Актьорът от "Кръстникът 3" и "Видове" Антъни Гуидера почина внезапно

Холивудският актьор Антъни Гуидера, познат на зрителите с участията си в „Кръстникът 3“, „Видове“ и редица популярни филмови и телевизионни продукции от 90-те години, е починал на 65-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от съпругата му Валери Гуидера пред американски медии.

По думите ѝ драматичният инцидент се е случил на 11 май в семейния им дом в Южна Калифорния. Двамата се намирали в хола, когато актьорът внезапно колабирал. Той бил транспортиран по спешност в болница и поставен на животоподдържащи системи, на които останал в продължение на близо три седмици.

След консултации със семейството и в съответствие с предварително заявеното желание на актьора, медицинските апарати били изключени, а Гуидера бил върнат в дома си, където е починал в присъствието на близките си. Според съпругата му лекарите все още не са установили категорична причина за внезапното спиране на сърдечната дейност.

‘The Godfather III’ actor Anthony Guidera dead at 65 https://t.co/64TzUaJ3ob pic.twitter.com/HbMxoxmPit — New York Post (@nypost) June 9, 2026

Антъни Гуидера започва професионалната си кариера в началото на 90-те години. Една от първите му по-значими появи е в криминалната класика The Godfather Part III („Кръстникът 3“), режисирана от Francis Ford Coppola. Макар ролята му да не е сред централните, участието във финалната част на легендарната сага му отваря вратите към Холивуд.

По-широка популярност актьорът печели през 1995 г. с научнофантастичния трилър Species („Видове“), където си партнира с Наташа Хенстридж. Филмът се превръща в касов успех и остава едно от емблематичните заглавия в жанра за десетилетието. Любопитен факт е, че Гуидера и Хенстридж печелят награда на MTV Movie Awards за „Най-добра целувка“ благодарение на участието си във филма.

През следващите години той се появява в редица високобюджетни продукции, сред които The Rock („Скалата“), The Postman („Пощальонът“) и Armageddon („Армагедон“). Макар най-често да изпълнява поддържащи роли, Антъни Гуидера успява да изгради репутация на надежден характерен актьор, който работи с някои от най-големите имена в киноиндустрията.

Кариерата му включва и множество телевизионни участия. Зрителите го помнят от епизоди на популярни сериали като "Спасители на плажа", "Ренегат", "Стар Трек" и др., които бяха сред най-гледаните телевизионни продукции през 90-те години.

Колеги и почитатели на актьора вече изразиха съболезнования в социалните мрежи, припомняйки си неговия професионализъм, чувство за хумор и отдаденост към работата.