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Актьорът от "Кръстникът 3" и "Видове" Антъни Гуидера почина внезапно

Актьорът от "Кръстникът 3" и "Видове" Антъни Гуидера почина внезапно

10 Юни, 2026 14:32 554 1

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Актьорът внезапно колабирал в дома си, съобщи съпругата му

Актьорът от "Кръстникът 3" и "Видове" Антъни Гуидера почина внезапно - 1
Кадър: Видове
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Антъни Гуидера, познат на зрителите с участията си в „Кръстникът 3“, „Видове“ и редица популярни филмови и телевизионни продукции от 90-те години, е починал на 65-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от съпругата му Валери Гуидера пред американски медии.

По думите ѝ драматичният инцидент се е случил на 11 май в семейния им дом в Южна Калифорния. Двамата се намирали в хола, когато актьорът внезапно колабирал. Той бил транспортиран по спешност в болница и поставен на животоподдържащи системи, на които останал в продължение на близо три седмици.

След консултации със семейството и в съответствие с предварително заявеното желание на актьора, медицинските апарати били изключени, а Гуидера бил върнат в дома си, където е починал в присъствието на близките си. Според съпругата му лекарите все още не са установили категорична причина за внезапното спиране на сърдечната дейност.

Антъни Гуидера започва професионалната си кариера в началото на 90-те години. Една от първите му по-значими появи е в криминалната класика The Godfather Part III („Кръстникът 3“), режисирана от Francis Ford Coppola. Макар ролята му да не е сред централните, участието във финалната част на легендарната сага му отваря вратите към Холивуд.

По-широка популярност актьорът печели през 1995 г. с научнофантастичния трилър Species („Видове“), където си партнира с Наташа Хенстридж. Филмът се превръща в касов успех и остава едно от емблематичните заглавия в жанра за десетилетието. Любопитен факт е, че Гуидера и Хенстридж печелят награда на MTV Movie Awards за „Най-добра целувка“ благодарение на участието си във филма.

През следващите години той се появява в редица високобюджетни продукции, сред които The Rock („Скалата“), The Postman („Пощальонът“) и Armageddon („Армагедон“). Макар най-често да изпълнява поддържащи роли, Антъни Гуидера успява да изгради репутация на надежден характерен актьор, който работи с някои от най-големите имена в киноиндустрията.

Кариерата му включва и множество телевизионни участия. Зрителите го помнят от епизоди на популярни сериали като "Спасители на плажа", "Ренегат", "Стар Трек" и др., които бяха сред най-гледаните телевизионни продукции през 90-те години.

Колеги и почитатели на актьора вече изразиха съболезнования в социалните мрежи, припомняйки си неговия професионализъм, чувство за хумор и отдаденост към работата.


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  • 1 честен ционист

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    Или е прекалил с пиците на кристали, или бустерицата.

    14:37 10.06.2026