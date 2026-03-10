Новини
България »
Гюров ще участва в среща на върха по ядрената енергия

Гюров ще участва в среща на върха по ядрената енергия

10 Март, 2026 07:22 656 21

  • андрей гюров-
  • среща-
  • ядрена енергия

Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия

Гюров ще участва в среща на върха по ядрената енергия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Андрей Гюров ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия днес в Париж.

Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.

В рамките на форума по покана на френския президент Еманюел Макрон премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа

Министър-председателят ще бъде придружен от министъра на енергетиката Трайчо Трайков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пресолена

    17 1 Отговор
    ако зависи само от тия то АЕЦ биха го закрили веднага. какво дири там не знам.

    Коментиран от #17

    07:24 10.03.2026

  • 2 Пич

    15 2 Отговор
    Хахаха...... сега очаквам франсетата да натиснат Гюро да изгони Уестингхаус, и да даде поръчката на французите!!! И Гюро ще мига на парцали, като Умник Гюро!!!

    07:25 10.03.2026

  • 3 Какво стана с Белене

    14 1 Отговор
    Платена площадка лиценз, ГЕРБ и патриотите изчакаха да изтече, милиарди левове и години труд на вятъра. 2 реактора, чисто нови в калта? Оборудване ново в калта. 16 милиарда лева струваше довършването. Турция построи нашето Белене. Сега ще чакаме 20 години за 7 и 8 като с инфлацията ще стигне 120 милиорда лева цена, без лиценз площадка, на работен проект, без прибиране на ОЯГ. Само площадка за ОЯТ десет милиарда лева. Заеми и лихви по заеми. Милиардите на народа ще се харчат добре. Не питаме за крайни срокове, и липса на клауза за обезщетения при забавяне на проекта.. Не питаме и за бъдеща цена на ток от златните 7 и 8 блок. И кой ще плати обезщетения след 5 г. като останем без АЕЦ? На ниво работен проект, на село една чешма не можеш да построиш с работен проект.

    07:29 10.03.2026

  • 4 Браво

    4 5 Отговор
    на Гюро !

    Коментиран от #13

    07:30 10.03.2026

  • 5 ДА ВНИМАВА С МАКАРОНА

    12 0 Отговор
    Че са с подобни наклони.

    Коментиран от #7

    07:32 10.03.2026

  • 6 И великият Трайчо

    12 0 Отговор
    продал 33% държавен дял, като министър на бившите си работодатели, частно ЕРП. Подарил златни Концесии за под 2% такса, в Африка е 40%. Премахнал контрол на изхода при добив на злато, колко по-скъпи и ценни метали са изнесени от Територията никой не знае.. Умишлено забавил разширение на Чирен.
    Има ли човек очакващ нещо добрео от Трайков, освен да ощети държавата и българите с милиарди?
    Трайчо Концесията.

    07:36 10.03.2026

  • 7 Мадам Бриджит

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДА ВНИМАВА С МАКАРОНА":

    О ла ла, се манификъ, значи мадам ще си поиграе и с двамата!

    07:37 10.03.2026

  • 8 гост

    12 0 Отговор
    Нашите политически гугутки да използват опита на Орбан и Ердоган и да възобновят АЕЦ "Белене" защото с американските блокове за Козлодуй ще стане същия номер като с "великолепните" ФЪ -16! "Росатом" строи в целия свят, само гугутките по-католици от папата/срещу съответния комисион/!

    07:40 10.03.2026

  • 9 Франатом

    6 0 Отговор
    по руски лиценз, просто ще плащаме още една комисионна на франсетата, е няма такава държава. Куневица Пръмова задоволи франсетата като закри работещи реактори, наградиха я с ръководен пост в Париба. После жълтите жилетки атакуваха офисите на Париба, от обич ще да е било. Ще си уредят внучетата от сладки постчета в борд на директорчета, франсетата умеят да удолетворяват лични интереси.

    07:42 10.03.2026

  • 10 1488

    6 0 Отговор
    туй е некъв виц

    07:45 10.03.2026

  • 11 морския

    2 0 Отговор
    скоро няма да бъдем държава с "мирен атом" !

    07:47 10.03.2026

  • 12 си пън

    4 0 Отговор
    гюро, нема нужда да сте там след кат у нас сте толкоз наведени,че слагате квот ви падне в централата само да не е руско,каква безопасност и сигурност,за разстрел сте

    07:49 10.03.2026

  • 13 Уточнение

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Евалата на Гюро !

    07:51 10.03.2026

  • 14 Фен

    3 2 Отговор
    Казват, че Кики и Академик, били дъното като премиери? А това нещо!?🤔 И само да напомня - ракетата Радев довлече сектата на Петроханските Пудели.

    07:52 10.03.2026

  • 15 Козлодуйски бряг бум

    2 0 Отговор
    Среща на върха на сладоледа.

    07:52 10.03.2026

  • 16 Кую

    2 0 Отговор
    Единствения свободен атом,който не знае къде се намира.

    07:56 10.03.2026

  • 17 Белким кажи нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    за ситуацията в България и да донесе принос но надали Макрон ще си мръдне някоя гънка ако още има

    08:06 10.03.2026

  • 18 Не му е лесно

    3 0 Отговор
    Между нелепите PR клипчета, в които подтичва в прилепнали скини панталон и цупи силиконови джуки има единствена цел да нагласи 2 място на изборите за Партия Пед роханци.

    08:10 10.03.2026

  • 19 ггсфж

    1 0 Отговор
    Това дали има общо с ядрения чадър , не ни трябват тука ядрени оръжия а заводи

    08:23 10.03.2026

  • 20 Сзо

    0 0 Отговор
    Петрола сорт Брент от 116 долара, днес вече е паднал на 93 долара. Къде е Бенчев да обясни кога ще паднат цените на бензина и дизела?

    08:34 10.03.2026

  • 21 Ами

    0 0 Отговор
    Празни,безсмислени срещи,събират се вече през ден на Върха и нищо,нищо.Само грешни пари трошаг,неможачи

    08:35 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове