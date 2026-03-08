Новини
Елица Василева-Атанасийевич изведе Паниониос до триумф с Купата на Гърция по волейбол

8 Март, 2026 20:49 450 0

Отборът на българката надделя над състава на Тира

Елица Василева-Атанасийевич изведе Паниониос до триумф с Купата на Гърция по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Женският волейболен отбор на Паниониос, в чиито редици блести българската звезда Елица Василева-Атанасийевич, завоюва престижната Купа на Гърция след впечатляваща победа във финалния сблъсък. Срещата се проведе в спортната зала на Халкида, където атмосферата бе наелектризирана от емоции и спортен хъс.

В оспорвания финал Паниониос надделя над състава на Тира с 3:1 гейма (25:17, 25:15, 25:27, 25:20), демонстрирайки отлична игра и колективен дух.

Елица Василева-Атанасийевич се отличи с изключително представяне, като добави 17 точки към актива на своя тим и бе сред ключовите фигури на терена. Единствено Полина Рахимова успя да я изпревари по резултатност, записвайки 19 точки за Паниониос.

От страна на Тира най-резултатна бе Рика Маазе, която също реализира 19 точки, но усилията ѝ не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата.


Новини по спортове:
