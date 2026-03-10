Шефът на БАБХ за пестицидите в слънчогледа: Целта на вноса е да бъде преработен за биодизел

Целта на вноса на аржентински слънчоглед е да бъдат преработвани за биодизел. Това каза Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ.

Припомняме, че пробите на кораби с аржентински слънчоглед показват сериозни отклонения от нормите. Сериозно превишение е констатирано при пестицидите малатион и делтаметрин, като при малатиона превишението е три пъти над допустимото количество.

Тоновете слънчоглед, пристигнали в България с първите два кораба от Аржентина, са с опасно високи нива на пестициди и отклонения от европейските норми. ова, което имахме като предварителна информация, се потвърди на 100%. Пробите показват отклонения от 3 до 5 пъти над допустимите норми, посочи Мавровски пред Нова тв.

"Имаше данни от самия оператор, че няма отклонения в пратките. При пристигане на кораба бяха изпратени екипи на БАБХ, които взеха проби от трюмовете на корабите, за да гарантираме, че няма да има подмяна на продукцията. Докарани са в София в нашите лаборатории - резултатите показват опасно високи нива на два пестицида. При единия – малатион – стойностите са три пъти над допустимото количество. Установено е и наличие на тежки метали, обясни Мавровски.

Мавровски поясни, че според европейските регламенти е абсолютно недопустимо тези количества да бъдат използвани в хранителната промишленост. И добави, че БАБХ ще гарантира, че слънчогледът няма да бъде използван за производство на олио или други хранителни продукти.