Манчестър Юнайтед с поглед към Маркъс Тавърниър за лятната си трансферна революция

9 Март, 2026 13:26 408 0

Ръководството на клуба работи активно и по привличането на двама централни полузащитници

Манчестър Юнайтед с поглед към Маркъс Тавърниър за лятната си трансферна революция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед подготвя сериозна трансферна офанзива това лято, като един от най-интересните футболисти в списъка на „червените дяволи“ е крилото на Борнемут – Маркъс Тавърниър. Според информация на Daily Mail, 25-годишният атакуващ играч е попаднал във фокуса на клуба като потенциално ново попълнение за лявата зона на нападението – позиция, която временният мениджър Майкъл Карик определи като ключова за подсилване.

Тавърниър впечатлява с изявите си през настоящия сезон във Висшата лига, като вече има шест гола и пет асистенции с екипа на Борнемут. Договорът му с „черешките“ е дългосрочен – до 2029 година, а пазарната му оценка се движи около 40 милиона паунда.

Интерес към него не липсва и от други английски клубове – Астън Вила и Нотингам Форест също следят изкъсо развитието му.

Въпреки че Тавърниър изглежда като реалистична и разумна опция, Манчестър Юнайтед не спира дотук. Сред другите обсъждани имена за подсилване на атаката са звездата на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт и младият талант на РБ Лайпциг Ян Диоманде. Привличането на някой от тях обаче би изисквало значително по-големи финансови ресурси, а конкуренцията за подписите им се очертава ожесточена.

Плановете на „червените дяволи“ за лятната селекция не се ограничават само до лявото крило. Ръководството на клуба работи активно и по привличането на двама централни полузащитници, както и на нов ляв бек. Не е изключено да бъде потърсен и още един централен защитник, с цел да се засили дълбочината и конкуренцията в състава.


