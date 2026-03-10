Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шефът на БАБХ за пестицидите в слънчогледа: Целта на вноса е да бъде преработен за биодизел

10 Март, 2026 08:41 1 050 30

  • пестициди-
  • сланчоглед-
  • внос-
  • аржентина

Целта на вноса на аржентински слънчоглед е да бъдат преработвани за биодизел. Това каза Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ.

Припомняме, че пробите на кораби с аржентински слънчоглед показват сериозни отклонения от нормите. Сериозно превишение е констатирано при пестицидите малатион и делтаметрин, като при малатиона превишението е три пъти над допустимото количество.

Тоновете слънчоглед, пристигнали в България с първите два кораба от Аржентина, са с опасно високи нива на пестициди и отклонения от европейските норми. ова, което имахме като предварителна информация, се потвърди на 100%. Пробите показват отклонения от 3 до 5 пъти над допустимите норми, посочи Мавровски пред Нова тв.

"Имаше данни от самия оператор, че няма отклонения в пратките. При пристигане на кораба бяха изпратени екипи на БАБХ, които взеха проби от трюмовете на корабите, за да гарантираме, че няма да има подмяна на продукцията. Докарани са в София в нашите лаборатории - резултатите показват опасно високи нива на два пестицида. При единия – малатион – стойностите са три пъти над допустимото количество. Установено е и наличие на тежки метали, обясни Мавровски.

Мавровски поясни, че според европейските регламенти е абсолютно недопустимо тези количества да бъдат използвани в хранителната промишленост. И добави, че БАБХ ще гарантира, че слънчогледът няма да бъде използван за производство на олио или други хранителни продукти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пийпинг ТОМ

    41 1 Отговор
    Че то тогава този МЕРКОСУР , за нас май значи един к.Y.р ?!

    Коментиран от #22

    08:44 10.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стига лъга беПИДЕРАСТ

    47 2 Отговор
    дали за био дизел или за евтино олио няма кой да знае

    тоя само лъже

    Коментиран от #18

    08:45 10.03.2026

  • 4 Гост

    39 2 Отговор
    Целта на вноса е да ни тровите. Мъртви сме ви най-симпатични

    08:45 10.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    24 1 Отговор
    Едно пакетче биодизел от седемдесет евро цента, моля!

    08:48 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    39 2 Отговор
    Урсула ще внася от Меркосур ГМО и пестициди да трови децата ви.

    08:51 10.03.2026

  • 9 олимпиада

    23 1 Отговор
    по лъжене

    08:51 10.03.2026

  • 10 Д-р Ментал

    25 1 Отговор
    Кой знае колко семки сме излюпили от тях до сега

    08:52 10.03.2026

  • 11 Пич

    36 1 Отговор
    Какви гнусни и паднали мошеници !!!??? Никой не би вземал проби от слънчоглед, който ще се преработва на биодизел!!! Защото никой двигател не се е отровил от пестициди и вредни метали !!!

    08:53 10.03.2026

  • 12 морския

    10 1 Отговор
    айде на еФтиния дизел !

    08:54 10.03.2026

  • 13 Хасковски каунь

    29 0 Отговор
    А защо не го върнахте бе офчи глави слънчасали!

    08:57 10.03.2026

  • 14 Хасан

    18 1 Отговор
    Този иска да изколи стадото на Бай Рибан, но да помисли и за себе си, защото животът му не струва нищо, заедно с този, който го сложи на това място.... и двамата са от мафията и вратовете им ще се разтегнат достатъчно при самообесването им.

    Коментиран от #24

    08:58 10.03.2026

  • 15 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    17 1 Отговор
    ПАК ЛЪЖИ НЯМАТ КРАЙ

    08:58 10.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 видиш ли брадат

    16 2 Отговор
    на 90% е п€д€р@с

    Коментиран от #20, #25

    08:59 10.03.2026

  • 18 факт

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "стига лъга беПИДЕРАСТ":

    Евтино ще е за производителя, по магазините цената ще е висока, за да не го разпознаем, а и печалбата да е по-голяма. Няма такива продажници като нашите.

    08:59 10.03.2026

  • 19 Хасковски каунь

    21 0 Отговор
    Охооо,
    какви мекици и колачета щяхме да пържим защото слънчогледът бе пазарен за олио. Ама ах гиди се разчу и мина на резервен вариант - биодизел.
    Всички замесени в сделката ,аут и при прокурор

    09:02 10.03.2026

  • 20 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "видиш ли брадат":

    Може просто да е мързелив човекът.

    09:02 10.03.2026

  • 21 Няма да им излезе сметката

    8 0 Отговор
    На тези вносители. Нямат ли си контрол в южната америка?

    09:08 10.03.2026

  • 22 Урсула

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пийпинг ТОМ":

    Няма, няма.. само дизел ще е..

    09:09 10.03.2026

  • 23 Корумпиран лъжец

    15 0 Отговор
    Се що е боклук ще го вкарате тук

    09:18 10.03.2026

  • 24 Звездоброец

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хасан":

    Тези из..роди са същите като предишните...овцете се утроиха , а пък са чумави .... . Това е феномен от световна величина . Сега тука трябва да има струпване на учени от цял свят да го изследват и да се обяви порода устойчива на чума . А иначе за бесилките си прав .

    09:21 10.03.2026

  • 25 Звездоброец

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "видиш ли брадат":

    Бръсненето са го измислили пее . Расите , за да не си боцкат като се целуват . Господ е дал на мъжете брада , а не на жените .

    09:24 10.03.2026

  • 26 Хеми значи вазелин

    8 0 Отговор
    Това е от на корумпето Христанов кадрите.

    09:45 10.03.2026

  • 27 ха-ха

    6 0 Отговор
    Евтини номера от селска вечеринка. Кой ти вярва?

    09:49 10.03.2026

  • 28 От село

    0 0 Отговор
    Е ми няма да е БИО. ; )

    09:56 10.03.2026

  • 29 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Лъже продажника. За биодизел щото ви хванаха иначе в бутилки и ганя да лочи.

    10:01 10.03.2026

  • 30 Овчар

    0 0 Отговор
    Това каза Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ: Аз съм брадат козел! Моят кози рог е на високо ниво и няма да позволя други кози рогове да оплодяват моите кози!

    10:01 10.03.2026

