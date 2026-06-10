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ЕК предлага санкции срещу патриарх Кирил и водещи фигури в руския спорт

ЕК предлага санкции срещу патриарх Кирил и водещи фигури в руския спорт

10 Юни, 2026 14:54 859 41

  • европейска комисия-
  • патриарх кирил-
  • водещи фигури-
  • русия-
  • спорт-
  • руския патриарх

Мерките са част от подготвяния 21-ви пакет санкции срещу Русия и включват забрана за влизане в ЕС и замразяване на активи

ЕК предлага санкции срещу патриарх Кирил и водещи фигури в руския спорт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия е предложила Московският и на цяла Русия патриарх Кирил, както и няколко високопоставени представители на руския спорт, да бъдат включени в санкционните списъци на Европейския съюз. Това съобщава изданието EUobserver, позовавайки се на проектодокументи, свързани с подготвяния 21-ви пакет санкции срещу Русия, предава Фокус.

Според информацията сред лицата, които могат да бъдат обект на новите ограничения, са руският министър на спорта Михаил Дегтярев, президентът на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президентът на Олимпийския комитет на Русия Станислав Поздняков и президентът на Федерацията по борба на Русия Михаил Мамиашвили.

Предложените мерки включват забрана за влизане на територията на Европейския съюз, включително издаване на визи, както и замразяване на активи, които попадат под европейска юрисдикция.

Новите предложения са част от по-широкия пакет санкции, подготвян от Европейската комисия срещу Русия. Вчера председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен официално представи основните параметри на 21-вия пакет от ограничителни мерки.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени от държавите членки на ЕС, които трябва да постигнат съгласие за окончателното им приемане.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Забравихте ли марсианците

    34 8 Отговор
    Те помагат на руската федерация най-много и е необходимо жестоки санкции срещу тях.
    Какви смешници управляват Европейския съюз просто не е истина и не мога да повярвам.

    Коментиран от #5

    14:57 10.06.2026

  • 2 православен

    36 9 Отговор
    Тука трябва да има мощна реакция .Посягат на Православието .

    14:58 10.06.2026

  • 3 Българин

    10 28 Отговор
    А кога ще бъдат налижени санкции срещу смахнатите тролове копейкаджий на Факти, които по цял ден пръскат злоба и ярост тук.

    14:58 10.06.2026

  • 4 Падението на ЕК

    32 4 Отговор
    Продължава, щом до спорта и патриарха опряха, значи няма вече какво и кого реално да санкционират. Навремето имаше желязна завеса, сега май е вече стена. Европа върви към война за съжаление.

    Коментиран от #26

    14:59 10.06.2026

  • 5 Хора

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Забравихте ли марсианците":

    Хайде братя към братска Русия. Нека ни управляват умни хора.

    Коментиран от #14

    14:59 10.06.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    7 21 Отговор
    Друсан и вечно пиян поп😁

    15:00 10.06.2026

  • 7 Ахааа

    28 6 Отговор
    Нямат срам , нито свян.... Посегнаха дори на църквата и спорта! Пълна излагация и падение, водено от джендъри и вероотстъпници !!!

    Коментиран от #11, #12

    15:00 10.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    4 16 Отговор
    Радко Пиратко ще връща ли лева?

    Коментиран от #17

    15:02 10.06.2026

  • 10 Тимофей Сапронов

    5 9 Отговор
    Няма да пипате патриарха гундяев. Той е стожерът на руската федерация. Иначе ще ви анатемоса.

    15:02 10.06.2026

  • 11 Религия

    6 17 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    Каква ти църква. Нали по времето на социализма се проповядваше, че няма религии. Има само марксизъм-ленинизъм.

    Коментиран от #19

    15:03 10.06.2026

  • 12 Даа

    18 8 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    След като вкараха във война два братски православни, славянски народи, избиха милиони хора, чистокръвна бяла раса, сега искат да направят окончателен удар по православието!

    15:04 10.06.2026

  • 13 Цвете

    6 17 Отговор
    ДА НЕ ИМ ПРИПАРВА КРАКА ДО ЕВРОПА. НАЛИ СМЕ БИЛИ ОТВРАТИТЕЛНИ.НАКАЗАНИЕТО Е ЗА ВСИЧКИ ,КОИТО УБИХА МИРНИ УКРАИНЦИ.ЗАБРАВИХ И МИЛИОНЕРИТЕ И МИЛИАРДЕРИТЕ.КАТО МИЛЕЯТ ЗА МОСКВА БОГАТАШИТЕ ,ЗАЩО НЕ СЕ ВЪРНАТ В СТРАНАТА СИ, ТАМ ДА СИ ХАРЧАТ ПАРИТЕ И ПОДКРЕПЯТ ТЕХНИЯ " ВЕЛИК ,НЕЗАМЕНИМ " ДИКТАТОР.

    Коментиран от #28

    15:04 10.06.2026

  • 14 Не ставай смешен

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хора":

    Позицията ми е принципна а не политическа.
    Войната явно няма да свърши но светът се промени и то не само благодарение на Путин А и на Тръмп и никога няма да се върне назад
    Погледнато реално и до момента в Европейския съюз не е съществувала демокрация а автокрация.

