Виляреал надделя над Елче на "Естадио де ла Керамика"

8 Март, 2026 19:09 409 0

"Жълтата подводница" затвърди позицията си в челната четворка на класирането

Виляреал надделя над Елче на "Естадио де ла Керамика" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Виляреал се поздрави с ценна победа над Елче с резултат 2:1 в среща от 27-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините демонстрираха отлична форма и решителност, като си осигуриха комфортен аванс още през първата част на двубоя.

Още в 31-ата минута Таджън Бюканън откри резултата, възползвайки се от неразбирателство в защитата на гостите.

Само десет минути по-късно Сантяго Моуриньо удвои преднината на "жълтата подводница", с което постави Елче в изключително трудна позиция.

Въпреки че Елче не се предаде и опита да се върне в мача, усилията им дадоха резултат едва в 83-ата минута, когато Андрезиньо намали изоставането.

След този успех Виляреал затвърди позицията си в челната четворка на класирането, като вече разполага с 54 точки. Елче, от своя страна, остава в опасната зона, заемайки 17-ото място с 26 пункта.


