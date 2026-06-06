Левски осъществи най-скъпия трансфер в историята си

Левски направи първи входящ трансфер, привличайки бразилското крило Рейналдо. Наличието на нов собственик вече започва да се усеща. Въпреки обещанията, че няма да се развързва кесията, още с привличането на първия нов, Левски счупи трансферен рекорд. Взелият фланелката с номер 7 Рейналдо, стана най-скъпият входящ трансфер на „Герена“. Левски плати за него на португалския Санта Клара 1 500 000 евро. Бразилецът подписа до лятото на 2029-а, пише "Мач Телеграф".

Левски се раздели с Рилдо, Охене, Дуганджич, а Георги Костадинов стана спортен директор, така че клубът ще има нужда от още нови хора. А с това начало, само можем да си направим сметката колко общо ще струват новите попълнения в края на трансферния прозорец. Едва ли поставеният от Рейналдо рекорд ще се задържи дълго, но на хоризонта изниква и възможността тази инвестиция да се окаже печеливша. Участието в евротурнирите ще донесе в касата на клуба добра сума, а възможността от 2 грешни стъпки за Левски се появява за първи път в историята на клуба.

Рейналдо ще трябва да подсили офанзивната мощ на „сините“, а вече се вижда и подходът на Веласкес в селекцията. Осланяйки се на философията, че позициите във футбола са демоде и приоритет са ролите и пространствата, то новите в Левски ще трябва да притежават солидна комплексност. Рейналдо умее да играе както от ляво, така и от дясно. Освен скоростта му, Левски ще се сдобие и с добър изпълнител на статични положения. Бразилецът умее да изпълнява преки свободни удари, а Левски не може да се похвали с гол от такава ситуация от ноември, когато Бала се разписа срещу Монтана. Друг играч, който се разписа от подобна позиция, бе Марин Петков срещу същия съперник, но той вече е собственост на Ал-Таавун. През последния сезон Рейналдо е изпълнил и 2 дузпи като дотук е със 100% успеваемост, а това може да бъде от полза особено в евротурнирите, когато се стигне до 11-метрови наказателни удари.

Прегледът на най-големите трансфери в историята показва, че Рейналдо изпревари Георги Чиликов, за когото „сините“ платиха през 2001-а сума в лева, равняващата се на 1 300 000 евро. При други играчи посочените суми в сайта transfermarkt не са напълно точни. Поставеният под номер 3 Рожерио Гаучо например идва на „Герена“ по линия на Майкъл Чорни. За този трансфер не са дадени пари, а като продължение на сделката след това той отиде в Русия.

Случаят с Жеан Карлос също е дискусионен. След престоя си в Левски, той също акостира в Русия, но следва скандал и съдебно дело, спечелено от Левски за сумата от 9 хил.евро, която се явява 3% от трансфера. Математиката сочи, че бразилецът е дошъл на Герена за 300 хил. евро.