    15:04 10.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цвете

    5 15 Отговор
    ДА НЕ ИМ ПРИПАРВА КРАКА ДО ЕВРОПА. НАЛИ СМЕ БИЛИ ОТВРАТИТЕЛНИ.НАКАЗАНИЕТО Е ЗА ВСИЧКИ ,КОИТО УБИХА МИРНИ УКРАИНЦИ.ЗАБРАВИХ И МИЛИОНЕРИТЕ И МИЛИАРДЕРИТЕ.КАТО МИЛЕЯТ ЗА МОСКВА БОГАТАШИТЕ ,ЗАЩО НЕ СЕ ВЪРНАТ В СТРАНАТА СИ, ТАМ ДА СИ ХАРЧАТ ПАРИТЕ И ПОДКРЕПЯТ ТЕХНИЯ " ВЕЛИК ,НЕЗАМЕНИМ " ДИКТАТОР.

    15:05 10.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 доктор

    6 14 Отговор
    Руснаците не са християни.

    Коментиран от #29, #34

    15:06 10.06.2026

  • 19 Евроатлантик

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Религия":

    В Русия отдавна, много отдавна няма социализъм! Нещо си се объркал! Виж , ско говорим за Китай- там е чист социализъм- няма други партии, освен ККП !

    15:08 10.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    11 4 Отговор
    ЕС Е АБСОЛЮТНАТА КОЧИНА - ВЪН И ДАЛЕЧ ОТ ТАЯ СВИНСКА ОБИТЕЛ!
    България може и сама!!! България не трябва да зависи от престъпниците в Брюксел и не трябва да е съучастник в престъпленията им!

    Коментиран от #22

    15:10 10.06.2026

  • 21 Скука

    9 5 Отговор
    Брюкселският резил продължава ...

    15:10 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Честито!

    6 2 Отговор
    Ще изземат православните църкви в Западна Европа. Няма да има кой да опее православен, като се спомине. Но джамиите не смеят да пипнат. За джамиите засега са им къси ръчичките!

    15:16 10.06.2026

  • 26 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Падението на ЕК":

    Едно време ,съветският съюз отне титлата на Альохин ,щото бил на страната на германия и бил фашист.Сега ще отнемат титлите на кгб-ейците ,а джуджи-кръволок ще отиде в хага на спявка...!

    Коментиран от #30

    15:16 10.06.2026

  • 27 Крайно време е!

    5 3 Отговор
    гудняев е позор.

    15:19 10.06.2026

  • 28 Некой си

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Цветелино, ма!
    Я задай тоя въпрос и към украинските милионери и милиардери, които лентяйстват из Европа, вместо да воюват рамо до рамо със зеления срещу руските орди!

    15:22 10.06.2026

  • 29 Некой си

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "доктор":

    Българите - също.

    15:23 10.06.2026

  • 30 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...":

    Тоя съд в Хага не го признава нито един от членовете в Съвета за сигурност. Това е като съда на Лайпцигския процес. Обслужва фашизма в Европа. В САЩ съдиите са обявени за издирване и стъпят ли на американска земя ще бъдат арестувани, а ако посмеят да пипнат американец, Тръмп ще им прати въртолети с барети. Оная седмица и Русия прие закон за защита на своите граждани от преследване в чужбина.

    15:24 10.06.2026

  • 31 Поп киро КГБ-то

    4 3 Отговор
    Като се сетя само как милиционера гундяев наби чемберите на мунчо кРадев, а йотова се хвърли в краката да му целува ... ръката добре, че имаше камери.

    15:27 10.06.2026

  • 32 Рублевка

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Окооо":

    Като не може да се върне лева, да осъдят виновните за приемането на еврото, да ги вкарат в затвора и да отнемат имуществото на семействата им. Щетите, причинени на българския народ от тия хора са колосални. Назрява национална катастрофа. В Китай щяха да ги разстрелят на стадиона!

    15:30 10.06.2026

  • 33 хахаха

    7 0 Отговор
    ха ха ха - руския патриарх е изключително опасна личност, водещите спортисти също

    Коментиран от #35

    15:30 10.06.2026

  • 34 Май не си ,, доктор"

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "доктор":

    А си за Доктор! На запад по линията Полша - Унгария християнството е в Ъгъла!

    15:30 10.06.2026

  • 35 хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "хахаха":

    най важното сега е да приемете бързо бандерите в европа и то безусловно

    15:32 10.06.2026

  • 36 име

    4 2 Отговор
    И чистачките в Крумъл да санкционирате! Че и без това не останаха други несанкционирани.

    15:35 10.06.2026

  • 37 Пиз.да Иванич

    2 1 Отговор
    И генерала от КГБ Гундяев пострада " за родината ," Язък му за милиардите , как ще ги харчи под санкциите.

    15:36 10.06.2026

  • 38 Баба

    4 1 Отговор
    Не им ли омръзна? На нас ни втръсна .Огромни заплати и никаква работа.

    15:44 10.06.2026

  • 39 Илиан

    1 3 Отговор
    Въобще трябва цяла Европа да спре визите на руснаците. Нали са си самодостатъчни, да си стоят там.

    15:52 10.06.2026

  • 40 дядото

    3 0 Отговор
    тези злобни ку.ки от ек нататък ни водят- санкции /нова стена/ срещу православните,срещу славяните,срещу непослушните

    15:57 10.06.2026

  • 41 анонимен

    0 0 Отговор
    Тия съвсем изплискаха легена. Отмъщението на копчето. Като не могат да измислят друго, хайде да посегнем на главата на руската църква и спортистите-

    16:20 10.06.2026

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