Цените на горивата се покачват, а с тях и търсенето на електромобили

Към днешна дата европейските шофьори са изправени пред болезнена реалност при посещение на бензиностанциите. След избухването на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари, световните енергийни пазари бяха хвърлени в състояние на бърза нестабилност. Ефективното затваряне на Ормузкия проток – жизненоважна артерия, по която преминава около 20% от световния петрол – доведе до скок в цените на суровия петрол, които надхвърлиха 120 долара за барел в началото на тази седмица.

Докато Съединените щати усещат затрудненията, въздействието в Европа се усилва от едновременния скок в цените на природния газ, които само през тази седмица се повишиха с 30%. За страни като България, които започнаха 2026 година с по-ниски от средните нива на запаси от газ, „военната премия“ вече се усеща директно от потребителите.

България продължава да запазва позицията си на страната с едни от най-ниските цени на горивата в Европейския съюз, но разликата се намалява. През последните дни средната цена на бензин А95 в България е достигнала над 1,30 евро за литър, което е увеличение със 7,4% само за един месец. Дизелът е отбелязал още по-рязко покачване, като в момента средната му цена е около 1,40 евро за литър.

Този внезапен ценови шок предизвика масивен скок в дигиталното „разглеждане на витрини“ за електрифицирани превозни средства в целия континент. Нови данни от Европейската обсерватория за алтернативни горива потвърждават, че интересът на потребителите следва точно същата траектория, наблюдавана по време на енергийната криза през 2022 година. В целия ЕС-27 интересът към батерийните електрически автомобили (BEV) и хибридите с външно зареждане достигна рекордните 69% от всички търсения за нови леки автомобили в началото на март. Още преди последния скок на цените, BEV започнаха 2026 година с 20% пазарен дял в Европа. Анализаторите сега очакват това да се ускори, тъй като „притискането на Ормузкия проток“ прави двигателите с вътрешно горене все по-неустойчиво за ежедневното пътуване до работа.

Докато високите начални разходи остават пречка за новите електромобили в България, пазарът за употребявани автомобили отбелязва безпрецедентен растеж. С навлизането на по-достъпни модели като Renault 5 и Škoda Elroq на европейския пазар през тази година, цените на употребяваните електромобили от по-старо поколение (като Dacia Spring или по-старите Tesla Model 3) остават стабилни, което създава добри условия за хората, които искат да избягат от цените на бензина.

Икономическите анализатори предполагат, че макар Международната енергийна агенция (МЕА) да е разрешила рекордно освобождаване на стратегически резерви, за да охлади пазара, цените на бензина е малко вероятно да спаднат значително в краткосрочен план. Настоящата базова прогноза предполага, че Ормузкия проток ще остане с ограничен капацитет за поне още три седмици, което потенциално ще задържи европейските цени на бензина на високи нива до началото на летния сезон.

Ако конфликтът остане ограничен, някои анализатори прогнозират, че цената на петрола може да се стабилизира около 70 долара за барел до края на годината. Ако обаче блокадата продължи, се очаква търсенето на електромобили да достигне рекордни нива до третото тримесечие на 2026-та.