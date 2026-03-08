Безредици и масово нахлуване на фенове след Рейнджърс - Селтик - ВИДЕО

Истинска буря от емоции и напрежение разтърси стадион „Айброкс“ в Глазгоу след паметния сблъсък между вечните врагове – Рейнджърс и Селтик, в полуфинал за Купата на Шотландия. Вместо футболният спектакъл да остане в историята с драматичния си завършек, вниманието бе откраднато от безпрецедентни сцени на насилие и хаос, които помрачиха празника на спорта.

След нулево равенство в редовното време и продълженията, „детелините“ от Селтик триумфираха с 4:2 при изпълнението на дузпи, но радостта им бе помрачена от последвалите инциденти.

Веднага след последния съдийски сигнал, страстите на трибуните кипнаха до червено. Еуфорични фенове на Селтик преодоляха огражденията и нахлуха на терена, за да отпразнуват успеха си, игнорирайки опитите на стюардите и полицията да ги спрат. Това действие предизвика светкавична реакция от страна на привържениците на Рейнджърс, които също се втурнаха към игралното поле от трибуната „Копланд“. За броени секунди тревата на „Айброкс“ се превърна в сцена на масови сблъсъци, при които летяха факли и различни предмети, а служителите на реда бяха принудени да изградят кордони, за да предотвратят по-сериозни инциденти.

В суматохата се появиха тревожни информации за нападение над член на треньорския щаб на Селтик, което допълнително нажежи атмосферата.

Сблъсъците между двете агитки едва бяха овладени след намесата на полицията, която с огромни усилия успя да възстанови реда.

Причина за ескалацията на напрежението се оказа и необичайното разпределение на местата за гостуващите фенове. За разлика от обичайните пет процента, този път Селтик получи цялата трибуна „Брумлоун“, което значително увеличи броя на техните привърженици и допринесе за взривоопасната атмосфера на дербито.

Така, вместо да се говори за футболни герои и спортни достойнства, полуфиналът на „Айброкс“ ще остане в историята с грозните сцени на насилие и безредици, които хвърлиха сянка върху един от най-очакваните мачове в шотландския футбол.