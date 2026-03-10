Бенчев: Вчера пазарът на горивата се успокои и цената падна

Цената на петрола ще се задържи висока. А какво ще стане - зависи от това кога ще приключи конфликтът в Близкия изток. Това заяви пред БТВ председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
"Най-важното нещо е колко време ще остане затворен Ормузкия проток. Когато има яснота какво ще се случи с този канал, тогава ще има яснота какъв ще е курсът на суровия петрол."
Самолетното гориво се вдигна с 200%, допълни той.
"Няма какво толкова да направи държавата, освен евентуално да се намалят данъците - ДДС."
В Гърция горивото е 1.89 евро цента, разкри Бенчев.
И допълни, че вчера пазарът се е успокоил и цената е паднала, след изказване на представители на Г-7, че могат да се освободят барели с гориво и позицията на Тръмп, че войната с Иран скоро ще приключи.
Той допълни, че самостоятелният ни договор за доставка с Азербайджан е за сравнително малки количества. По отношение на петрола ще се въведе и нова регулация на ниво ЕС – след една година ще започнем да плащаме квоти за емисии за въглероден двуокис. Това ще доведе до увеличение от 35-40 евроцента за литър гориво, прогнозира той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
08:56 10.03.2026
2 Отец Дионисий
08:56 10.03.2026
3 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
08:56 10.03.2026
4 Данко Харсъзина
08:57 10.03.2026
5 паднал ти е
08:57 10.03.2026
6 Съдията
08:58 10.03.2026
7 Здрасти
09:00 10.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мутата
09:04 10.03.2026
10 Ей го
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той, Костадинов добре казваше да не бързаме с еврото.
Сега се натрупаха ефекти.
Коментиран от #11
09:04 10.03.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Ей го":Българският бизнес не е готов за еврозоната и масово фалира
09:05 10.03.2026
12 провинциалист
09:07 10.03.2026
13 Тоя като го погледнеш
И кво казва пишман експерта
Световни тайни петрола ще се покачва докато е затворен пролива
Договорът с азербайджан е за малък обем горива
И че сме си свалили гащите за квотите за въглеродни емисий
Колко трябвя да си експерт да го кажеш и Ганя от кварталното капанче го знае
Май не стана Техеран за 3 дни
А стана барел за 200 гущера
А на Путин вместо да му избодете очите му изписахте веждите
09:14 10.03.2026
14 Щукар
09:22 10.03.2026
15 Механик
Вчера заредих. Днес минавайки край същата бензиностанция забелязах, че цената е е 5 цента нагоре.
Аз на тебе ли да вярвам или на очите си?
09:26 10.03.2026
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
09:42 10.03.2026
17 Жоро
09:44 10.03.2026
18 Истината:
Ситуацията е безпрецедентна.
При най-големите петролни кризи в света са липсвали до 10% от общите количества.
В момента липсват 20-25%.
09:46 10.03.2026
19 Жоро
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":А 2022 когато беше 120$ и в България бензина беше над 3 лева нямаше проблем?Промит мозък от Фасебоклук!
09:48 10.03.2026
20 таксиджия 🚖
09:48 10.03.2026
21 Икономист
09:51 10.03.2026
22 Гост
09:55 10.03.2026
23 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
10:13 10.03.2026