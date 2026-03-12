Новини
България »
Делян Пеевски: Кметът Терзиев се огледа в имотите на софиянци. Внасяме мораториум, за да спрем схемата!

12 Март, 2026

  • делян пеевски-
  • васил терзиев-
  • имоти-
  • софия

Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София! И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет, заяви в позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

"Кметът Терзиев, който постави абсолютен рекорд за некадърно и вредно управление се огледа в имотите на софиянци! Това е моделът “ПП-Петрохан”! От началото на мандата му София се превърна в най-мръсната столица в ЕС, има огромни нерешени проблеми с инфраструктура, недостиг детски градини и ясли, презастрояване, мръсен въздух и транспортни проблеми.

Но кметът има неутолим апетит за имотни схеми!

Но тъй като държавните имоти в столицата са национален ресурс, решенията за тях трябва да се вземат прозрачно, от редовна власт и с пълна политическа отговорност. Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

По Конституция служебният кабинет има една основна политическа отговорност и задължение - осигуряването на условия за провеждането на честни избори, а от назначаването си до днес - за две седмици кабинетът “Йотова-Сорос-Петрохан” действа като шпицкоманда - реваншистки с поголовна чистка и уволнения във всички държавни структури.

С мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и да бъдат защитени интересите на хората."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обрязан кашерен паветник

    10 5 Отговор
    Най-обичам шишевия без валзеин!

    10:08 12.03.2026

  • 2 Хасан

    5 6 Отговор
    сар и гуспудар са с боико и пефски посдраф ут маика туркци

    10:12 12.03.2026

  • 3 Стилиан Ангелов

    7 17 Отговор
    Браво на г-н Пеевски! Пълна подкрепа за този човек!

    10:12 12.03.2026

  • 4 Дориана

    17 7 Отговор
    А, Пеевски и Борисов заедно с предателските партии ИТН и БСП ОЛ от коалиция Магнитски когато продаваха държавни имоти ? Мълчат по този въпрос. В голям стрес са от честни и прозрачни избори. Свикнали са да опорочават и фалшифицират изборите в тяхна полза и сега когато тази възможност ще им бъде отнета от Служебното правителство проявяват агресивност особено ИТН , които отпадат от Парламента.

    Коментиран от #5

    10:13 12.03.2026

  • 5 Обрязан кашерен паветник

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Коуежке, а ти обичаш ли шишевия?

    10:14 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уффф..., аман от този.

    8 2 Отговор
    Още месец ще му гледаме отвратителната мутра и търпим наглото и невъзпитано поведение.

    Коментиран от #14

    10:18 12.03.2026

  • 8 Тома

    9 2 Отговор
    Мамута ченгетата от ДС го отгледаха като заместник на тиквата който да дърпа народа към дъното

    10:19 12.03.2026

  • 9 хсжждц

    0 1 Отговор
    То затова е там , не да си образува нерви с контейнерите с боклук.

    10:20 12.03.2026

  • 10 Прасето завижда на другите

    1 1 Отговор
    Столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече ...-;-
    -;-

    Абе докога все схеми ще измислят нашите политически изроди?!?!

    10:21 12.03.2026

  • 11 ккк

    8 1 Отговор
    един преател пита какво стана с магазиня на ората , понатрупа ли милионе дългове

    10:21 12.03.2026

  • 12 Сила

    7 2 Отговор
    Кмета Терзиев е софиянец и си има достатъчно имоти в София ....и е и милионер !!! Обаче разни гладници дошли с калните си галоши и прокъсани анцузи от дивите планински чукари и набутали се по разни държавни и правителствени институции са най голямата опасност за имотите на софиянци ...защото са бедни , гладни и алчни !!!

    10:22 12.03.2026

  • 13 Партийни безотговорности

    2 5 Отговор
    Престъпленията на ППДБ са много още от самото им влизане в политиката. Отделно извършиха и доста престъпления, когато бяха в сглобка с ГЕРБ, БСП, ИТН и това ДПС - Ново начало.

    10:24 12.03.2026

  • 14 Това Прасе пак ще си накупи над 4% избир

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Уффф..., аман от този.":

    Уффф..., аман от този.
    10ОТГОВОР
    Още месец ще му гледаме отвратителната мутра и търпим наглото и невъзпитано поведен
    -;-
    Споко---Прасето пак ще си накупи над 4% избиратели.
    Апропо за Парламентарни -2026 ще имаме ли вече 50 евро?!?!!!

    10:25 12.03.2026

  • 15 свиньоо

    3 0 Отговор
    пуше ми се БТ кутия

    10:26 12.03.2026

  • 16 Вгледал се

    1 0 Отговор
    м имоти шишкави

    10:29 12.03.2026

  • 17 Честния Шопар,

    0 0 Отговор
    Се грижи за хората.Ах ти сланино ниедна,кога ли ще ти дойде времето?

    10:29 12.03.2026

