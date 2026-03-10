Новини
Бенчев: Вчера пазарът на горивата се успокои и цената падна

10 Март, 2026 08:55 1 021 23

  • светослав бенчев-
  • цени-
  • горива

Цената на петрола ще се задържи висока. А какво ще стане - зависи от това кога ще приключи конфликтът в Близкия изток

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на петрола ще се задържи висока. А какво ще стане - зависи от това кога ще приключи конфликтът в Близкия изток. Това заяви пред БТВ председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Най-важното нещо е колко време ще остане затворен Ормузкия проток. Когато има яснота какво ще се случи с този канал, тогава ще има яснота какъв ще е курсът на суровия петрол."

Самолетното гориво се вдигна с 200%, допълни той.

"Няма какво толкова да направи държавата, освен евентуално да се намалят данъците - ДДС."

В Гърция горивото е 1.89 евро цента, разкри Бенчев.

И допълни, че вчера пазарът се е успокоил и цената е паднала, след изказване на представители на Г-7, че могат да се освободят барели с гориво и позицията на Тръмп, че войната с Иран скоро ще приключи.

Той допълни, че самостоятелният ни договор за доставка с Азербайджан е за сравнително малки количества. По отношение на петрола ще се въведе и нова регулация на ниво ЕС – след една година ще започнем да плащаме квоти за емисии за въглероден двуокис. Това ще доведе до увеличение от 35-40 евроцента за литър гориво, прогнозира той.


България
  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    С българският бизнес е свършено.Заводи , магазини, заведения масово затварят.Ще останат само чуждите вериги и олигарсите които се хранят от държавни поръчки.

    Коментиран от #10

    08:56 10.03.2026

  • 2 Отец Дионисий

    20 2 Отговор
    лъже безбожника,лъже

    08:56 10.03.2026

  • 3 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    20 2 Отговор
    абре ти къде живеш бе вчера се вдигна дизела с 4 цента тази сутрин с още 2 цента

    08:56 10.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    3 11 Отговор
    Бай Дончо ще се справи със ситуацията. Велик Президент на велика страна.

    08:57 10.03.2026

  • 5 паднал ти е

    9 0 Отговор
    самолета

    08:57 10.03.2026

  • 6 Съдията

    15 2 Отговор
    Да е паднала, да е паднала, колко да е паднала? Увеличението, в зависимост от сорта, е между 30 и 40% досега. Аман от псевдоексперти!😂

    08:58 10.03.2026

  • 7 Здрасти

    17 0 Отговор
    Тоз мишок ли сте избрали да успокоява нацията ни?

    09:00 10.03.2026

  • 9 Мутата

    10 0 Отговор
    КакъвЕТояГъз

    09:04 10.03.2026

  • 10 Ей го

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той, Костадинов добре казваше да не бързаме с еврото.
    Сега се натрупаха ефекти.

    Коментиран от #11

    09:04 10.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ей го":

    Българският бизнес не е готов за еврозоната и масово фалира

    09:05 10.03.2026

  • 12 провинциалист

    20 1 Отговор
    Първо, цената не е паднала; Второ, приказките за евентуални 3-4 цента нагоре след две седмици се оказаха поредната нагла лъжа; Трето, при други увеличения на цената ни обясняваха каква малка част от цената на горивото в бензиностанцията е цената на суровия петрол; Четвърто, такива като тоя трябва да бъдат бити за добро утро, добър ден и добър вечер. И пето, на предстоящите избори помнете, че с гласа си не участвате в управлението на страната, а само подписвате трудовите договори и 4 годишни актуализации на заплатите на такива като тоя.

    09:07 10.03.2026

  • 13 Тоя като го погледнеш

    13 1 Отговор
    Къв гьонсурат е и ти става ясно че е поставено лице
    И кво казва пишман експерта
    Световни тайни петрола ще се покачва докато е затворен пролива
    Договорът с азербайджан е за малък обем горива
    И че сме си свалили гащите за квотите за въглеродни емисий

    Колко трябвя да си експерт да го кажеш и Ганя от кварталното капанче го знае

    Май не стана Техеран за 3 дни
    А стана барел за 200 гущера

    А на Путин вместо да му избодете очите му изписахте веждите

    09:14 10.03.2026

  • 14 Щукар

    7 0 Отговор
    ...цената падна от стола и се намърда в леглото.

    09:22 10.03.2026

  • 15 Механик

    9 1 Отговор
    Ма верно ли бе?
    Вчера заредих. Днес минавайки край същата бензиностанция забелязах, че цената е е 5 цента нагоре.
    Аз на тебе ли да вярвам или на очите си?

    09:26 10.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Ненормалния Тръмпоч срина световната икономика по команда от още по-ненормалния ционист Хитлеряху. Велики ненормалници, завинаги ще бъдат презрени от историята!

    Коментиран от #19

    09:42 10.03.2026

  • 17 Жоро

    0 1 Отговор
    Кво стана с 200$ за барел бе "експерти"?

    09:44 10.03.2026

  • 18 Истината:

    4 0 Отговор
    Шеф на Българската петролна и газова асоциация:
    Ситуацията е безпрецедентна.
    При най-големите петролни кризи в света са липсвали до 10% от общите количества.
    В момента липсват 20-25%.

    09:46 10.03.2026

  • 19 Жоро

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    А 2022 когато беше 120$ и в България бензина беше над 3 лева нямаше проблем?Промит мозък от Фасебоклук!

    09:48 10.03.2026

  • 20 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Най-добре е на газ или метан. Цената почти не е мръднала. Дизела поскъпна най-много, тъй като всички бусове и тирове са на дизел и да ги дерат. Вчера заредих А-95 на €1.27

    09:48 10.03.2026

  • 21 Икономист

    0 1 Отговор
    Да, това е възможно

    09:51 10.03.2026

  • 22 Гост

    2 0 Отговор
    Ама тук се вдига. Феномен!

    09:55 10.03.2026

  • 23 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    0 0 Отговор
    Кое се е успокоило бе ИДИОТ! ИЗМЕТ!

    10:13 10.03.2026

