Цените на горивата се покачват, а с тях и търсенето на електромобили

Към днешна дата европейските шофьори са изправени пред болезнена реалност при посещение на бензиностанциите. След избухването на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари, световните енергийни пазари бяха хвърлени в състояние на бърза нестабилност. Ефективното затваряне на Ормузкия проток – жизненоважна артерия, по която преминава около 20% от световния петрол – доведе до скок в цените на суровия петрол, които надхвърлиха 120 долара за барел в началото на тази седмица.
Докато Съединените щати усещат затрудненията, въздействието в Европа се усилва от едновременния скок в цените на природния газ, които само през тази седмица се повишиха с 30%. За страни като България, които започнаха 2026 година с по-ниски от средните нива на запаси от газ, „военната премия“ вече се усеща директно от потребителите.
България продължава да запазва позицията си на страната с едни от най-ниските цени на горивата в Европейския съюз, но разликата се намалява. През последните дни средната цена на бензин А95 в България е достигнала над 1,30 евро за литър, което е увеличение със 7,4% само за един месец. Дизелът е отбелязал още по-рязко покачване, като в момента средната му цена е около 1,40 евро за литър.
Този внезапен ценови шок предизвика масивен скок в дигиталното „разглеждане на витрини“ за електрифицирани превозни средства в целия континент. Нови данни от Европейската обсерватория за алтернативни горива потвърждават, че интересът на потребителите следва точно същата траектория, наблюдавана по време на енергийната криза през 2022 година. В целия ЕС-27 интересът към батерийните електрически автомобили (BEV) и хибридите с външно зареждане достигна рекордните 69% от всички търсения за нови леки автомобили в началото на март. Още преди последния скок на цените, BEV започнаха 2026 година с 20% пазарен дял в Европа. Анализаторите сега очакват това да се ускори, тъй като „притискането на Ормузкия проток“ прави двигателите с вътрешно горене все по-неустойчиво за ежедневното пътуване до работа.
Докато високите начални разходи остават пречка за новите електромобили в България, пазарът за употребявани автомобили отбелязва безпрецедентен растеж. С навлизането на по-достъпни модели като Renault 5 и Škoda Elroq на европейския пазар през тази година, цените на употребяваните електромобили от по-старо поколение (като Dacia Spring или по-старите Tesla Model 3) остават стабилни, което създава добри условия за хората, които искат да избягат от цените на бензина.
Икономическите анализатори предполагат, че макар Международната енергийна агенция (МЕА) да е разрешила рекордно освобождаване на стратегически резерви, за да охлади пазара, цените на бензина е малко вероятно да спаднат значително в краткосрочен план. Настоящата базова прогноза предполага, че Ормузкия проток ще остане с ограничен капацитет за поне още три седмици, което потенциално ще задържи европейските цени на бензина на високи нива до началото на летния сезон.
Ако конфликтът остане ограничен, някои анализатори прогнозират, че цената на петрола може да се стабилизира около 70 долара за барел до края на годината. Ако обаче блокадата продължи, се очаква търсенето на електромобили да достигне рекордни нива до третото тримесечие на 2026-та.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
10:34 12.03.2026
2 Хихи
Коментиран от #9
10:35 12.03.2026
3 вдигай цените
10:35 12.03.2026
4 Ако
Коментиран от #13, #29
10:36 12.03.2026
5 ДрайвингПлежър
няма да се случи! цените на тока също растат.при повишено търсене на ел цените на електромобилите също растат - мечтаното търсене не се осъществява! А милиони са тези опитали ел и върнали се пак на ДВГ - разбрали, че ЕЛ е утопия, работи само за едно малцинство!
Коментиран от #10
10:40 12.03.2026
6 Хахахаха
Коментиран от #8
10:40 12.03.2026
7 Тока поскъпва
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Токът също се дига.Особено промишленият."
Наистина е така. Откакто започнаха да инсталират батерии за съхранение на енергия, които купуват безплатният ток и го продават скъпо вечерно време, вече нулевите цени не са по цял ден като пече слънце, а се появяват само през два-три дни в седмицата.
Ето например в момента ако нямаше батерии цената щеше да е 0 евро, но сега е 10 евро за промишлеността и за зарядните станции, защото всички фирми плащат промишления ток по борсови цени.
