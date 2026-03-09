Яник Синер срази Денис Шаповалов и продължава уверено напред на Индиън Уелс

Италианският тенист Яник Синер се класира за осминафиналите на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, Калифорния. Вторият в световната ранглиста не остави никакви шансове на бившия член на Топ 10 Денис Шаповалов, като го победи категорично с 6:3, 6:2.

Срещата, която продължи едва 73 минути, се превърна в истинска демонстрация на класа от страна на Синер. Италианецът игра с изключителна прецизност и допусна само 11 непредизвикани грешки, докато канадският му съперник натрупа цели 25.

Това бе втори успех за Синер срещу Шаповалов в общо три изиграни мача помежду им.

След този убедителен триумф, Яник Синер ще се изправи в следващия кръг срещу изгряващата звезда на бразилския тенис Жоао Фонсека. Младият бразилец поднесе изненада, като елиминира 23-ия поставен в схемата Томи Пол от САЩ.