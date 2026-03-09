Спортът по ТВ в понеделник (9 март)

11.00 Футбол: жени, КНДР – Китай - Нова спорт
14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, първи етап, мъже - Евроспорт 2
15.30 Футбол: Монтана – Лудогорец - Диема спорт
16.45 Колоездене: Париж Ница, втори етап, мъже - Евроспорт 2
18.00 Футбол: Левски – Локомотив Пловдив - Диема спорт
20.00 Тенис: Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Уест Хем – Брентфорд - Диема спорт 2
21.30 Футбол: Алмерия – Леонеса - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Лацио – Сасуоло - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Еспаньол – Овиедо - МАХ Спорт 4
