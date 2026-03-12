Делян Пеевски: Кметът Терзиев се огледа в имотите на софиянци. Внасяме мораториум, за да спрем схемата!

Столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София! И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет, заяви в позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.
"Кметът Терзиев, който постави абсолютен рекорд за некадърно и вредно управление се огледа в имотите на софиянци! Това е моделът “ПП-Петрохан”! От началото на мандата му София се превърна в най-мръсната столица в ЕС, има огромни нерешени проблеми с инфраструктура, недостиг детски градини и ясли, презастрояване, мръсен въздух и транспортни проблеми.
Но кметът има неутолим апетит за имотни схеми!
Но тъй като държавните имоти в столицата са национален ресурс, решенията за тях трябва да се вземат прозрачно, от редовна власт и с пълна политическа отговорност. Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.
По Конституция служебният кабинет има една основна политическа отговорност и задължение - осигуряването на условия за провеждането на честни избори, а от назначаването си до днес - за две седмици кабинетът “Йотова-Сорос-Петрохан” действа като шпицкоманда - реваншистки с поголовна чистка и уволнения във всички държавни структури.
С мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и да бъдат защитени интересите на хората."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обрязан кашерен паветник
10:08 12.03.2026
2 Хасан
10:12 12.03.2026
3 Стилиан Ангелов
10:12 12.03.2026
4 Дориана
Коментиран от #5
10:13 12.03.2026
5 Обрязан кашерен паветник
До коментар #4 от "Дориана":Коуежке, а ти обичаш ли шишевия?
10:14 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Уффф..., аман от този.
Коментиран от #14
10:18 12.03.2026
8 Тома
10:19 12.03.2026
9 хсжждц
10:20 12.03.2026
10 Прасето завижда на другите
-;-
Абе докога все схеми ще измислят нашите политически изроди?!?!
10:21 12.03.2026
11 ккк
10:21 12.03.2026
12 Сила
10:22 12.03.2026
13 Партийни безотговорности
10:24 12.03.2026
14 Това Прасе пак ще си накупи над 4% избир
До коментар #7 от "Уффф..., аман от този.":Уффф..., аман от този.
10ОТГОВОР
Още месец ще му гледаме отвратителната мутра и търпим наглото и невъзпитано поведен
-;-
Споко---Прасето пак ще си накупи над 4% избиратели.
Апропо за Парламентарни -2026 ще имаме ли вече 50 евро?!?!!!
10:25 12.03.2026
15 свиньоо
10:26 12.03.2026
16 Вгледал се
10:29 12.03.2026
17 Честния Шопар,
10:29 12.03.2026