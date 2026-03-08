Лийдс с категорична победа и билет за четвъртфиналите на ФА Къп – Груев остана резерва

Лийдс Юнайтед демонстрира класа и самочувствие, като безапелационно се наложи с 3:0 над Норич Сити в осминафиналния сблъсък от турнира за ФА Къп. Домакините не оставиха никакви съмнения в превъзходството си и заслужено си осигуриха място сред най-добрите осем в престижната надпревара.

Илия Груев-младши остана резерва и така и не получи шанс да се изяви на терена през цялата среща.

В 19-ата минута германският нападател Лукас Нмека разтърси мрежата на гостите, но радостта му бе краткотрайна – попадението бе отменено след намеса на съдиите заради игра с ръка. Това обаче не разколеба домакините, които продължиха да натискат и логично откриха резултата в 32-ата минута чрез Шон Лонгстаф, който се възползва от отлична комбинация в наказателното поле.

Малко преди почивката, в 43-ата минута, шведският защитник Габриел Гудмундсон удвои преднината на Лийдс, осигурявайки комфорт и спокойствие на своя тим за второто полувреме.

Крайното 3:0 оформи Джоел Пиру в 85-ата минута, с което сложи точка на спора и подпечата убедителния успех на „белите“.