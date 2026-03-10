Новини
Митничари на пункт "Лесово" спряха недекларирани 16 тона зеленчуци

10 Март, 2026 13:12 328 1

Нарушителят е заплатил наложената парична санкция в размер над 20 000 евро публични държавни вземани

Снимка: Агенция Митници
Недекларирани 16 000 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна, установиха митничари на пункт "Лесово". Случаят е от 1 март 2026 г.

Това съобщиха от Агенция "Митници".

Шофьорът - турски гражданин, е представил документи, че превозва 26 палета с плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България. След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите установили в товарната композиция от влекач и полуремарке 6 палета с декларираните плодове и 20 палета с недекларирани общо 16 000 кг зеленчуци - домати, пипер и тиквички, за които водачът не е представил документи.

На шофьора на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената парична санкция в размер над 20 000 евро публични държавни вземания.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Като нямаме производство

    Ядеме турскито , от най евтиното.

    13:14 10.03.2026

