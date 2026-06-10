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След поредното нападение над таксиметров шофьор, браншът настоява за камери и паник бутони в колите

След поредното нападение над таксиметров шофьор, браншът настоява за камери и паник бутони в колите

10 Юни, 2026 14:46 994 20

  • нападение-
  • таксиметров шофьор-
  • мерки

Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказа за нападението над него в Перник, при което е пострадал тежко. Клиенти поискали от него да им купи енергийна напитка. След като отказал, го нападнали

След поредното нападение над таксиметров шофьор, браншът настоява за камери и паник бутони в колите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След поредица от случаи на насилие срещу таксиметрови шофьори в Пловдив, Перник и други градове браншът настоява за спешни законодателни промени и по-тежки наказания за извършителите. От Националния таксиметров синдикат искат професията да бъде третирана като защитена, подобно на тази на учители и медицински специалисти.

Таксиметровият шофьор Венцислав Цветков разказа за нападението над него в Перник, при което е пострадал тежко. Клиенти поискали от него да им купи енергийна напитка. След като отказал, го нападнали.

По думите му агресията е възникнала заради дребен конфликт, който бързо ескалирал.

Представители на таксиметровия сектор подчертаха, че насилието срещу шофьори не е изолиран случай, а системен проблем. „Това не може да продължава. Искаме нормална европейска държава и нормални условия за работа“, заяви шофьор.

От бранша настояват и за конкретни мерки за сигурност, включително поставяне на камери и паник бутони в автомобилите.

Според Красимир Цветков от Националния таксиметров синдикат през последната седмица са регистрирани няколко отделни инцидента с водачи в различни части на страната.

„Имаше нападение и бягство след неплащане на сметка, имаше инцидент в Перник и още един - в Пловдив“, посочи той в ефира на „Твоят ден“.

По думите му браншът разглежда тези случаи като нападения на работното място и настоява за промяна в подхода на правораздаването. „От години имаме проблем с правосъдието в тази област. Делата се точат с години“, коментира Цветков.

От синдиката настояват за промени, които да ограничат възможността за споразумения между извършители и прокуратура, ако това води до по-леки наказания.

Според Цветков е необходимо и ускоряване на съдебните производства и максимални присъди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Енергийните напитки се приготвят с промишлена вода.

    14:48 10.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Вчера видях автономно такси с камера да обикаля из квартала и да картографира маршрути.

    Коментиран от #6, #7

    14:50 10.06.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    1 3 Отговор
    Аматьор! Мисли си, че паник(женски) бутон ше му помогне 🤭

    14:50 10.06.2026

  • 5 Сзо

    16 0 Отговор
    Кой му пречи на бранша да си инсталират паник бутони в такситата. Имат си предаватели, имат си централа....аз ли да им купя бутоните?

    Коментиран от #10

    14:50 10.06.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Дебнеме го с колегите 💥🔥

    14:51 10.06.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ТОВА Е СИГУРНО В ЖК. БУТУНЕЦ🗣

    14:52 10.06.2026

  • 8 Гост

    5 1 Отговор
    Само един път съм се возил при една руса таксиджийка, беше добра.

    Коментиран от #15

    14:54 10.06.2026

  • 9 честен ционист

    1 3 Отговор
    Радевисти трябва да регламентират нещата като едно време:

    Процедурата беше следната: Клиентът се приближаваше до прозореца на шофьора (често наричан "бакшиш"), казваше дестинацията си и ако тя устройваше водача, той включваше апарата и пътуването започваше. За разлика от днес, шофьорите имаха право да откажат курс, ако дестинацията не им е удобна (например, ако се прибираха към дома си в края на смяната).

    14:54 10.06.2026

  • 10 Ето в това е въпроса

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сзо":

    Паник бутони и връзка със СОТ не е забранена на никой, ама има месечна такса, а бакшишите не искат да се бръкнат и за една кинта. Реално на бакши са му подвикнали и той е отговорил нещо с майка и си го е получил. Инцидента е извън таксито и можеше да е всеки - таксиджия, монтажник, зидар. Айде да купим на всички паник бутони.

    Коментиран от #20

    14:59 10.06.2026

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    Ми да си сложат, ве

    15:03 10.06.2026

  • 12 ЦК на БКП

    3 0 Отговор
    Една камера е по джоба на всеки, но не и за бакшишите

    15:03 10.06.2026

  • 13 🐧Орела🐧

    5 0 Отговор
    Просто преградете предната от задната част. Губите едно място, но печелите сигурност.

    15:04 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Да не се казва Емилия - бившата манекенка на "Златарска промишленост"?
    Тя беше гадже и на Боян Радев.
    Мнооого готина !

    15:07 10.06.2026

  • 16 оня с коня

    1 1 Отговор
    Елементарната Врътка която Клиентите на таксито са замислили е да пратят Водача за Ен. Напитка,като в това време ще му откраднат Колата.

    15:08 10.06.2026

  • 17 Гост шофер

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    Добре е и теб да те тупат преди да почнеш работа.
    Това ни е обществото Ганьовско.

    15:08 10.06.2026

  • 18 Стара чанта

    1 0 Отговор
    Ей, тва ората сме много неадекватни ! Що си фантазирате, че някой е загрижен, и че ще осигури безопасност, законност, правосъдие, съдебно преследване и затвор за наглеците, които тероризират обикновения гражданин ? Колко десетилетия трябва да изминат, за да се види истинската картинка в територията ни ? Решението е САМО ЕДНО - желязото, и отпор на всичко това ! ПЕРСОНАЛНО ! Други няма да решат проблемите, защото те идват от самите тях !

    15:10 10.06.2026

  • 19 Хе хе

    1 0 Отговор
    "Националния таксиметров синдикат искат професията да бъде третирана като защитена, подобно на тази на учители и медицински специалисти."

    То за таксиметров шофьор си трябва поне две висшета и една магистратура хе хе хе

    15:14 10.06.2026

  • 20 Баба Гошка

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ето в това е въпроса":

    Айде да купим на всички е ергийни напитки После боояя щей защото напитката не е достатъчно студена или достатъчно кофеинова. Алоууу, бил ли си там да знаеш кой и как е питал и отговарял? Не че няма и таксиджии - измамници, груби и недодялани, но никой не заслужава поббой на работното място

    15:20 10.06.2026

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