Иран: Американците подкопават дипломатическия процес чрез постоянни нарушения на примирието

Дипломатическите усилия със САЩ не могат да напредват при непрекъснати нарушения на обявеното примирие, заяви днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Тази нощ Техеран и Вашингтон се размениха нови удари в региона на Персийския залив, припомня агенцията.

Багаеи обвини Вашингтон в подкопаване на дипломацията чрез противоречиви послания, променящи се позиции и многократни нарушения на прекратяването на огъня. Той добави, че Израел също вреди на процеса чрез многократни нарушения на прекратяването на огъня в Ливан.

„След събитията през изминалата нощ трябва да преоценим (дипломатическия път с Вашингтон) ... всеки дипломатически процес изисква поне минимално стабилна среда“, заяви Багаеи.