Гюров ще участва в среща на върха по ядрената енергия

Премиерът Андрей Гюров ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия днес в Париж.

Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.

В рамките на форума по покана на френския президент Еманюел Макрон премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа

Министър-председателят ще бъде придружен от министъра на енергетиката Трайчо Трайков.