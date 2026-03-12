ЕК представи нов Енергиен пакет за гражданите – за по-ниски сметки и по-чиста енергия

Европейската комисия представи нов Енергиен пакет за гражданите, който цели да се намалят сметките за ток на европейските граждани, да се ускори преходът към чиста енергия и да се предложат ясни решения за енергийната бедност. Мерките идват на фона на данни, че над 30 милиона европейци изпитват трудности да плащат сметките си за ток и отопление. В България по данни от юни 2025 г. това са 1,8 милиона граждани – една трета от населението. Паралелно Брюксел обяви стратегия за ускоряване на инвестициите в чиста енергия, като за енергийния преход ще са нужни около 660 млрд. евро годишно до 2030 г.
Това се случва, след като специален доклад на Европейската сметна палата констатира, че целта на ЕС до 2025 г. да има поне една енергийна общност във всяка община с население над 10 000 жители не е изпълнена, защото все още няма достатъчно ясни правила за създаване и участие в енергийни общности, особено по отношение на многофамилните жилищни сгради. В много държави, включително България, няма адекватна подкрепа на национално ниво. У нас продължава да липсва нещо ключово за функционирането на енергийните общности: ефективен механизъм за споделяне на енергията между техните членове.
От „Грийнпийс“ – България от години призоваваме институциите да въведат правилно Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в законодателството. Така българските граждани ще имат възможност сами да произвеждат енергията си без тежките административни процедури, които спъват процеса сега. За съжаление, това все още не се е случило и идващият от Европейската комисия Енергиен пакет за гражданите е поредна добра възможност нещата най-сетне да се задвижат – или поредното пространство за пропуснати шансове.
Енергийният пакет за гражданите предоставя възможност хората да са в центъра на климатичната и енергийната трансформация на ЕС. Тъй като ЕС предприема стъпки за постепенното премахване на изкопаемите горива от енергийната система, пакетът трябва да гарантира, че тази промяна е не само бърза и ефективна, но и социално справедлива, като защитава уязвимите домакинства, дава възможности на общностите, подкрепя работниците и укрепва правата на гражданите да участват в трансформацията и да се възползват от нейните предимства.
Енергийният пакет за гражданите трябва да се справи с предизвикателствата, свързани с разпределителната мрежа, да отстрани недостатъците в прилагането на законодателството, които могат да засегнат гражданите, и в по-широк смисъл да засили подкрепата и приемането на енергийния преход от страна на хората. Тъй като възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) ще захранват енергийната система на бъдещето, е от съществено значение проектите да се разработват в партньорство с гражданите и общностите, до които те се намират. Това е поредица от амбициозни цели, за които България все още има да работи много.
Днес ползите от възобновяемата енергия остават неравномерно разпределени и до голяма степен в ръцете на едрия бизнес, а активното участие на общностите по-скоро е изключение, отколкото правило. Това подкопава доверието на населението в много региони, забавя прехода и пренебрегва ключовата роля, която отделните граждани могат да играят за ускоряване му. В България към момента съществуват само четири енергийни общности – две в Габрово, една в Бургас и една в София. И четирите са задвижени от общините, което към момента е единственият работещ модел за създаване на енергийна общност у нас. Причината са проблеми в законодателството, за чието отстраняване „Грийнпийс“ – България настоява от години.
„Време е българските граждани да получат възможност да се възползват от децентрализирана и гъвкава енергийна система, базирана на възобновяеми източници Да могат да управляват по-добре потреблението и разходите си“, подчерта Балин Балинов, координатор кампания „Енергийни решения“ в „Грийнпийс“ – България. „Тревожи ни колко бавно се случва всичко в България, колко дълго институциите не съдействат за развитието на енергийни общности, а опитът от други държави в ЕС е, че именно енергийните общности помагат за стабилизиране на цените и за намаляване на енергийната бедност. Тя е сериозен проблем у нас, една трета от българското население трудно се справя със сметките си за енергия.“
Енергийният преход към възобновяеми източници и децентрализирана енергийна система става още по-важен в ситуация на постоянни сътресения в цените на горивата заради войната на Русия в Украйна, заради непредсказуемата политика на Доналд Тръмп и заради войната в Близкия изток. Време е добрите идеи и обещаващите европейски инициативи да започнат да преминават от думи в реални законодателни промени и българските граждани да видят положителните резултати в живота си. Да получат възможност за по-активно участие и реален контрол върху разходите си за енергия в един свят на постоянни кризи.
Ще, така е добре, към по-добро, ала бала ... КАК!?
Пари ще ми давате да си купувам панели ли кво !?
"Облекчение"... Облекчение на кое?!
Никой не ми пречи да си сложа панели на къщата, кви ги говорите?
Как блоковете ще си "споделят" енергията? Че те и сега си я споделят... Супер неадекватните брюкселски хрантутници пак си отварят остите...
Няма ли кой да тегли на брюксел едно дебело съкращение. Явно хората там си нямат работа и без това.
Бройте едно псуване просто защото да обясня защо това никога няма да се случи ще ми трябва прекалено много време без да има полза защото зелените инфантили така или иначе са толкова радикалиирани, че няма да приемат и дума
Коментиран от #12, #17
От екологична гледна точка е брутална екологична катастрофа.
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Не можеш да го обясниш. Това, което другите го учат 6 години в Университета, няма как да го обясниш тук с няколко изречения.
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Много думи - нищо казано. Селски бек без грам мозък.
До коментар #13 от "Варналия":Ами ползвай останалия ток от мрежата - а в мрежата е микс от АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ,...,но няма да останеш, поне без осветление, както испанците на които им спряха тока !
Коментиран от #24
24 Варналия
До коментар #21 от "!!!?":Е ми чи ползвам. Мо за мене ми излиза на по-малко от половин цена щото съм тъп зеленковец и ползваю повече слънчева енергия с инвестиция от 260;евро за конвертор и панели и 150 евро за 2 киловата LiFePO4 батерия. Нека ми е зле
Коментиран от #38
11:15 12.03.2026
26 тутуту
До коментар #25 от "няма нужда":Имахме ама нали трябваше да съсипем всичко за да сме членове на ЕС и НАТО.. От топ износители се превърнахме във топ вносители само и само да сме роби на клуба на богатите. Докажете, че греша :Д ама не с минуси, а с думи
За да споделиш на енергия с някого трябва да я прекараш през мрежата на ЕРП. А те нямат интерес в да ти позволят да го правиш.
В момента ситуацията е, че трябва да продаеш енергията на ЕРП, а другия да я купи ЕРП.
Което не никаква енергийна общност.
И мислят, че стратегията им за санкции е "Печеливша".
Урсулите са Твърдо решени да Ликвидират Икономически ЕС и вече дори Не Прикриват намеренията си!
До коментар #1 от "Трол":стопанисват добре, ще ги продадат, а парите за цигари и алкохол. Бедния не става богат колкото и да му дадеш.
До коментар #7 от "!!!?":Това са нови реални направления за използване на терените под фотоволтаиците.
Води се Агроволтаика:
- използване на полета под панелите за паша.
- Използване на терените под панелите за земеделие.
До коментар #30 от "Няма да ги":Те нямат дори достъп до вода до топлина дори до храна. Ужасна политика води ЕК .
Те ще спъват процеса по всякакъв начин.
До коментар #33 от "Всячески се пречи точно на бедните хора":Евроатлантически.
До коментар #24 от "Варналия":Климатика работи...без кюмюр !
