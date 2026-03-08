Добра новина: Малена Замфирова вече диша самостоятелно след тежкия инцидент в Чехия

Добри новини за младата българска сноубордистка Малена Замфирова! След драматичния инцидент, който я сполетя на 3 март в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин, 16-годишната спортистка вече диша без помощта на кислородна апаратура. Това съобщи с облекчение нейният баща, Анатолий Замфиров, в интервю за bTV.

Припомняме, че Малена пострада сериозно, след като бе блъсната от скиор по време на тренировка. След инцидента тя бе настанена в болница, където лекарите положиха всички усилия за стабилизиране на състоянието ѝ. Предстои ѝ операция, насрочена за понеделник, 9 март. Семейството на Малена изразява благодарност към медицинския екип и всички, които подкрепят младата надежда на българския сноуборд в този труден момент.

Ето какво каза Анатолий Замфиров пред bTV:

"Малена е доста по-добре, отколкото беше преди няколко дни. Вече диша без подаване на кислород. От време на време се задъхва, но поддържа стабилна сатурация над 90. Пулсът ѝ е много висок, около 100 постоянно, което компенсира невъзможността на организма да получава кислород все още заради белодробната травма и остатъчния белодробен оток. Но е контактна, дори се смяхме заедно. Ние сме оптимисти".



"Много здрав характер въпреки тежките травми, които е получила, защото тя е смазана от горе до долу. Доста кости са счупени и болката е огромна. Тя намира сили да се смее, да се държи мъжки. Тя е очарована и поласкана от вълната на подкрепа, която се случва в България, че и не само - видяхте състезателите от Световната купа, които я подкрепят. Смятам, че ако това продължи, ще я дигне, ще ѝ даде допълнителна вяра и сили, въпреки че тя не е слаб човек и се справя и сама".



"Много е щастлива, радва се, гледа видеата, особено видеата на малки деца, които са и изпратили. Момиченца слагат чертите. Състезанието днес в Банско протече под егидата "Караме за Малена". Много е мило това и много сме очаровани. Не само тя, а и ние като нейни съотборници и семейство".



"Още е стресната и не може да повярва какво се случило. И когато ѝ казваме кога евентуално ще може да ходи, или кога евентуално ще може да се върне към активна дейност, плаче много сериозно. Уроците по философия, които трябва да вземе, тепърва ще ги взимаме заедно. Сега съм тук именно да си говоря с нея и да ѝ помогна психически да преодолее ситуацията. Ако ме питате дали е готова за това, дали беше готова за това, което се случи - не. Дори тя не беше готова за това. И аз ще остана сега до нея, за да я подготвя".



"След дълъг период на рехабилитация това, което следва да се направи за тялото на Малена, аз съм сигурен, че лекарите в Австрия ще го направят на най-високо ниво. Ние сме ги проучили преди да я изпратим насам. Вярваме, че екипът тук е на световно ниво и ще успеят да върнат Малена такава, каквато е. Със възстановяването на нейната психика и със задачата тя да повярва, че всичко това ще свърши добре, се захващам лично аз и ще остана следващите 20 дни до нея, за да повярва в една максима, в която е възпитана и тя звучи така: Good days are good days, bad days are a good story (добрите дни са добри, лошите дни са добра история - бел. ред.). Тук историята няма да е много добра, но въпреки това трябва да поставим психиката на Малена в тази увереност".