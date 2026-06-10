Звездата на Реал Мадрид остава, дори и да не поднови своя договор

Звездата на Реал Мадрид Винисиус със сигурност ще играе на "Бернабеу" през следващия сезон. Както е известно, неговият договор изтича на 30 юни 2027 г. и той може да си тръгне като свободен агент след края на кампанията 2026/27.

Спекулациите за бъдещето на Винисиус се увеличиха след изпратената оферта към Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес, която е на стойност 150 млн. евро. Допълнително се говори, че "кралете" искат и звездата на Байерн Майкъл Олисе. По този начин, с година оставащ договор, който не е подновен, изглеждаше, че Винисиус ще бъде продаден.

Но няма опция, при която бразилското крило ще си тръгне това лято. Той или ще поднови своя договор, нещо което обеща Флорентино Перес, или ще завърши сезона без нов контракт, след което ще си замине като свободен агент.

Подновяването на договора на Винисиус се проточи, без да бъде постигнато споразумение и без да бъдат предприети нови, решителни стъпки за разрешаване на ситуацията през последните месеци. С наближаването на Мондиал 2026, преговорите ще трябва да изчакат до края на турнира. Трябва да отбележим, че неговото желание винаги е било да остане в Реал Мадрид.

В едно от интервютата си преди президентската кампания, Флорентино Перес бе попитан: „Ще поднови ли Винисиус договора си?“ „Ами, не знам. Ако питате моето мнение, надявам се да остане; той е един от най-добрите в света“, отговори президентът.

Бразилецът беше поискал близо 30 милиона евро на сезон, за да поднови своя контракт. По това време той беше на прага да спечели „Златната топка“ и беше завоювал наградата „The Best“. Беше силната страна в преговорите.

За последно Винисиус поднови договора си с Реал Мадрид през 2022 г. Споразумението предвиждаше заплата от 75 милиона евро за тези 5 сезона, прогресивен договор, който започваше от 13 милиона евро и завършва на 17 милиона евро. Желанието на Винисиус беше да доближи заплатата си до тази на Мбапе, така че ще видим дали Флорентино Перес ще изпълни това негово желание.