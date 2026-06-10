ЕК предлага санкции срещу патриарх Кирил и водещи фигури в руския спорт

Европейската комисия е предложила Московският и на цяла Русия патриарх Кирил, както и няколко високопоставени представители на руския спорт, да бъдат включени в санкционните списъци на Европейския съюз. Това съобщава изданието EUobserver, позовавайки се на проектодокументи, свързани с подготвяния 21-ви пакет санкции срещу Русия, предава Фокус.
Според информацията сред лицата, които могат да бъдат обект на новите ограничения, са руският министър на спорта Михаил Дегтярев, президентът на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президентът на Олимпийския комитет на Русия Станислав Поздняков и президентът на Федерацията по борба на Русия Михаил Мамиашвили.
Предложените мерки включват забрана за влизане на територията на Европейския съюз, включително издаване на визи, както и замразяване на активи, които попадат под европейска юрисдикция.
Новите предложения са част от по-широкия пакет санкции, подготвян от Европейската комисия срещу Русия. Вчера председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен официално представи основните параметри на 21-вия пакет от ограничителни мерки.
Предстои предложенията да бъдат обсъдени от държавите членки на ЕС, които трябва да постигнат съгласие за окончателното им приемане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Забравихте ли марсианците
Какви смешници управляват Европейския съюз просто не е истина и не мога да повярвам.
Коментиран от #5
14:57 10.06.2026
2 православен
14:58 10.06.2026
3 Българин
14:58 10.06.2026
4 Падението на ЕК
Коментиран от #26
14:59 10.06.2026
5 Хора
До коментар #1 от "Забравихте ли марсианците":Хайде братя към братска Русия. Нека ни управляват умни хора.
Коментиран от #14
14:59 10.06.2026
6 Гресирана ватенка
15:00 10.06.2026
7 Ахааа
Коментиран от #11, #12
15:00 10.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Атина Палада
Коментиран от #17
15:02 10.06.2026
10 Тимофей Сапронов
15:02 10.06.2026
11 Религия
До коментар #7 от "Ахааа":Каква ти църква. Нали по времето на социализма се проповядваше, че няма религии. Има само марксизъм-ленинизъм.
Коментиран от #19
15:03 10.06.2026
12 Даа
До коментар #7 от "Ахааа":След като вкараха във война два братски православни, славянски народи, избиха милиони хора, чистокръвна бяла раса, сега искат да направят окончателен удар по православието!
15:04 10.06.2026
13 Цвете
Коментиран от #28
15:04 10.06.2026
14 Не ставай смешен
До коментар #5 от "Хора":Позицията ми е принципна а не политическа.
Войната явно няма да свърши но светът се промени и то не само благодарение на Путин А и на Тръмп и никога няма да се върне назад
Погледнато реално и до момента в Европейския съюз не е съществувала демокрация а автокрация.
15:04 10.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цвете
15:05 10.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 доктор
Коментиран от #29, #34
15:06 10.06.2026
19 Евроатлантик
До коментар #11 от "Религия":В Русия отдавна, много отдавна няма социализъм! Нещо си се объркал! Виж , ско говорим за Китай- там е чист социализъм- няма други партии, освен ККП !
15:08 10.06.2026
20 ДрайвингПлежър
България може и сама!!! България не трябва да зависи от престъпниците в Брюксел и не трябва да е съучастник в престъпленията им!
Коментиран от #22
15:10 10.06.2026
21 Скука
15:10 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Честито!
15:16 10.06.2026
26 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...
До коментар #4 от "Падението на ЕК":Едно време ,съветският съюз отне титлата на Альохин ,щото бил на страната на германия и бил фашист.Сега ще отнемат титлите на кгб-ейците ,а джуджи-кръволок ще отиде в хага на спявка...!
Коментиран от #30
15:16 10.06.2026
27 Крайно време е!
15:19 10.06.2026
28 Некой си
До коментар #13 от "Цвете":Цветелино, ма!
Я задай тоя въпрос и към украинските милионери и милиардери, които лентяйстват из Европа, вместо да воюват рамо до рамо със зеления срещу руските орди!
15:22 10.06.2026
29 Некой си
До коментар #18 от "доктор":Българите - също.
15:23 10.06.2026
30 Рублевка
До коментар #26 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":Тоя съд в Хага не го признава нито един от членовете в Съвета за сигурност. Това е като съда на Лайпцигския процес. Обслужва фашизма в Европа. В САЩ съдиите са обявени за издирване и стъпят ли на американска земя ще бъдат арестувани, а ако посмеят да пипнат американец, Тръмп ще им прати въртолети с барети. Оная седмица и Русия прие закон за защита на своите граждани от преследване в чужбина.
15:24 10.06.2026
31 Поп киро КГБ-то
15:27 10.06.2026
32 Рублевка
До коментар #17 от "Окооо":Като не може да се върне лева, да осъдят виновните за приемането на еврото, да ги вкарат в затвора и да отнемат имуществото на семействата им. Щетите, причинени на българския народ от тия хора са колосални. Назрява национална катастрофа. В Китай щяха да ги разстрелят на стадиона!
15:30 10.06.2026
33 хахаха
Коментиран от #35
15:30 10.06.2026
34 Май не си ,, доктор"
До коментар #18 от "доктор":А си за Доктор! На запад по линията Полша - Унгария християнството е в Ъгъла!
15:30 10.06.2026
35 хахаха
До коментар #33 от "хахаха":най важното сега е да приемете бързо бандерите в европа и то безусловно
15:32 10.06.2026
36 име
15:35 10.06.2026
37 Пиз.да Иванич
15:36 10.06.2026
38 Баба
15:44 10.06.2026
39 Илиан
15:52 10.06.2026
40 дядото
15:57 10.06.2026
41 анонимен
16:20 10.06.2026