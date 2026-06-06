Един от най-великите шампиони в тениса направи поразително признание

Рафаел Надал казва, че към момента „почти никога“ не хваща тенис ракета – поразително признание от един от най-великите шампиони в тениса, докато нов документален сериал на Netflix проследява върховете и спадовете в кариерата му, пише агенция Reuters, цитирана от БТА.

Испанецът, който се приключи активната си състезателна кариера през 2024-а след блестящ 23-годишен период, донесъл му 22 титли на сингъл от Големия шлем, заяви още, че се е примирил с оттеглянето си от спорта, въпреки че остава физически активен.

„Почти никога“, отговори Надал на въпрос колко често играе тенис сега.

Размислите на 40-годишния бивш тенисист идват, когато 40-серийният сериал на Netflix „Рафа“, продуциран от Skydance Sports, предлага вътрешен поглед върху издигането му от тийнейджър-чудо в Майорка до един от най-успешните състезатели в историята на тениса.

Рафаел Надал, рекорден 14-кратен шампион от Откритото първенство на Франция, разкри, че многократно е отказвал възможности да направи документален филм, преди да бъде убеден от главния изпълнителен директор на Paramount Skydance Дейвид Елисън.

„В миналото много пъти бях отказвал възможността да направя документален сериал, по разговарях с Дейвид Елисън, когото много уважавам и в когото вярвам“, призна Надал.

Документалният филм разглежда контузиите, които оформиха кариерата на Надал и в крайна сметка доведоха до края ѝ.

Рафаел Надал коментира, че вероятно би продължил да играе, ако тялото му бе в добра форма: „Не бях уморен от тениса като цяло, просто бях уморен от тялото си. Наистина обичах това, което правех.“

Сериалът включва семейни кадри, моменти зад кулисите и интервюта със съперници и приятели, включително 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович и бившия номер 1 в света Анди Родик.

Гледането на тези моменти все още може да разпали емоции, не скри Надал, но той няма желание да последва Серина Уилямс отново на корта. „Не мисля. Но е страхотно, че тя се завръща“, каза той, попитан за потенциално завръщане.

Влиянието на Надал остава очевидно и след отказването му от професионалния тенис.

Испанският полузащитник и носител на „Златната топка“ във футбола Родри наскоро заяви, че е гледал сериала за вдъхновение преди Световното първенство, а финалистът на Откритото първенство на Франция Флавио Коболи каза, че използва същия душ, който Надал някога е използвал на „Ролан Гарос“.

„Ако можеш да създадеш емоции или вдъхновение у другите, това е нещо уникално“, каза Рафаел Надал.