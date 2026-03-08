Емил Велев се снима във фен магазина на ЦСКА

В истински изненада за футболните фенове се превърна появата на Емил Велев – легендарният бивш футболист и треньор на Левски, в сърцето на „червената“ крепост.

Известният с прозвището си Кокала специалист, който остава в историята като последния наставник, донесъл шампионската титла на „сините“, този път избра да прекрачи прага на официалния фен магазин на вечния съперник – ЦСКА.

Събитието предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като самият Велев публикува снимка от визитата си в модерния магазин. На кадъра той гордо сочи стената зад касата, където с големи букви е изписано: „ЦСКА София – Люлка на шампиони“. До надписа са изобразени и три от най-емблематичните фигури в историята на клуба – Христо Стоичков, Димитър Пенев и Петър Жеков.

Любопитен факт е, че това не е първият път, в който Емил Велев демонстрира симпатии към „червените“. Преди години той бе засечен да споделя бира с фенове на ЦСКА на стадион „Българска армия“.