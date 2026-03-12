Новини
Антон Станков заподозря и седми човек, замесен на "Петрохан"

12 Март, 2026 13:08

Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно, каза пък адвокат Людмил Рангелов

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на правосъдието Антон Станков заподозря и седми човек в случая "Петрохан", който не е жив и няма да го намерят. Някой е извършител на тези убийства, смята той.

Информацията за "Петрохан" е правилно изнесена, с оглед на общественото очакване, добави още той пред bTV. Станков обаче не обясни защо има тези съмнения.

Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно, каза пък адвокат Людмил Рангелов.

Станков заяви, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкуков може да обжалва решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за Борислав Сарафов. Не споделям тълкуването на Прокурорската колегия, а този, който може да смени и да назначи изпълняващ функциите главен прокурор е Пленумът на ВСС. Министърът на правосъдието малко "Дон Кихотовски" направи правилни ходове, коментира той.

Според него се очертава една дълбока пропаст между съда и прокуратурата в момента.

"Ходовете на министъра на правосъдието са политически ходове, макар и неиздържани пред Прокурорската колегия на ВСС", коментира адвокат Людмил Рангелов. Според адвокат Рангелов в пропастта е паднала авторитета на правосъдието. Когато правосъдието не работи добре, тогава всички граждани страдат от това, добави той.

Той смята, че проблемът в съдебната система може да бъде решен с избора на нов ВСС. Но това трудно може да стане, тъй като е необходимо мнозинство от 160 народни представители, каза Станков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    22 11 Отговор
    Седмия човек е украински килър нает от службите и вече е очистен и заровен някъде по чукарите

    13:11 12.03.2026

  • 2 Зрител

    28 4 Отговор
    Здравият разум подсказва, че Станков е прав.
    Някой умишлено замита следи.

    13:11 12.03.2026

  • 3 честен ционист

    4 8 Отговор
    Казах ви аз, че има и 7-ми като 6-е черни и 1 белоглав лешояди намерени отровени месец по рано.

    13:12 12.03.2026

  • 4 Кйхгфд

    9 1 Отговор
    Граждани и правосъдие е нонсенс в БГ

    13:14 12.03.2026

  • 5 Лена

    8 12 Отговор
    Мисля че лама Терзиев е седмият човек

    13:16 12.03.2026

  • 6 Вече трябва дае почистено

    11 3 Отговор
    Главншя прокурор каза,туин пикс.Да не са луди да го сменят.Малко протест,може.

    13:21 12.03.2026

  • 7 саЛама Иво Калушев (НАдървената мафия)

    6 8 Отговор
    Хахахахаха ей какви малоумници е имала за министри тая територия. Ако не си бях пръснал сектантската тиква щях да умра от смях

    Коментиран от #23

    13:22 12.03.2026

  • 8 Аз това го пиша отдавна

    17 3 Отговор
    При внимателен разбор кой влиза кой излиза се вижда че бройката не излиза.

    Коментиран от #24

    13:25 12.03.2026

  • 9 различното мвр

    4 2 Отговор
    Янкулов ще продължава предизборната активна пушилка с обжалване, а Е.Дечев да разпита пред детектор за източника на сведенията на А.станков за Седмия и как така знае, че вече не е жив, та нямало да има смисъл.

    13:25 12.03.2026

  • 10 Офф

    6 6 Отговор
    То така се убиват пет въоръжени рейнджъра, едно дете и две кучета от упор, без дори да им вържеш ръцете, без да оставиш никакви следи нито в снега, нито никъде. Егати нинджата е бил тоя килър. Нали уж бяха влачени? На гръб ли ги е влачил да ги подреди, или те са чоплили семки докато ги е ликвидирал един по един?

    13:28 12.03.2026

  • 11 Сила

    3 3 Отговор
    Седемте джуджета и Шишанка ...

    13:28 12.03.2026

  • 12 Смях в залата

    2 4 Отговор
    7-ят човек е спонсора.

    13:28 12.03.2026

  • 13 Бочев

    8 9 Отговор
    Призовавам всички копейки да се заселят в Иран или в Москва, като толкова харесват тези автокрации.

    Коментиран от #16

    13:29 12.03.2026

  • 14 Записите показват движение на хора

    5 2 Отговор
    Едни влизат други излизат , но бройката в крайна сметка излиза ли ? Има ли съмнение.

    Коментиран от #28

    13:29 12.03.2026

  • 15 Хипотетично

    2 8 Отговор
    Действията на Янкулов са адекватни на реалността, колкото и действията на дон Кихот при вятърните мелници, но дори и сравнение със Санчо Панса е прекалено ласкателен компимент за йориста.

    13:30 12.03.2026

  • 16 Ти знаеш ли какво е автокрадец

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бочев":

    Пази боже да не се срещаш с автокрадец в живота. Особено пък ако освен това е трафиканта на аванта. Макар че и той ще си намери майстора кога кога все някога.

    13:33 12.03.2026

  • 17 Брей

    5 4 Отговор
    Брей, как пък поне един от тях не е успял да побегне, докато разстрелва другите с оръжие допряно в главите им? И този ви е бил министър! Смятай!

    13:33 12.03.2026

  • 18 Все някой ги е подредил така

    5 4 Отговор
    Никой не вярва в самодиви и таласъми.

    13:37 12.03.2026

  • 19 Кой беше тоя палячо Станков?

    2 4 Отговор
    Станков хвърля димки да се радват шизофрениците

    13:37 12.03.2026

  • 20 Бг пловдив

    2 2 Отговор
    А къде са 8 и 9.....номер.понататък конци въжета и. партиини кукловоди кукловоди.....

    13:38 12.03.2026

  • 21 Жжжж

    3 3 Отговор
    За такова масово убийство извършено по тоя начин е нужен отряд от поне същия брой хора, като убитите. Това обаче не може да обясни нуждата, да се симулира толкова сложно самоубийство. От какъв зор да го правят убийците, ако са някакви мафиоти? По скоро биха търсили показност, за назидание на други. Защо им е да симулират самоубийство?

    Коментиран от #25, #27

    13:39 12.03.2026

  • 22 Данчо

    2 2 Отговор
    Антон Станков заподозря и седми човек, замесен на "Петрохан" . Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно, каза пък адвокат Людмил Рангелов . Не знам защо вярвам на Рангелов , Станков беше хлъзгав и блудкав .

    13:40 12.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Аз това го пиша отдавна":

    Дай разбора на бройката , белким разберем и ние !

    Коментиран от #26

    13:41 12.03.2026

  • 25 Ами ето защо

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Жжжж":

    Два месеца се занимават с това ей на за това. Конспирация.

    13:42 12.03.2026

  • 26 Именно

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Номера е в това че нищо не се разбира.

    13:44 12.03.2026

  • 27 нужно е за стадото!

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Жжжж":

    виж как клъвнаха веднага въдицата за самоубийства рибките! ибийства са замесени политически и за това се цели отклоняване на вниманието ! има много доказателсва които говорят за скалъпената версия на полицаите !

    13:45 12.03.2026

  • 28 призрак

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Записите показват движение на хора":

    Кмета къде е,кмета-а-а?И мексиканеца кой го пусна?

    13:50 12.03.2026

  • 29 300 000 ЛВ. ДАЛ, ЗА КАКВО?

    0 0 Отговор
    СЕДМИЯ Е КМЕТА ТЕРЗИЕВ. НЕ СА МУ ВЪРНАЛИ ПАРИТЕ И ГИ Е ОЧИСТИЛ!

    14:01 12.03.2026

