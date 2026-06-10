ЕК предлага санкции срещу патриарх Кирил и водещи фигури в руския спорт

Европейската комисия е предложила Московският и на цяла Русия патриарх Кирил, както и няколко високопоставени представители на руския спорт, да бъдат включени в санкционните списъци на Европейския съюз. Това съобщава изданието EUobserver, позовавайки се на проектодокументи, свързани с подготвяния 21-ви пакет санкции срещу Русия, предава Фокус.

Според информацията сред лицата, които могат да бъдат обект на новите ограничения, са руският министър на спорта Михаил Дегтярев, президентът на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президентът на Олимпийския комитет на Русия Станислав Поздняков и президентът на Федерацията по борба на Русия Михаил Мамиашвили.

Предложените мерки включват забрана за влизане на територията на Европейския съюз, включително издаване на визи, както и замразяване на активи, които попадат под европейска юрисдикция.

Новите предложения са част от по-широкия пакет санкции, подготвян от Европейската комисия срещу Русия. Вчера председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен официално представи основните параметри на 21-вия пакет от ограничителни мерки.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени от държавите членки на ЕС, които трябва да постигнат съгласие за окончателното им приемане.