10:48 12.03.2026
8 Така е
До коментар #6 от "Хахахаха":Онзи ден ми поискаха 20 000 евро за да ми сменят батерията на 12-годишна Тесла и аз ги платих.
Батериите никога вече няма да поевтиняват. Особено батериите с бързо зареждане.
Ето например миналата седмица BYD обявиха цените на новите автомобили които зареждат от 10 до 70% за 5 минути а от 10:00 до 97% зареждането отнема цяла вечност - 9 минути
Кой е луд да чака толкова много време за зареждане и на всичко отгоре да плати цели 22 000 евро за такъв автомобил?
10:52 12.03.2026
9 щото
До коментар #2 от "Хихи":Тока можеш и сам да си го произвеждаш, без да зависиш от кефа на някакви диктаторчета. Евтин, скъп, какъвто сам си го направиш.
Коментиран от #11, #31
10:54 12.03.2026
10 Жива пропаганда
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":"оф тая електропропаганда още ли я бутате!
няма да се случи! цените на тока също растат.при повишено търсене"
Абсолютно си прав, цените на тока няма как да не се вдигнат от повишеното търсене за зареждане на електромобили.
Ето например какъв недостиг имаме в момента
Общо производство: 1922.7 (АЕЦ) + 1084.9 (Кондензационни ТЕЦ) + 382.6 (Топлофикационни ТЕЦ) + 133.6 (Заводски ТЕЦ) + 105.2 (ВЕЦ) + 146.6 (Малки ВЕЦ) + 24.7 (ВяЕЦ) + 2606.5 (ФЕЦ) + 15.1 (Био ЕЦ) = 6421.9 MW
Потребление (Товар + Зареждане): 4625.9 (Товар на РБ) + 61.0 (Зареждане на батерии) = 4686.9 MW
РЕЗУЛТАТ: +1735.0 MW (ИЗНОС)
Коментиран от #16
11:03 12.03.2026
11 име
До коментар #9 от "щото":Ако поне веднъж в живота си беше опитал да произвеждаш нещо, вместо само да повтаряш като папагар либерални мантри, щеше да ти е ясно колко е отчайващо да се чудиш първо работата си ли да гледаш или всекидневно да следиш цената на тока, първо в някакви машини ли да инвестираш или в пореднана зелена измама. Ама евроатлантиците сте така, най-много да направите някаква фирмичка за смешни услуги и да плащате битов ток в апартамент, който сте взели под наем за офис, обаче от всичко разбирате, най-вече от енергетика и межденародно право.
Коментиран от #17, #18
11:08 12.03.2026
12 Сър Мастър Бейтс
11:11 12.03.2026
13 Далавера
До коментар #4 от "Ако":"някой си мисли,че тока няма да поскъпне, много се лъже. Далаверата може да е само за тези, които имат възможност да ги зареждат вкъщи (от панели)."
Да видим какво е да зареждаш от мрежата?
В момента цената на тока е 5,11 евро за мегават час.
Износа е 1730 мегавата. Това означава, че могат да бъдат захранени в реално време около 3000 мегаватови зарядни станции колкото са бензиностанциите в България.
За един час ще бъдат продадени 1730 мегаватчаса за 8840 евро общо - толкова пари ще получи България от изнесения ток, А можеше да бъде продаден на зарядните станции, които Да осигурят 8,65 милиона километра пробег
Тоест цената на тока е 10 цента на 100 км.
Осъзнавате ли какво ви говоря? 10 цента на 100 км
11:13 12.03.2026
14 Михаил
Коментиран от #19
11:15 12.03.2026
15 мани беги
11:15 12.03.2026
16 име
До коментар #10 от "Жива пропаганда":И това какво те грее? Цените на тока ниски ли са? Либерализирането на пазара на ток свали ли цените, продажбата на ЕРПтата свали ли цените, подобри ли качеството? Язовирите пълни ли са или са постоянно празни за да си пълнят сметките някои хора? Земата засята ли е със земеделска продукция, която да се преработва, добавена стойност и изнася или е засята със солари? Наше производство ли са тези соларни паркове, ветрогенератори и ВЕЦови или вносни? На колко хора дават работа тези соларни паркове и ВЕЦове и колко хора.можеше да имат работа ако се занимавахме със земеделие и преработване на произведената продукция? Ако тока и газта бяха на ниски цени, това можеше да е конкурентно предимство за промишлеността ни, да се развива, да имаме външни или родни инвестиции, да има повече работни места. Вместо това шепа кърлежи си пълнят банковите сметки.
