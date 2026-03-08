Хетафе спря устрема на Бетис към челната четворка в Ла Лига

Вълнуваща вечер на стадион „Колисеум Алфонсо Перес“ донесе радост на феновете на Хетафе, след като местният тим надви категорично Бетис с 2:0 в среща от 27-ия кръг на испанската Ла Лига. С този успех „сините“ не само затвърдиха отличната си форма, но и сериозно охладиха амбициите на гостите от Севиля за място в Топ 4.

Домакините демонстрираха стабилност и увереност още от първия съдийски сигнал. Опитният бранител Кико Фемения даде тон на победата, разписвайки се в 28-ата минута след прецизна атака.

Малко преди почивката, в добавеното време на първата част, уругвайският нападател Мартин Сатриано удвои аванса на Хетафе, с което на практика реши изхода на двубоя.

Това бе десетата победа за сезона за столичани и втора поредна в шампионата. В последните пет срещи в Ла Лига Хетафе записа цели четири успеха, което ги изкачи на деветата позиция във временното класиране. За Бетис поражението бе шесто от началото на кампанията. Тимът, който в предходните два кръга се задоволи само с равенства, продължава да изпитва трудности и вече изостава с цели 11 точки от четвъртия Виляреал. Така мечтата за участие в Шампионската лига изглежда все по-далечна за андалусийците.