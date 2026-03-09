Милан спечели дербито с Интер и скъсява дистанцията до върха

Милан триумфира в дербито на Милано, след като победи с 1:0 големия си съперник Интер в мач от 28-ия кръг на Серия А, игран на стадион Джузепе Меаца. Единственото попадение в срещата реализира Первис Еступинян в средата на първото полувреме.

Началото на двубоя беше предпазливо, като двата отбора действаха внимателно и рядко стигаха до чисти положения. Още в третата минута грешка на Ян Зомер даде шанс на Лука Модрич, но ударът му не намери целта. Малко по-късно Федерико Димарко опита да изненада съперника с изстрел от пряк свободен удар, който обаче премина далеч от вратата.

Първият точен удар дойде в 34-ата минута, когато Хенрих Мхитарян пробяга сериозна дистанция и стреля, но Майк Менян се намеси уверено. Само минута по-късно Милан стигна до гола. Юсуф Фофана изведе Еступинян в добра позиция, а еквадорецът завърши с мощен удар в близкия ъгъл за 1:0. Първото му попадение за „росонерите“ се превърна и в исторически момент, след като той стана първият футболист от Еквадор, който се разписва в “Дерби дела Мадонина”.

До почивката домакините създадоха още няколко положения, но опитите на Алексис Салемакерс, Кристиан Пулишич и Фофана не бяха точни. В края на първата част Николо Барела също пробва далечен удар, който мина над вратата.

След паузата Интер заигра по-активно. Пьотр Желински стреля от малък ъгъл, но Менян успя да избие в корнер. Милан отговори с бърза контраатака, при която Рафаел Леао не успя да уцели очертанията на вратата. Малко по-късно Фофана също отправи удар от дистанция, спасен от Зомер.

В 54-ата минута „нерадзурите“ пропуснаха отличен шанс за изравняване. След центриране на Барела, Мхитарян отклони топката към Димарко, но защитникът стреля над напречната греда от добра позиция. До края на срещата Интер натисна в търсене на изравнителен гол, но защитата на Милан издържа на натиска.

“Нерадзурите” водят класирането в Серия А с 67 точки, преследвани от “росонерите” с 60 пункта.