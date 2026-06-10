След поредното нападение над таксиметров шофьор, браншът настоява за камери и паник бутони в колите

След поредица от случаи на насилие срещу таксиметрови шофьори в Пловдив, Перник и други градове браншът настоява за спешни законодателни промени и по-тежки наказания за извършителите. От Националния таксиметров синдикат искат професията да бъде третирана като защитена, подобно на тази на учители и медицински специалисти.
Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказа за нападението над него в Перник, при което е пострадал тежко. Клиенти поискали от него да им купи енергийна напитка. След като отказал, го нападнали.
По думите му агресията е възникнала заради дребен конфликт, който бързо ескалирал.
Представители на таксиметровия сектор подчертаха, че насилието срещу шофьори не е изолиран случай, а системен проблем. „Това не може да продължава. Искаме нормална европейска държава и нормални условия за работа“, заяви шофьор.
От бранша настояват и за конкретни мерки за сигурност, включително поставяне на камери и паник бутони в автомобилите.
Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат през последната седмица са регистрирани няколко отделни инцидента с водачи в различни части на страната.
„Имаше нападение и бягство след неплащане на сметка, имаше инцидент в Перник и още един - в Пловдив“, посочи той в ефира на „Твоят ден“.
По думите му браншът разглежда тези случаи като нападения на работното място и настоява за промяна в подхода на правораздаването. „От години имаме проблем с правосъдието в тази област. Делата се точат с години“, коментира Цветков.
От синдиката настояват за промени, които да ограничат възможността за споразумения между извършители и прокуратура, ако това води до по-леки наказания.
Според Цветков е необходимо и ускоряване на съдебните производства и максимални присъди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:48 10.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7
14:50 10.06.2026
4 таксиджия 🚖
14:50 10.06.2026
5 Сзо
Коментиран от #10
14:50 10.06.2026
6 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Дебнеме го с колегите 💥🔥
14:51 10.06.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ТОВА Е СИГУРНО В ЖК. БУТУНЕЦ🗣
14:52 10.06.2026
8 Гост
Коментиран от #15
14:54 10.06.2026
9 честен ционист
Процедурата беше следната: Клиентът се приближаваше до прозореца на шофьора (често наричан "бакшиш"), казваше дестинацията си и ако тя устройваше водача, той включваше апарата и пътуването започваше. За разлика от днес, шофьорите имаха право да откажат курс, ако дестинацията не им е удобна (например, ако се прибираха към дома си в края на смяната).
14:54 10.06.2026
10 Ето в това е въпроса
До коментар #5 от "Сзо":Паник бутони и връзка със СОТ не е забранена на никой, ама има месечна такса, а бакшишите не искат да се бръкнат и за една кинта. Реално на бакши са му подвикнали и той е отговорил нещо с майка и си го е получил. Инцидента е извън таксито и можеше да е всеки - таксиджия, монтажник, зидар. Айде да купим на всички паник бутони.
Коментиран от #20
14:59 10.06.2026
11 Гост
15:03 10.06.2026
12 ЦК на БКП
15:03 10.06.2026
13 🐧Орела🐧
15:04 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Питане
До коментар #8 от "Гост":Да не се казва Емилия - бившата манекенка на "Златарска промишленост"?
Тя беше гадже и на Боян Радев.
Мнооого готина !
15:07 10.06.2026
16 оня с коня
15:08 10.06.2026
17 Гост шофер
До коментар #14 от "Тома":Добре е и теб да те тупат преди да почнеш работа.
Това ни е обществото Ганьовско.
15:08 10.06.2026
18 Стара чанта
15:10 10.06.2026
19 Хе хе
То за таксиметров шофьор си трябва поне две висшета и една магистратура хе хе хе
15:14 10.06.2026
20 Баба Гошка
До коментар #10 от "Ето в това е въпроса":Айде да купим на всички е ергийни напитки После боояя щей защото напитката не е достатъчно студена или достатъчно кофеинова. Алоууу, бил ли си там да знаеш кой и как е питал и отговарял? Не че няма и таксиджии - измамници, груби и недодялани, но никой не заслужава поббой на работното място
15:20 10.06.2026