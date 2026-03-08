Новини
Безредици и масово нахлуване на фенове след Рейнджърс - Селтик - ВИДЕО

8 Март, 2026 20:12 824 1

  • айброкс-
  • селтик-
  • рейнджърс-
  • масов бой-
  • нахлуване на терена-
  • купа на шотландия-
  • фенове-
  • безредици-
  • дузпи-
  • футболно дерби

Вместо футболният спектакъл да остане в историята с драматичния си завършек, вниманието бе откраднато от безпрецедентни сцени на насилие и хаос

Безредици и масово нахлуване на фенове след Рейнджърс - Селтик - ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Истинска буря от емоции и напрежение разтърси стадион „Айброкс“ в Глазгоу след паметния сблъсък между вечните врагове – Рейнджърс и Селтик, в полуфинал за Купата на Шотландия. Вместо футболният спектакъл да остане в историята с драматичния си завършек, вниманието бе откраднато от безпрецедентни сцени на насилие и хаос, които помрачиха празника на спорта.

След нулево равенство в редовното време и продълженията, „детелините“ от Селтик триумфираха с 4:2 при изпълнението на дузпи, но радостта им бе помрачена от последвалите инциденти.

Веднага след последния съдийски сигнал, страстите на трибуните кипнаха до червено. Еуфорични фенове на Селтик преодоляха огражденията и нахлуха на терена, за да отпразнуват успеха си, игнорирайки опитите на стюардите и полицията да ги спрат. Това действие предизвика светкавична реакция от страна на привържениците на Рейнджърс, които също се втурнаха към игралното поле от трибуната „Копланд“. За броени секунди тревата на „Айброкс“ се превърна в сцена на масови сблъсъци, при които летяха факли и различни предмети, а служителите на реда бяха принудени да изградят кордони, за да предотвратят по-сериозни инциденти.

В суматохата се появиха тревожни информации за нападение над член на треньорския щаб на Селтик, което допълнително нажежи атмосферата.

Сблъсъците между двете агитки едва бяха овладени след намесата на полицията, която с огромни усилия успя да възстанови реда.

Причина за ескалацията на напрежението се оказа и необичайното разпределение на местата за гостуващите фенове. За разлика от обичайните пет процента, този път Селтик получи цялата трибуна „Брумлоун“, което значително увеличи броя на техните привърженици и допринесе за взривоопасната атмосфера на дербито.

Така, вместо да се говори за футболни герои и спортни достойнства, полуфиналът на „Айброкс“ ще остане в историята с грозните сцени на насилие и безредици, които хвърлиха сянка върху един от най-очакваните мачове в шотландския футбол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гадост и зараза

    0 0 Отговор
    Тези глупци, точно сега и точно помежду си, ли намериха да се бият?
    На Европа й се е запалила чергата отвсякъде, те къде си хабят енергията!

    20:49 08.03.2026

