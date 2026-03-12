Антон Станков заподозря и седми човек, замесен на "Петрохан"

Бившият министър на правосъдието Антон Станков заподозря и седми човек в случая "Петрохан", който не е жив и няма да го намерят. Някой е извършител на тези убийства, смята той.
Информацията за "Петрохан" е правилно изнесена, с оглед на общественото очакване, добави още той пред bTV. Станков обаче не обясни защо има тези съмнения.
Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно, каза пък адвокат Людмил Рангелов.
Станков заяви, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкуков може да обжалва решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за Борислав Сарафов. Не споделям тълкуването на Прокурорската колегия, а този, който може да смени и да назначи изпълняващ функциите главен прокурор е Пленумът на ВСС. Министърът на правосъдието малко "Дон Кихотовски" направи правилни ходове, коментира той.
Според него се очертава една дълбока пропаст между съда и прокуратурата в момента.
"Ходовете на министъра на правосъдието са политически ходове, макар и неиздържани пред Прокурорската колегия на ВСС", коментира адвокат Людмил Рангелов. Според адвокат Рангелов в пропастта е паднала авторитета на правосъдието. Когато правосъдието не работи добре, тогава всички граждани страдат от това, добави той.
Той смята, че проблемът в съдебната система може да бъде решен с избора на нов ВСС. Но това трудно може да стане, тъй като е необходимо мнозинство от 160 народни представители, каза Станков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
13:11 12.03.2026
2 Зрител
Някой умишлено замита следи.
13:11 12.03.2026
3 честен ционист
13:12 12.03.2026
4 Кйхгфд
13:14 12.03.2026
5 Лена
13:16 12.03.2026
6 Вече трябва дае почистено
13:21 12.03.2026
7 саЛама Иво Калушев (НАдървената мафия)
Коментиран от #23
13:22 12.03.2026
8 Аз това го пиша отдавна
Коментиран от #24
13:25 12.03.2026
9 различното мвр
13:25 12.03.2026
10 Офф
13:28 12.03.2026
11 Сила
13:28 12.03.2026
12 Смях в залата
13:28 12.03.2026
13 Бочев
Коментиран от #16
13:29 12.03.2026
14 Записите показват движение на хора
Коментиран от #28
13:29 12.03.2026
15 Хипотетично
13:30 12.03.2026
16 Ти знаеш ли какво е автокрадец
До коментар #13 от "Бочев":Пази боже да не се срещаш с автокрадец в живота. Особено пък ако освен това е трафиканта на аванта. Макар че и той ще си намери майстора кога кога все някога.
13:33 12.03.2026
17 Брей
13:33 12.03.2026
18 Все някой ги е подредил така
13:37 12.03.2026
19 Кой беше тоя палячо Станков?
13:37 12.03.2026
20 Бг пловдив
13:38 12.03.2026
21 Жжжж
Коментиран от #25, #27
13:39 12.03.2026
22 Данчо
13:40 12.03.2026
24 Хи хи
До коментар #8 от "Аз това го пиша отдавна":Дай разбора на бройката , белким разберем и ние !
Коментиран от #26
13:41 12.03.2026
25 Ами ето защо
До коментар #21 от "Жжжж":Два месеца се занимават с това ей на за това. Конспирация.
13:42 12.03.2026
26 Именно
До коментар #24 от "Хи хи":Номера е в това че нищо не се разбира.
13:44 12.03.2026
27 нужно е за стадото!
До коментар #21 от "Жжжж":виж как клъвнаха веднага въдицата за самоубийства рибките! ибийства са замесени политически и за това се цели отклоняване на вниманието ! има много доказателсва които говорят за скалъпената версия на полицаите !
13:45 12.03.2026
28 призрак
До коментар #14 от "Записите показват движение на хора":Кмета къде е,кмета-а-а?И мексиканеца кой го пусна?
13:50 12.03.2026
29 300 000 ЛВ. ДАЛ, ЗА КАКВО?
14:01 12.03.2026