Коментиран от #22
11:15 12.03.2026
17 Кое му е сложното?
До коментар #11 от "име":Инсталираш си сам фотоволтаиците на покрива, ако не си с ръце заврени да не казвам къде, които с два кабела свързваш към хибридния инвертор, който трябва да свържеш с още два кабела към таблото и с още два кабела към батерията. Общо шест връзки ако не броим връзките между самите панели които са на клик
След като веднъж приключиш с тази процедура, следващите 25 години просто си ползваш тока за каквото си пожелаеш. Единственият ти е проблем става какво да правиш излишната енергия
Коментиран от #21
11:17 12.03.2026
18 ПЗпзспз
До коментар #11 от "име":Той Тесльо е като австралийският министър председател - ще зарежда от панелите на покрива докато спи през нощта.
Глей, че нова му дъвка са балансиращите батерии. Преди бяха ветротурбини, мини ТЕЦ-ове, после фотоволтаици. Тесла щеше да изтрепе рибата с техните балансиращи батерии, ама след пилотните такива проекти именно в Австралия нещо настъпи оглушителна тишина по темата. Това обаче не му спира латерната. Ама, както ти каза, така са те "евроатлантиците", които не са пипали нищо по-твърдо от компютърна мишка.
Да не говорим, че другият любимец на цялото прогресивно човечество - т.нар. Изкуствен Интелект (който изобщо не е интелигентен!), гълта невъобразимо количество ток, който няма как да дойде от ВЕИ-та, така че цената на тока няма никакъв шанс да намалее. Големите играчи в САЩ вече се оглеждат да си строят "лични" АЕЦ-и, за да могат да насмогнат.
Обаче Тротинетката и другите подобни ти обясняват как с 10-20 квадрата панели на покрива на плевнята ще си независим и ще си караш "безплатно". Или са много наивни, разбирай "неостри", или правят нас останалите на много "наивни".
11:20 12.03.2026
19 Хубаво е че си признаваш
До коментар #14 от "Михаил":За разлика от тебе останалите трудно си признават защо никога няма да преминат на електромобил или да си инсталират фотоволтаици, но ти си го натъртил няколко пъти
...НЯМА ДА дам 30 к евро за кола дето ДА В МИСЛЯ от софия до сандански .. и да се прибера в сф НЕИСКАМ ДА МИСЛЯ къде да зареждам ! ...
За хората които мразят да мислят и не искат да го правят защото боли, хората са измислили бензиностанции и скъпи горива, както и сервизи в които също трябва да ходиш БЕЗ ДА МИСЛИШ
Когато мразиш да мислиш, дори електромобил да си купиш, някой ще те убеди да си смениш работещата батерия Само срещу €20 000 и да му оставиш старата "да я изхвърли" защото те е убедил че за изхвърлянето искат няколко хиляди евро за да я приемат.
11:23 12.03.2026
20 Оглушителна тишина и тъмна светлина
Понякога ме изумява вярата и слепотата ви? Казваш всичко приключи с онези 100 мегавата тестова батерия в Австралия и никой повече не е повторил този подвиг? Никой повече не инсталира батерии за съхранение на енергия? В България някога според тебе ще инсталираме ли поне 100 мегавата колкото Тесла инсталира в Австралия?
11:27 12.03.2026
21 име
До коментар #17 от "Кое му е сложното?":От приказките ти личи, че говориш само на теория. В реалността батериите искат подмяна доста по-често от 25г, за големи мощности батериите са вързани и ако един елемент в някоя клетка сдаде багажа, спира целия ЮПС. И не на последно, като ти трябва да произвеждаш примеро 3кВ часа ток, а имаш площ на покрива достатъчна за 1кВ час, кво правиш? Плащаш скъп ток на далавераджиите, дето ни точат със солари и ВЕЦове?
Коментиран от #23
11:27 12.03.2026
22 Ти сериозно ли?
До коментар #16 от "име":Това е цената на която промишлеността в момента плаща електрическата енергия, каквото и да ти говори пропагандата. Излез от информационния балон в който сам си се вкарал Като четеш определени медии и гледаш определени коментатори и сам си провери ФАКТИТЕ ОТ РЕАЛНОСТТА.
