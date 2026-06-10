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Жозе Моуриньо вече е в Мадрид, срещна се с водещи фигури

Жозе Моуриньо вече е в Мадрид, срещна се с водещи фигури

10 Юни, 2026 10:30 393 0

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Пристигането на Моуриньо в столицата на Испания беше обявено за следобеда

Жозе Моуриньо вече е в Мадрид, срещна се с водещи фигури - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо вече е в Мадрид! "АС" обяви официално новината, въпреки че все още няма негова снимка в испанската столица. Хотел „Санто Мауро“, където е отседнал, се превърна в импровизиран оперативен център във вторник. Разположен на мадридската улица „Сурбано“, близо до „Кастеяна“ и стадион „Бернабеу“, хотелът стана притегателен център за ключови фигури.

Пристигането на Моуриньо в столицата на Испания беше обявено за следобеда. Португалският специалист обаче се забави и успя да влезе в хотела, без никой да го снима. Очаква се Реал Мадрид да обяви официално привличането му в следващите часове.

Първият, който пристигна в хотел „Санто Мауро“ във вторник следобед, беше Оскар Рибот – агент със значително влияние в настоящия Реал Мадрид, който е спечелил и доверието на Моуриньо. Португалецът го спомена на пресконференцията след мача, завършил 4:2 в Лисабон, когато беше попитан за възможността да се завърне на „Бернабеу“ – стадион, на който не е стъпвал от 13 години. „Покани ме моят приятел Оскар Рибот“, каза Моуриньо. „Но не можах да отида, защото ден по-рано от Бенфика ми се обадиха, за да подпиша.“

Минути след Рибот пристигна и генералният директор на Реал Мадрид, Хосе Анхел Санчес. Той е човекът с най-голяма власт при вземането на решения в клуба след Флорентино Перес. От него ще зависят пряко преговорите за трансферите, които Моуриньо ще поиска от Реал Мадрид, след като вече бяха потвърдени привличанията на Дъмфрис за десния бек и на Конате за позицията на централен защитник. Но Моуриньо иска още, той настоява за поне един ляв бек и двама полузащитници – един креативен и един дефанзивен.

Към този импровизиран щаб в хотел „Санто Мауро“ по-късно се присъедини и Жуни Калафат, ръководител на скаутското звено на Реал Мадрид и дясна ръка на Хосе Анхел Санчес. Техническият секретариат на клуба вече работи по последното искане на Моуриньо, който е дал одобрението си за двама играчи за левия бек – Гвардиол или Калафиоре.

Последният гост, пристигнал на срещата на върха в „Санто Мауро“, беше Жорже Мендеш, суперагентът на португалския треньор. Той се появи сред голямо оживление, но не направи изявления, държейки телефона си в ръка. Моуриньо се присъедини към всички тях, без да бъде забелязан от медиите, които чакаха на входа. Той се забави малко повече от очакваното, тъй като е трябвало да разреши някои детайли с Бенфика, преди да прекрати едностранно договора си, за да дойде в Мадрид. „Белият балет“ ще трябва да плати 15 милиона евро за него, което съответства на годишната му заплата.


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