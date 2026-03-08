Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хетафе спря устрема на Бетис към челната четворка в Ла Лига

Хетафе спря устрема на Бетис към челната четворка в Ла Лига

8 Март, 2026 21:10 319 0

  • хетафе-
  • бетис -
  • ла лига-
  • испания-
  • топ 4-
  • футбол

Домакините демонстрираха стабилност и увереност още от първия съдийски сигнал

Хетафе спря устрема на Бетис към челната четворка в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер на стадион „Колисеум Алфонсо Перес“ донесе радост на феновете на Хетафе, след като местният тим надви категорично Бетис с 2:0 в среща от 27-ия кръг на испанската Ла Лига. С този успех „сините“ не само затвърдиха отличната си форма, но и сериозно охладиха амбициите на гостите от Севиля за място в Топ 4.

Домакините демонстрираха стабилност и увереност още от първия съдийски сигнал. Опитният бранител Кико Фемения даде тон на победата, разписвайки се в 28-ата минута след прецизна атака.

Малко преди почивката, в добавеното време на първата част, уругвайският нападател Мартин Сатриано удвои аванса на Хетафе, с което на практика реши изхода на двубоя.

Това бе десетата победа за сезона за столичани и втора поредна в шампионата. В последните пет срещи в Ла Лига Хетафе записа цели четири успеха, което ги изкачи на деветата позиция във временното класиране. За Бетис поражението бе шесто от началото на кампанията. Тимът, който в предходните два кръга се задоволи само с равенства, продължава да изпитва трудности и вече изостава с цели 11 точки от четвъртия Виляреал. Така мечтата за участие в Шампионската лига изглежда все по-далечна за андалусийците.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове