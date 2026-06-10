Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Звездата на Реал Мадрид остава, дори и да не поднови своя договор

Звездата на Реал Мадрид остава, дори и да не поднови своя договор

10 Юни, 2026 12:01 560 1

  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • договор

Договорът на Винисиус изтича на 30 юни 2027 г. и той може да си тръгне като свободен агент след края на кампанията 2026/27

Звездата на Реал Мадрид остава, дори и да не поднови своя договор - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Винисиус със сигурност ще играе на "Бернабеу" през следващия сезон. Както е известно, неговият договор изтича на 30 юни 2027 г. и той може да си тръгне като свободен агент след края на кампанията 2026/27.

Спекулациите за бъдещето на Винисиус се увеличиха след изпратената оферта към Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес, която е на стойност 150 млн. евро. Допълнително се говори, че "кралете" искат и звездата на Байерн Майкъл Олисе. По този начин, с година оставащ договор, който не е подновен, изглеждаше, че Винисиус ще бъде продаден.

Но няма опция, при която бразилското крило ще си тръгне това лято. Той или ще поднови своя договор, нещо което обеща Флорентино Перес, или ще завърши сезона без нов контракт, след което ще си замине като свободен агент.

Подновяването на договора на Винисиус се проточи, без да бъде постигнато споразумение и без да бъдат предприети нови, решителни стъпки за разрешаване на ситуацията през последните месеци. С наближаването на Мондиал 2026, преговорите ще трябва да изчакат до края на турнира. Трябва да отбележим, че неговото желание винаги е било да остане в Реал Мадрид.

В едно от интервютата си преди президентската кампания, Флорентино Перес бе попитан: „Ще поднови ли Винисиус договора си?“ „Ами, не знам. Ако питате моето мнение, надявам се да остане; той е един от най-добрите в света“, отговори президентът.

Бразилецът беше поискал близо 30 милиона евро на сезон, за да поднови своя контракт. По това време той беше на прага да спечели „Златната топка“ и беше завоювал наградата „The Best“. Беше силната страна в преговорите.

За последно Винисиус поднови договора си с Реал Мадрид през 2022 г. Споразумението предвиждаше заплата от 75 милиона евро за тези 5 сезона, прогресивен договор, който започваше от 13 милиона евро и завършва на 17 милиона евро. Желанието на Винисиус беше да доближи заплатата си до тази на Мбапе, така че ще видим дали Флорентино Перес ще изпълни това негово желание.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е толко токсик

    1 0 Отговор
    Че колкото по бързо се отърват от него по добре и без това всички ги хейтят този само налива масло в огънят

    12:36 10.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове