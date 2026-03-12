Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цените на горивата се покачват, а с тях и търсенето на електромобили

Цените на горивата се покачват, а с тях и търсенето на електромобили

12 Март, 2026

Ако високите цени на бензина и дизела се задържат, колите на ток ще са по-предпочитания избор, разкриват експерти

Цените на горивата се покачват, а с тях и търсенето на електромобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Към днешна дата европейските шофьори са изправени пред болезнена реалност при посещение на бензиностанциите. След избухването на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари, световните енергийни пазари бяха хвърлени в състояние на бърза нестабилност. Ефективното затваряне на Ормузкия проток – жизненоважна артерия, по която преминава около 20% от световния петрол – доведе до скок в цените на суровия петрол, които надхвърлиха 120 долара за барел в началото на тази седмица.

Докато Съединените щати усещат затрудненията, въздействието в Европа се усилва от едновременния скок в цените на природния газ, които само през тази седмица се повишиха с 30%. За страни като България, които започнаха 2026 година с по-ниски от средните нива на запаси от газ, „военната премия“ вече се усеща директно от потребителите.

България продължава да запазва позицията си на страната с едни от най-ниските цени на горивата в Европейския съюз, но разликата се намалява. През последните дни средната цена на бензин А95 в България е достигнала над 1,30 евро за литър, което е увеличение със 7,4% само за един месец. Дизелът е отбелязал още по-рязко покачване, като в момента средната му цена е около 1,40 евро за литър.

Този внезапен ценови шок предизвика масивен скок в дигиталното „разглеждане на витрини“ за електрифицирани превозни средства в целия континент. Нови данни от Европейската обсерватория за алтернативни горива потвърждават, че интересът на потребителите следва точно същата траектория, наблюдавана по време на енергийната криза през 2022 година. В целия ЕС-27 интересът към батерийните електрически автомобили (BEV) и хибридите с външно зареждане достигна рекордните 69% от всички търсения за нови леки автомобили в началото на март. Още преди последния скок на цените, BEV започнаха 2026 година с 20% пазарен дял в Европа. Анализаторите сега очакват това да се ускори, тъй като „притискането на Ормузкия проток“ прави двигателите с вътрешно горене все по-неустойчиво за ежедневното пътуване до работа.

Докато високите начални разходи остават пречка за новите електромобили в България, пазарът за употребявани автомобили отбелязва безпрецедентен растеж. С навлизането на по-достъпни модели като Renault 5 и Škoda Elroq на европейския пазар през тази година, цените на употребяваните електромобили от по-старо поколение (като Dacia Spring или по-старите Tesla Model 3) остават стабилни, което създава добри условия за хората, които искат да избягат от цените на бензина.

Икономическите анализатори предполагат, че макар Международната енергийна агенция (МЕА) да е разрешила рекордно освобождаване на стратегически резерви, за да охлади пазара, цените на бензина е малко вероятно да спаднат значително в краткосрочен план. Настоящата базова прогноза предполага, че Ормузкия проток ще остане с ограничен капацитет за поне още три седмици, което потенциално ще задържи европейските цени на бензина на високи нива до началото на летния сезон.

Ако конфликтът остане ограничен, някои анализатори прогнозират, че цената на петрола може да се стабилизира около 70 долара за барел до края на годината. Ако обаче блокадата продължи, се очаква търсенето на електромобили да достигне рекордни нива до третото тримесечие на 2026-та.


  • 1 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Токът също се дига.Особено промишленият.

    Коментиран от #7

    10:34 12.03.2026

  • 2 Хихи

    23 2 Отговор
    щото тока е евтин и ще пада още ?!

    Коментиран от #9

    10:35 12.03.2026

  • 3 вдигай цените

    8 3 Отговор
    ето китайците как ще си пробутат боклуците

    10:35 12.03.2026

  • 4 Ако

    17 2 Отговор
    някой си мисли,че тока няма да поскъпне, много се лъже. Далаверата може да е само за тези, които имат възможност да ги зареждат вкъщи (от панели).

    Коментиран от #13, #29

    10:36 12.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    19 2 Отговор
    оф тая електропропаганда още ли я бутате!
    няма да се случи! цените на тока също растат.при повишено търсене на ел цените на електромобилите също растат - мечтаното търсене не се осъществява! А милиони са тези опитали ел и върнали се пак на ДВГ - разбрали, че ЕЛ е утопия, работи само за едно малцинство!

    Коментиран от #10

    10:40 12.03.2026

  • 6 Хахахаха

    16 1 Отговор
    То пък тока и батериите щото ще поевтинеят 😄😄😄 Скоро мгарешките каручки ще са най-сигурният транспорт в еврорайха на ненормалните урсуляци. Инак оди пеша, бе, оди пеша - цитирам една поцикована кърджалийска.

    Коментиран от #8

    10:40 12.03.2026

  • 7 Тока поскъпва

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Токът също се дига.Особено промишленият."

    Наистина е така. Откакто започнаха да инсталират батерии за съхранение на енергия, които купуват безплатният ток и го продават скъпо вечерно време, вече нулевите цени не са по цял ден като пече слънце, а се появяват само през два-три дни в седмицата.

    Ето например в момента ако нямаше батерии цената щеше да е 0 евро, но сега е 10 евро за промишлеността и за зарядните станции, защото всички фирми плащат промишления ток по борсови цени.

    10:48 12.03.2026

  • 8 Така е

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Онзи ден ми поискаха 20 000 евро за да ми сменят батерията на 12-годишна Тесла и аз ги платих.

    Батериите никога вече няма да поевтиняват. Особено батериите с бързо зареждане.

    Ето например миналата седмица BYD обявиха цените на новите автомобили които зареждат от 10 до 70% за 5 минути а от 10:00 до 97% зареждането отнема цяла вечност - 9 минути

    Кой е луд да чака толкова много време за зареждане и на всичко отгоре да плати цели 22 000 евро за такъв автомобил?

    10:52 12.03.2026

  • 9 щото

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    Тока можеш и сам да си го произвеждаш, без да зависиш от кефа на някакви диктаторчета. Евтин, скъп, какъвто сам си го направиш.

    Коментиран от #11, #31

    10:54 12.03.2026

  • 10 Жива пропаганда

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    "оф тая електропропаганда още ли я бутате!
    няма да се случи! цените на тока също растат.при повишено търсене"

    Абсолютно си прав, цените на тока няма как да не се вдигнат от повишеното търсене за зареждане на електромобили.

    Ето например какъв недостиг имаме в момента

    Общо производство: 1922.7 (АЕЦ) + 1084.9 (Кондензационни ТЕЦ) + 382.6 (Топлофикационни ТЕЦ) + 133.6 (Заводски ТЕЦ) + 105.2 (ВЕЦ) + 146.6 (Малки ВЕЦ) + 24.7 (ВяЕЦ) + 2606.5 (ФЕЦ) + 15.1 (Био ЕЦ) = 6421.9 MW
    Потребление (Товар + Зареждане): 4625.9 (Товар на РБ) + 61.0 (Зареждане на батерии) = 4686.9 MW
    РЕЗУЛТАТ: +1735.0 MW (ИЗНОС)

    Коментиран от #16

    11:03 12.03.2026

  • 11 име

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "щото":

    Ако поне веднъж в живота си беше опитал да произвеждаш нещо, вместо само да повтаряш като папагар либерални мантри, щеше да ти е ясно колко е отчайващо да се чудиш първо работата си ли да гледаш или всекидневно да следиш цената на тока, първо в някакви машини ли да инвестираш или в пореднана зелена измама. Ама евроатлантиците сте така, най-много да направите някаква фирмичка за смешни услуги и да плащате битов ток в апартамент, който сте взели под наем за офис, обаче от всичко разбирате, най-вече от енергетика и межденародно право.

    Коментиран от #17, #18

    11:08 12.03.2026

  • 12 Сър Мастър Бейтс

    11 0 Отговор
    Интересно ми е кой нормален човек се отказва от колата си с двигател с вътрешно горене и отива да си купува електричка при най-малката флуктуация при цените на горивата? Тази статия ми се струва пълна промивка на мозъци.

    11:11 12.03.2026

  • 13 Далавера

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    "някой си мисли,че тока няма да поскъпне, много се лъже. Далаверата може да е само за тези, които имат възможност да ги зареждат вкъщи (от панели)."

    Да видим какво е да зареждаш от мрежата?

    В момента цената на тока е 5,11 евро за мегават час.

    Износа е 1730 мегавата. Това означава, че могат да бъдат захранени в реално време около 3000 мегаватови зарядни станции колкото са бензиностанциите в България.

    За един час ще бъдат продадени 1730 мегаватчаса за 8840 евро общо - толкова пари ще получи България от изнесения ток, А можеше да бъде продаден на зарядните станции, които Да осигурят 8,65 милиона километра пробег

    Тоест цената на тока е 10 цента на 100 км.

    Осъзнавате ли какво ви говоря? 10 цента на 100 км

    11:13 12.03.2026

  • 14 Михаил

    10 0 Отговор
    ама наистина се чувствам като с сверна корея ама от пропаганда няма да дам 30 к евро за кола дето да в мисля от софия до сандански смешно е какво отивам в сандански и почвам да търся зарядна станция НЯМА ДА СТАНЕ искам като отида там 3-4 дена да обикалям с колата и да се прибера в сф неискам да мисля къде да зареждам ! Същото е и с украина нанася тежки загуби на русия ами не е така защо трябва да лъжете хората

    Коментиран от #19

    11:15 12.03.2026

  • 15 мани беги

    8 0 Отговор
    хубаво вижте снимката ... струпани коли на пристанища, където постоянно има пръски солена вода и седат месеци, години там ... големи мотокари с големи вилици разтоварват колите и ги жулят отдолу ... всеки компонент е рециклиран и нетраен, а някои дори са радиоактивни ... поне си купувайте европейски коли, но и тях ги скапват при транспорта ... ако крадете народни пари, разбирам - ня ви пука, но да изкарвате парите с честен труд с години и да си дадете парите за нова разнебитена кола е глупост, а на лизинг е вече и робство

    11:15 12.03.2026

  • 16 име

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жива пропаганда":

    И това какво те грее? Цените на тока ниски ли са? Либерализирането на пазара на ток свали ли цените, продажбата на ЕРПтата свали ли цените, подобри ли качеството? Язовирите пълни ли са или са постоянно празни за да си пълнят сметките някои хора? Земата засята ли е със земеделска продукция, която да се преработва, добавена стойност и изнася или е засята със солари? Наше производство ли са тези соларни паркове, ветрогенератори и ВЕЦови или вносни? На колко хора дават работа тези соларни паркове и ВЕЦове и колко хора.можеше да имат работа ако се занимавахме със земеделие и преработване на произведената продукция? Ако тока и газта бяха на ниски цени, това можеше да е конкурентно предимство за промишлеността ни, да се развива, да имаме външни или родни инвестиции, да има повече работни места. Вместо това шепа кърлежи си пълнят банковите сметки.

    Коментиран от #22

    11:15 12.03.2026

  • 17 Кое му е сложното?

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Инсталираш си сам фотоволтаиците на покрива, ако не си с ръце заврени да не казвам къде, които с два кабела свързваш към хибридния инвертор, който трябва да свържеш с още два кабела към таблото и с още два кабела към батерията. Общо шест връзки ако не броим връзките между самите панели които са на клик

    След като веднъж приключиш с тази процедура, следващите 25 години просто си ползваш тока за каквото си пожелаеш. Единственият ти е проблем става какво да правиш излишната енергия

    Коментиран от #21

    11:17 12.03.2026

  • 18 ПЗпзспз

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Той Тесльо е като австралийският министър председател - ще зарежда от панелите на покрива докато спи през нощта.

    Глей, че нова му дъвка са балансиращите батерии. Преди бяха ветротурбини, мини ТЕЦ-ове, после фотоволтаици. Тесла щеше да изтрепе рибата с техните балансиращи батерии, ама след пилотните такива проекти именно в Австралия нещо настъпи оглушителна тишина по темата. Това обаче не му спира латерната. Ама, както ти каза, така са те "евроатлантиците", които не са пипали нищо по-твърдо от компютърна мишка.

    Да не говорим, че другият любимец на цялото прогресивно човечество - т.нар. Изкуствен Интелект (който изобщо не е интелигентен!), гълта невъобразимо количество ток, който няма как да дойде от ВЕИ-та, така че цената на тока няма никакъв шанс да намалее. Големите играчи в САЩ вече се оглеждат да си строят "лични" АЕЦ-и, за да могат да насмогнат.

    Обаче Тротинетката и другите подобни ти обясняват как с 10-20 квадрата панели на покрива на плевнята ще си независим и ще си караш "безплатно". Или са много наивни, разбирай "неостри", или правят нас останалите на много "наивни".

    11:20 12.03.2026

  • 19 Хубаво е че си признаваш

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Михаил":

    За разлика от тебе останалите трудно си признават защо никога няма да преминат на електромобил или да си инсталират фотоволтаици, но ти си го натъртил няколко пъти


    ...НЯМА ДА дам 30 к евро за кола дето ДА В МИСЛЯ от софия до сандански .. и да се прибера в сф НЕИСКАМ ДА МИСЛЯ къде да зареждам ! ...


    За хората които мразят да мислят и не искат да го правят защото боли, хората са измислили бензиностанции и скъпи горива, както и сервизи в които също трябва да ходиш БЕЗ ДА МИСЛИШ

    Когато мразиш да мислиш, дори електромобил да си купиш, някой ще те убеди да си смениш работещата батерия Само срещу €20 000 и да му оставиш старата "да я изхвърли" защото те е убедил че за изхвърлянето искат няколко хиляди евро за да я приемат.

    11:23 12.03.2026

  • 20 Оглушителна тишина и тъмна светлина

    0 4 Отговор
    "Тесла щеше да изтрепе рибата с техните балансиращи батерии, ама след пилотните такива проекти именно в Австралия нещо настъпи оглушителна тишина по темата."

    Понякога ме изумява вярата и слепотата ви? Казваш всичко приключи с онези 100 мегавата тестова батерия в Австралия и никой повече не е повторил този подвиг? Никой повече не инсталира батерии за съхранение на енергия? В България някога според тебе ще инсталираме ли поне 100 мегавата колкото Тесла инсталира в Австралия?

    11:27 12.03.2026

  • 21 име

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кое му е сложното?":

    От приказките ти личи, че говориш само на теория. В реалността батериите искат подмяна доста по-често от 25г, за големи мощности батериите са вързани и ако един елемент в някоя клетка сдаде багажа, спира целия ЮПС. И не на последно, като ти трябва да произвеждаш примеро 3кВ часа ток, а имаш площ на покрива достатъчна за 1кВ час, кво правиш? Плащаш скъп ток на далавераджиите, дето ни точат със солари и ВЕЦове?

    Коментиран от #23

    11:27 12.03.2026

  • 22 Ти сериозно ли?

    0 5 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Това е цената на която промишлеността в момента плаща електрическата енергия, каквото и да ти говори пропагандата. Излез от информационния балон в който сам си се вкарал Като четеш определени медии и гледаш определени коментатори и сам си провери ФАКТИТЕ ОТ РЕАЛНОСТТА.

    Дал съм ти моментна цена на тока, както и производството и потреблението ЗА КОНКРЕТНАТА МИНУТА И СЕКУНДА. В момента изнасяме тока на безценица а както виждаш го купуват съседните държави ЗА СВОЯТА ПРОМИШЛЕНОСТ. Къде е нашата И защо не ползва евтината енергия?


    Обърни внимание колко промити мозъци обясняват че 10 цента ток за 100 км е скъпо зареждане в момента? Осъзнаваш ли какво печелят всичките тези които трябва да си разделят само 8000 евро за цял час работа на централите? 8000 евро за мощността на АЕЦ Козлодуй ! А твоите хора говорят за строежа на още две АЕЦ централи?

    11:34 12.03.2026

  • 23 Личи си наистина

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Че не знаеш какво приказваш дори и на теория. Колко площ ти трябва за киловат и кой е този покрив, който няма площ за 3 киловата панели? А при тези цени на тока, дори и три киловата са ти много. Ще са необходими повече, ако цените се вдигнат или тока спре. Киловат панели се събират и на терасата на панелка

    11:37 12.03.2026

  • 24 си пън

    5 0 Отговор
    само никой не казва откъде хората ще намерят пари,щот и цените на храните много ще се вдигнат

    Коментиран от #26

    11:37 12.03.2026

  • 25 ПРОГРЕСИВЕН АВТО ДИЛЕР

    0 0 Отговор
    ЗАЯВКИТР ЗА ПС ФЛЙНСТОУНКИ СЕ ХАРЧАТ
    КАТО БИЛИТИ ЗА КОНЦЕРТ НА ЦЕЦА...👍

    11:41 12.03.2026

  • 26 Ти сериозно ли

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "си пън":

    Притеснил си се за някой който няма пари да си купи хляб, но се чуди дали да си купи електрически или бензинов чисто нов автомобил? Да ти имам проблемите!

    11:42 12.03.2026

  • 27 Слънчасалия

    1 3 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    11:50 12.03.2026

  • 28 Още е зима

    0 4 Отговор
    Въпреки това АЕЦ плюс фотоволтаиците произвеждат 110% от потреблението на България без въобще да броим останалите източници. А антиелектриците все още вярват в недостига на електрическа енергия и поскъпването на цените.

    Ако имахме достатъчно батерии за да съхраним излишъка, вместо да го изнасяме на безценица, слънчевата енергия можеше да захранва България и през нощта, вместо да плащаме скъпият ток на мариците който На всичко отгоре замърсява.

    Можеше да си ги палим точно както се палят печките на дърва - само през зимата когато са нужни.



    Генерация и товар на ЕЕС
    12.03.2026 11:43:19

    АЕЦ 29,08% 1920.42

    ФЕЦ 43,81% 2893.33
    Товар на РБ 4587.06

    Коментиран от #30

    11:53 12.03.2026

  • 29 ВиЛанги

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    особено през дните когато няма слънце е голяма далавера ...

    Коментиран от #33

    11:58 12.03.2026

  • 30 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Още е зима":

    Я дай колко произвеждат ФЕЦ през нощта.Защо даваш данни все по обяд.

    Коментиран от #32

    12:00 12.03.2026

  • 31 ВиЛанги

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "щото":

    и как щесе го произвеждаш сам ?

    12:06 12.03.2026

  • 32 Прочети отново

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    Какво съм писал в коментар 28. Засегнал съм този проблем. Знам че мразиш да мислиш няма да се сетиш за какво точно ти говоря, затова ще цитирам отново

    "Ако имахме достатъчно батерии за да съхраним излишъка, вместо да го изнасяме на безценица, слънчевата енергия можеше да захранва България и през нощта, вместо да плащаме скъпият ток на мариците който На всичко отгоре замърсява.

    Можеше да си ги палим точно както се палят печките на дърва - само през зимата когато са нужни."


    Ако не мразяше да мислиш, бих те попитал колко години смяташ, че ще отнеме това и колко батерии са необходими , но знам че е безсмислено в случая. Даже да ти дам отговора няма да го разбереш, а да не говорим за въпроса. Ти не си тук за да мислиш или да водиш дискусии А да псуваш всички различни от ПРАВАТА ВЯРА

    12:07 12.03.2026

  • 33 Какъв е проблема

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ВиЛанги":

    "особено през дните когато няма слънце е голяма далавера"

    Ти колко километра минаваш за месеца? Колко пъти си зареждаш резервоара? Защо смяташ че ако ден-два три или седмица не пече слънце, ще е проблем че няма да зареждаш тези дни батерията на електромобила?

    Дори 10 дни да не пече слънце, на 11-тия ще пекне дори през зимата. Ако 10 дни няма гориво на бензиностанцията или цената е прекалено висока, няма никакви гаранция че на 12-тия ще имаш гориво или цената ще падне

    12:14 12.03.2026