Дал съм ти моментна цена на тока, както и производството и потреблението ЗА КОНКРЕТНАТА МИНУТА И СЕКУНДА. В момента изнасяме тока на безценица а както виждаш го купуват съседните държави ЗА СВОЯТА ПРОМИШЛЕНОСТ. Къде е нашата И защо не ползва евтината енергия?
Обърни внимание колко промити мозъци обясняват че 10 цента ток за 100 км е скъпо зареждане в момента? Осъзнаваш ли какво печелят всичките тези които трябва да си разделят само 8000 евро за цял час работа на централите? 8000 евро за мощността на АЕЦ Козлодуй ! А твоите хора говорят за строежа на още две АЕЦ централи?
11:34 12.03.2026
23 Личи си наистина
До коментар #21 от "име":Че не знаеш какво приказваш дори и на теория. Колко площ ти трябва за киловат и кой е този покрив, който няма площ за 3 киловата панели? А при тези цени на тока, дори и три киловата са ти много. Ще са необходими повече, ако цените се вдигнат или тока спре. Киловат панели се събират и на терасата на панелка
11:37 12.03.2026
24 си пън
Коментиран от #26
11:37 12.03.2026
25 ПРОГРЕСИВЕН АВТО ДИЛЕР
КАТО БИЛИТИ ЗА КОНЦЕРТ НА ЦЕЦА...👍
11:41 12.03.2026
26 Ти сериозно ли
До коментар #24 от "си пън":Притеснил си се за някой който няма пари да си купи хляб, но се чуди дали да си купи електрически или бензинов чисто нов автомобил? Да ти имам проблемите!
11:42 12.03.2026
27 Слънчасалия
11:50 12.03.2026
28 Още е зима
Ако имахме достатъчно батерии за да съхраним излишъка, вместо да го изнасяме на безценица, слънчевата енергия можеше да захранва България и през нощта, вместо да плащаме скъпият ток на мариците който На всичко отгоре замърсява.
Можеше да си ги палим точно както се палят печките на дърва - само през зимата когато са нужни.
Генерация и товар на ЕЕС
12.03.2026 11:43:19
АЕЦ 29,08% 1920.42
ФЕЦ 43,81% 2893.33
Товар на РБ 4587.06
Коментиран от #30
11:53 12.03.2026
29 ВиЛанги
До коментар #4 от "Ако":особено през дните когато няма слънце е голяма далавера ...
Коментиран от #33
11:58 12.03.2026
30 Хаха
До коментар #28 от "Още е зима":Я дай колко произвеждат ФЕЦ през нощта.Защо даваш данни все по обяд.
Коментиран от #32
12:00 12.03.2026
31 ВиЛанги
До коментар #9 от "щото":и как щесе го произвеждаш сам ?
12:06 12.03.2026
32 Прочети отново
До коментар #30 от "Хаха":Какво съм писал в коментар 28. Засегнал съм този проблем. Знам че мразиш да мислиш няма да се сетиш за какво точно ти говоря, затова ще цитирам отново
"Ако имахме достатъчно батерии за да съхраним излишъка, вместо да го изнасяме на безценица, слънчевата енергия можеше да захранва България и през нощта, вместо да плащаме скъпият ток на мариците който На всичко отгоре замърсява.
Можеше да си ги палим точно както се палят печките на дърва - само през зимата когато са нужни."
Ако не мразяше да мислиш, бих те попитал колко години смяташ, че ще отнеме това и колко батерии са необходими , но знам че е безсмислено в случая. Даже да ти дам отговора няма да го разбереш, а да не говорим за въпроса. Ти не си тук за да мислиш или да водиш дискусии А да псуваш всички различни от ПРАВАТА ВЯРА
12:07 12.03.2026
33 Какъв е проблема
До коментар #29 от "ВиЛанги":"особено през дните когато няма слънце е голяма далавера"
Ти колко километра минаваш за месеца? Колко пъти си зареждаш резервоара? Защо смяташ че ако ден-два три или седмица не пече слънце, ще е проблем че няма да зареждаш тези дни батерията на електромобила?
Дори 10 дни да не пече слънце, на 11-тия ще пекне дори през зимата. Ако 10 дни няма гориво на бензиностанцията или цената е прекалено висока, няма никакви гаранция че на 12-тия ще имаш гориво или цената ще падне
12:14 12.03.2026