съперници. През септември, в 10-ия кръг на първенството, двата тима завършиха наравно 1:1 на стадион "Локомотив". Впоследствие, през декември, съдбата ги събра отново – този път в осминафиналите за Купата на България, където ЦСКА се наложи с 2:1 на "Васил Левски".