Атаките срещу кораби в Ормузкия проток застрашават световната търговия

Ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран поражда сериозни рискове за морската търговия в Персийския залив и особено в Ормузкия проток - стратегически воден път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, цитирана от БТА.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че всеки кораб, преминаващ през тесния проток, може да се превърне в мишена. От началото на войната на 28 февруари са регистрирани редица атаки срещу търговски съдове в региона.

Поредица от инциденти в началото на март

1 март:

Член на екипажа на петролен танкер под флага на Маршаловите острови загина, след като корабът бе поразен от снаряд на около 50 морски мили северно от Маскат в Оман, съобщи компанията за управление на кораби V.Ships.

Същия ден танкерът „Hercules Star“, плаващ под флага на Гибралтар, беше ударен от снаряд край Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства. Пожарът на борда е бил потушен, съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO.

Друг танкер под флага на Палау бе поразен в Ормузкия проток близо до село Кормуз в Оман. Екипажът на кораба „Skylight“ беше евакуиран, съобщиха от Центъра за морска сигурност на Оман.

2 март:

Американският танкер за рафинирани продукти „Stena Imperative“ беше ударен от два снаряда в пристанището на Бахрейн, което предизвика пожар и наложи евакуацията на екипажа, съобщи UKMTO.

3 март:

Петролният танкер „Libra Trader“ под флага на Маршаловите острови и корабът за насипни товари „Gold Oak“ под флага на Панама претърпяха леки щети край пристанището Фуджейра в ОАЕ.

4 март:

Контейнеровозът „Safin Prestige“, плаващ под флага на Малта, беше поразен от снаряд в северната част на Ормузкия проток. Пожар в машинното отделение принуди екипажа да напусне кораба.

5 март:

Танкерът „Sonangol Namib“ под флага на Бахамите бе повреден от експлозия, докато е бил на котва край иракското пристанище Хор ал Зубайр. Според първоначална информация иранска лодка, натоварена с експлозиви и управлявана дистанционно, е причинила щетите.

6 март:

Влекач беше ударен от снаряди в Ормузкия проток, докато се е опитвал да помогне на контейнеровоза „Safin Prestige“, съобщи UKMTO.

7 март:

Предполагаема атака с дронове е регистрирана на около 10 морски мили северно от саудитското пристанище Джубайл.

11 март:

На 11 март товарният кораб „Mayuree Naree“ под тайландски флаг беше поразен от снаряд в Ормузкия проток. На борда избухна пожар, а екипажът бе евакуиран, съобщи собственикът на кораба - компанията Precious Shipping.

Контейнеровозът „WAN Majesty“, плаващ под флага на Япония, също претърпя леки повреди след удар край Рас ал Хайма.

Товарният кораб „Star Gwyneth“ под флага на Маршаловите острови беше поразен на около 50 морски мили северозападно от Дубай, съобщи компанията за управление на морски рискове Vanguard. Екипажът е в безопасност и няма данни за екологични щети, посочва UKMTO.

В отделен инцидент танкерите „Saifsy Vishnu“ и „Zephyros“, плаващи съответно под флаговете на Маршаловите острови и Малта, бяха атакувани в Персийския залив край Ирак. След инцидента иракските нефтени пристанища временно преустановиха дейността си. Според служител по сигурността е открито тялото на чуждестранен член на екипажа.