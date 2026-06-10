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Иран: Американците подкопават дипломатическия процес чрез постоянни нарушения на примирието

Иран: Американците подкопават дипломатическия процес чрез постоянни нарушения на примирието

10 Юни, 2026 14:53 810 3

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Тази нощ Техеран и Вашингтон се размениха нови удари в региона на Персийския залив

Иран: Американците подкопават дипломатическия процес чрез постоянни нарушения на примирието - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дипломатическите усилия със САЩ не могат да напредват при непрекъснати нарушения на обявеното примирие, заяви днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Тази нощ Техеран и Вашингтон се размениха нови удари в региона на Персийския залив, припомня агенцията.

Багаеи обвини Вашингтон в подкопаване на дипломацията чрез противоречиви послания, променящи се позиции и многократни нарушения на прекратяването на огъня. Той добави, че Израел също вреди на процеса чрез многократни нарушения на прекратяването на огъня в Ливан.

„След събитията през изминалата нощ трябва да преоценим (дипломатическия път с Вашингтон) ... всеки дипломатически процес изисква поне минимално стабилна среда“, заяви Багаеи.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИСЛЯ ДА СПРА ДА

    7 1 Отговор
    Пиша повече за Иран сащ и окраина и Русия. ПИСНА МИ ОТ ТЕЗИ НОВИНИ. ВСЕ ЕДНО И СЪЩО НАПАДАТ СТРЕЛЯТ УБИВАТ НЕВИННИ ХОРА А ЗЕЛЬО ТРЪМП САМО СЕ ГУШКАТ СЪС БОГАТСТВА И ИСКАТ ВОЙНИ. ПЪЛЕН БОЙКОТ И НА ТЯХ НЕ САМО НА ПУТИН. ТОВА НЕ СЕ ТРАЕ. ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ ЕВРА ЗА ВОЙНА А МНОГО ХОРА ПО СВЕТА ИМАТ НУЖДА ПОВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ ПАРИ. ТРОШИШ ПАРИ ЗА ДА УБИВАШ И ДА СЕ ДОКАЗВАШ ЧЕ СИ ГОЛЯМ А ВСЪЩНОСТ СТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СЪС ГОЛЯМО ЕГО. ЗЛИ ПОРОЧНИ АЛЧНИ.

    Коментиран от #3

    15:04 10.06.2026

  • 2 Стадо

    4 1 Отговор
    Удар“ от Н. Тръмп: Иран отговаря „при равни условия“ и „опустошил“ американските бази в Персийския залив
    „Иран е мъртъв насилник и ще плати цената“, отново заявява президентът на САЩ
    10.06.2026 | 14:28
    „Удар“ от Н. Тръмп: Иран отговаря „при равни условия“ и „опустошил“ американските бази в Персийския залив
    Президентът на САЩ Н. Тръмп е претърпял „инсулт“, след като вижда, че Иран отговаря „при равни условия“ на всякакви американски удари и е „опустошил“ американски бази в Персийския залив.

    15:08 10.06.2026

  • 3 Логично

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "МИСЛЯ ДА СПРА ДА":

    Като разбереш, че АйПитата на коментиращите отичат по разни наши партньорски служби и съвсем ще се откажеш..

    15:25 10.06.2026

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