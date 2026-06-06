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Левски осъществи най-скъпия трансфер в историята си

Левски осъществи най-скъпия трансфер в историята си

6 Юни, 2026 14:43 1 185 9

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  • трансфер-
  • първа лига

Освен скоростта му, Левски ще се сдобие и с добър изпълнител на статични положения

Левски осъществи най-скъпия трансфер в историята си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски направи първи входящ трансфер, привличайки бразилското крило Рейналдо. Наличието на нов собственик вече започва да се усеща. Въпреки обещанията, че няма да се развързва кесията, още с привличането на първия нов, Левски счупи трансферен рекорд. Взелият фланелката с номер 7 Рейналдо, стана най-скъпият входящ трансфер на „Герена“. Левски плати за него на португалския Санта Клара 1 500 000 евро. Бразилецът подписа до лятото на 2029-а, пише "Мач Телеграф".

Левски се раздели с Рилдо, Охене, Дуганджич, а Георги Костадинов стана спортен директор, така че клубът ще има нужда от още нови хора. А с това начало, само можем да си направим сметката колко общо ще струват новите попълнения в края на трансферния прозорец. Едва ли поставеният от Рейналдо рекорд ще се задържи дълго, но на хоризонта изниква и възможността тази инвестиция да се окаже печеливша. Участието в евротурнирите ще донесе в касата на клуба добра сума, а възможността от 2 грешни стъпки за Левски се появява за първи път в историята на клуба.

Рейналдо ще трябва да подсили офанзивната мощ на „сините“, а вече се вижда и подходът на Веласкес в селекцията. Осланяйки се на философията, че позициите във футбола са демоде и приоритет са ролите и пространствата, то новите в Левски ще трябва да притежават солидна комплексност. Рейналдо умее да играе както от ляво, така и от дясно. Освен скоростта му, Левски ще се сдобие и с добър изпълнител на статични положения. Бразилецът умее да изпълнява преки свободни удари, а Левски не може да се похвали с гол от такава ситуация от ноември, когато Бала се разписа срещу Монтана. Друг играч, който се разписа от подобна позиция, бе Марин Петков срещу същия съперник, но той вече е собственост на Ал-Таавун. През последния сезон Рейналдо е изпълнил и 2 дузпи като дотук е със 100% успеваемост, а това може да бъде от полза особено в евротурнирите, когато се стигне до 11-метрови наказателни удари.

Прегледът на най-големите трансфери в историята показва, че Рейналдо изпревари Георги Чиликов, за когото „сините“ платиха през 2001-а сума в лева, равняващата се на 1 300 000 евро. При други играчи посочените суми в сайта transfermarkt не са напълно точни. Поставеният под номер 3 Рожерио Гаучо например идва на „Герена“ по линия на Майкъл Чорни. За този трансфер не са дадени пари, а като продължение на сделката след това той отиде в Русия.

Случаят с Жеан Карлос също е дискусионен. След престоя си в Левски, той също акостира в Русия, но следва скандал и съдебно дело, спечелено от Левски за сумата от 9 хил.евро, която се явява 3% от трансфера. Математиката сочи, че бразилецът е дошъл на Герена за 300 хил. евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЧИТАТЕЛ

    5 1 Отговор
    Фуболът е простотия е падение на човечеството.

    Коментиран от #3

    14:52 06.06.2026

  • 3 Христо Петров

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЧИТАТЕЛ":

    Да, точно казано, браво! Двадесет и две тъпи и празни глави ритат една пълна с вълдух топка , а публиката е в луд телешки възторг. Срамно, наистина, но факт.

    14:54 06.06.2026

  • 4 Учител по БЕЛ

    5 1 Отговор
    Слагайте в кавички името на отбора, за да не ставате смешни. Опитайте се да прочетете текста на "статията" като нещо, публикувано за Апостола. Както всъщност е, написано по този начин.

    14:58 06.06.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Някви смотани ритнитопковци, разбираш ли.🤣🤣🤣

    14:59 06.06.2026

  • 6 Уефски

    3 0 Отговор
    Голяма инфлация и бюджетен дефицит.

    15:03 06.06.2026

  • 7 Левски - Ново начало

    3 0 Отговор
    Добре пере пари дебелия шопар

    15:15 06.06.2026

  • 8 Мнение

    1 1 Отговор
    Този човек Бостанджиев Атанас нещо много го лъже и ще видим до къде ще го докарат. Те му дали пари да прави колцентрове в България, той ги пренасочва към Танас. Сигурно за заплати, премии и трансфери вече дадоха 5 милиона евро за един месец. Ще видим дали големите шефове на джемкорп няма да се ядосат на тези своеволия.

    15:31 06.06.2026

  • 9 Синята лавина

    0 1 Отговор
    За влизането в ШЛ тези пари са нищо

    16:07 06.06.2026

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