Валенсия с драматичен обрат срещу Алавес в последните секунди на Местая

В истински футболен трилър на стадион "Местая", Валенсия изкова впечатляваща победа с 3:2 над гостуващия Алавес в среща от 27-ия кръг на Ла Лига. Домакините демонстрираха характер и борбен дух, след като до 90-ата минута изоставаха с 1:2, но в крайна сметка ликуваха с трите точки след инфарктен финал.

Аржентинският нападател на Алавес Лукас Бойе даде преднина на своя тим, реализирайки дузпа в 3-ата минута.

Валенсия обаче не се предаде и след почивката Хави Гера възстанови равенството, възползвайки се от отличен пас на Умар Садик в 47-ата минута.

Гостите отново излязоха напред в резултата, след като Бойе се разписа за втори път в 71-ата минута, този път след асистенция на резервата Денис Суарес.

Когато всичко изглеждаше решено, швейцарският защитник на "прилепите" Ерай Джьомерт изравни в 90-ата минута и върна надеждите на домакините.

Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Валенсия получи право да изпълни дузпа. Хладнокръвният Уго Дуро не сгреши и донесе победата на своя отбор в 99-ата минута.

С този успех Валенсия записва втора поредна победа и вече заема 12-ото място в класирането на Ла Лига. Алавес, от своя страна, инкасира 14-а загуба за сезона и остава на 16-а позиция, само на две точки от опасната зона и борбата за оцеляване.