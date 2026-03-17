Луис Енрике: Няма как да има отпускане в Шампионска лига

Луис Енрике: Няма как да има отпускане в Шампионска лига

17 Март, 2026 11:51 507 0

Ясно е, че изиграхме само първата среща

Луис Енрике: Няма как да има отпускане в Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике не иска да има отпускане в неговия отбор в реванша от осминафиналите в Шампионска лига срещу Челси. Парижани спечелиха първата среща на "Парк де Пренс" с 5:2.

"Ясно е, че изиграхме само първата среща. Предстои втората и тя винаги е различна. Реваншите са особени, защото можеш да бъдеш елиминиран — много е сложно. Ние сме готови, свикнали сме да играем подобни срещи и искаме да се представим по най-добрия начин. Тези допълнителни дни почивка (ПСЖ нямаше мач от първенството през уикенда - бел.ред.) бяха полезни, за да се подготвим за срещата и да си починем. Намираме се във финалната част на първенството и това е положително", започна Енрике.

"Увереността е нещо специално. Това, което мога да кажа, е, че в един двубой можеш да бъдеш по-добър или по-слаб, но този сезон показахме, че сме истински отбор — стабилен и способен да играе срещу всеки съперник от най-високо ниво", продължи той.

"В Шампионската лига е невъзможно да има отпускане. Ще трябва да страдаме и да използваме тези трудни моменти, за да обърнем динамиката на мача. Ще се опитаме да контролираме двубоя, но това са срещи, които е почти невъзможно да бъдат напълно контролирани".

"Винаги е удоволствие да играеш срещу английски отбор, защото това е най-високото ниво и можем да покажем нашето ниво и нашите стандарти. Така беше и миналата година, когато играхме срещу всички английски отбори, и същото е и тази година. Опитваме се да направим всичко възможно, за да печелим отново", добави Енрике.

Той коментира и слуховете, които го свързват с Челси. "Предстои ни много важен двубой. Не разбирам какво казвате и не ме интересува. Това не е важно — аз съм треньор на ПСЖ и съм много щастлив да водя този велик клуб".


