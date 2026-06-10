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ЦСКА започва предсезонната си подготовка днес

ЦСКА започва предсезонната си подготовка днес

10 Юни, 2026 12:27 347 0

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  • лятна подготовка-
  • футбол

Христо Янев ще изведе "червените" за първо занимание в 18:00 часа

ЦСКА започва предсезонната си подготовка днес - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носителят на Купата на България - ЦСКА, започва подготовка днес. Христо Янев ще изведе "червените" за първо занимание в 18:00 часа, а малко преди това ще даде пресконференция по случай старта на новия сезон. "Армейците" ще участват в турнира за Лига Европа, а основната част от подготовката ще проведат в Австрия, където ще изиграят три контроли.

Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо (Киев), а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство Полися (Житомир). На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербайджан - Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек.


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