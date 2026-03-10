Бенчев: Вчера пазарът на горивата се успокои и цената падна

Цената на петрола ще се задържи висока. А какво ще стане - зависи от това кога ще приключи конфликтът в Близкия изток. Това заяви пред БТВ председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Най-важното нещо е колко време ще остане затворен Ормузкия проток. Когато има яснота какво ще се случи с този канал, тогава ще има яснота какъв ще е курсът на суровия петрол."

Самолетното гориво се вдигна с 200%, допълни той.

"Няма какво толкова да направи държавата, освен евентуално да се намалят данъците - ДДС."

В Гърция горивото е 1.89 евро цента, разкри Бенчев.

И допълни, че вчера пазарът се е успокоил и цената е паднала, след изказване на представители на Г-7, че могат да се освободят барели с гориво и позицията на Тръмп, че войната с Иран скоро ще приключи.

Той допълни, че самостоятелният ни договор за доставка с Азербайджан е за сравнително малки количества. По отношение на петрола ще се въведе и нова регулация на ниво ЕС – след една година ще започнем да плащаме квоти за емисии за въглероден двуокис. Това ще доведе до увеличение от 35-40 евроцента за литър гориво, прогнозира той.