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Феновете на Япония превърнаха сините торби в символ

Феновете на Япония превърнаха сините торби в символ

15 Юни, 2026 09:59 1 081 2

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Феновете на „самураите“ почистиха, преди да напуснат съоръжението в неделя, събирайки боклука от трибуните след равенството 2:2

Феновете на Япония превърнаха сините торби в символ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сините торби, които феновете на Япония развяха от радост, след като отборът им отбеляза късен изравнителен гол за 2:2, бяха използвани след последния съдийски сигнал, за да почистят след себе си на стадиона на Мондиал 2026.

Феновете на „самураите“ почистиха, преди да напуснат съоръжението в неделя, събирайки боклука от трибуните след равенството 2:2 на Япония срещу Нидерландия в Група F.

Само няколко минути по-рано, тези тогава празни сини торби бяха забележими по време на радостта по трибуните, след като Даичи Камада отбеляза с глава след корнер на Коки Огава в 88-ата минута.

Заедно с постоянните скандирания за своя отбор, тези торби, които феновете носят на стадиона, често се вдигат в унисон като хореография.

Феновете на Япония превърнаха сините торби в символ

Сцената става неистова след голове, като този на Кейто Накамура по-рано през второто полувреме за изравняването на резултата до 1:1 и ударът на Камада, който в крайна сметка осигури точка за Япония.

Снимки на японски футболни фенове, събиращи и почистващи боклук, за пръв път привлякоха общественото внимание по време на първото участие на отбора на Световно първенство във Франция през 1998 година.

Оттогава те го правят на всеки четири години, включително в Катар през 2022 година.

Сега те оставиха своя отпечатък, без да оставят никакъв боклук на стадион AT&T, дом на отбора от Далас Каубойс, където работниците обикновено имат много повече работа по почистването след мачове.


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  • 1 Защо не виждам коментари под статията?

    0 0 Отговор
    Без коментар. Ах, хах, ха Честита Баня Българи, и България над всичко келемета татарски.

    Коментиран от #2

    11:17 15.06.2026

  • 2 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо не виждам коментари под статията?":

    Какво има да се коментира, шепа идиоти безплатно изчистили стадиона, а тези на които им се плаща за това пият бира в бара:)

    12:18 15.06.2026

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