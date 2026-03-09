Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Яник Синер срази Денис Шаповалов и продължава уверено напред на Индиън Уелс

9 Март, 2026 09:05 408 2

В следващия кръг го чака Томи Пол

Яник Синер срази Денис Шаповалов и продължава уверено напред на Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският тенист Яник Синер се класира за осминафиналите на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, Калифорния. Вторият в световната ранглиста не остави никакви шансове на бившия член на Топ 10 Денис Шаповалов, като го победи категорично с 6:3, 6:2.

Срещата, която продължи едва 73 минути, се превърна в истинска демонстрация на класа от страна на Синер. Италианецът игра с изключителна прецизност и допусна само 11 непредизвикани грешки, докато канадският му съперник натрупа цели 25.

Това бе втори успех за Синер срещу Шаповалов в общо три изиграни мача помежду им.

След този убедителен триумф, Яник Синер ще се изправи в следващия кръг срещу изгряващата звезда на бразилския тенис Жоао Фонсека. Младият бразилец поднесе изненада, като елиминира 23-ия поставен в схемата Томи Пол от САЩ.

 


  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    09:10 09.03.2026

  • 2 Наркоманът синер

    0 0 Отговор
    продължава да бъде толериран от от епщайн -класата!

    09:31 09.03.2026

