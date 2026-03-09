Новини
Спортът по ТВ в понеделник (9 март)

Спортът по ТВ в понеделник (9 март)

9 Март, 2026

Футбол, тенис и колоездене в ефира днес

Спортът по ТВ в понеделник (9 март) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов

11.00 Футбол: жени, КНДР – Китай - Нова спорт

14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, първи етап, мъже - Евроспорт 2

15.30 Футбол: Монтана – Лудогорец - Диема спорт

16.45 Колоездене: Париж Ница, втори етап, мъже - Евроспорт 2

18.00 Футбол: Левски – Локомотив Пловдив - Диема спорт

20.00 Тенис: Индиън Уелс - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: Уест Хем – Брентфорд - Диема спорт 2

21.30 Футбол: Алмерия – Леонеса - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Лацио – Сасуоло - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Еспаньол – Овиедо - МАХ Спорт 4


