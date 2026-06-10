След поредното нападение над таксиметров шофьор, браншът настоява за камери и паник бутони в колите

След поредица от случаи на насилие срещу таксиметрови шофьори в Пловдив, Перник и други градове браншът настоява за спешни законодателни промени и по-тежки наказания за извършителите. От Националния таксиметров синдикат искат професията да бъде третирана като защитена, подобно на тази на учители и медицински специалисти.

Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказа за нападението над него в Перник, при което е пострадал тежко. Клиенти поискали от него да им купи енергийна напитка. След като отказал, го нападнали.

По думите му агресията е възникнала заради дребен конфликт, който бързо ескалирал.

Представители на таксиметровия сектор подчертаха, че насилието срещу шофьори не е изолиран случай, а системен проблем. „Това не може да продължава. Искаме нормална европейска държава и нормални условия за работа“, заяви шофьор.

От бранша настояват и за конкретни мерки за сигурност, включително поставяне на камери и паник бутони в автомобилите.

Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат през последната седмица са регистрирани няколко отделни инцидента с водачи в различни части на страната.

„Имаше нападение и бягство след неплащане на сметка, имаше инцидент в Перник и още един - в Пловдив“, посочи той в ефира на „Твоят ден“.

По думите му браншът разглежда тези случаи като нападения на работното място и настоява за промяна в подхода на правораздаването. „От години имаме проблем с правосъдието в тази област. Делата се точат с години“, коментира Цветков.

От синдиката настояват за промени, които да ограничат възможността за споразумения между извършители и прокуратура, ако това води до по-леки наказания.

Според Цветков е необходимо и ускоряване на съдебните производства и максимални присъди.