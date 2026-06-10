Майкъл Олисе ли ще е новата голяма звезда на Световното

Може би Килиан Мбапе или носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле не ще озарят атаката на Франция на Световното първенство. Вместо това, може да е дискретният и непретенциозен Майкъл Олисе, със златното си първо докосване и опустошителните промени на посоката. Започвайки, когато двукратният шампион Франция се изправи срещу Сенегал на 16 юни в Ню Джърси.

Крилото на Байерн Мюнхен влиза в турнира в отлична форма, след като отбеляза страхотен хеттрик срещу Северна Ирландия в понеделник, с което общият му брой голове достигна седем в 17 мача за „петлите“.

Селекционерът Дидие Дешан изведе на терена първия си избор и именно Олисе се открои най-много в блестящата атака, включваща Мбапе, Дембеле и изгряващата звезда Дезире Дуе.

„Майкъл блести ярко този сезон в Байерн и направи страхотни неща за нас. Той е изпълнен с увереност, толкова е решителен. Освен това, като атакуващ играч, той има и забележителна способност за упорита работа“, каза Дешан за представянето на Олисе.

След две завършвания в наказателното поле на Северна Ирландия, Олисе отправи брилянтен удар в горния ляв ъгъл, след като проби от десния фланг с една от внезапните си смени на посоката.

Той го прави толкова умело и бързо, че това се превръща в негова отличителна черта и помага на 24-годишния футболист да отбележи 22 гола за Байерн този сезон.

Дешан каза, че Олисе го е впечатлил на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Там той бе под ръководството на Тиери Анри - легендата на Франция и Арсенал, а двата гола и петте асистенции на Олисе помогнаха на „петлите“ да стигнат до финала.

Олисе нарече игрите в Париж „най-доброто футболно преживяване в живота ми“, защото те „позволиха на хората да ме опознаят“. Той похвали Анри за това, че е споделил визията си за играта.

Но когато Олисе премина при мъжете, Дешан каза, че му е отнело „четири или пет“ мача, за да покаже истинския си потенциал, защото е бил срамежлив.

„Той не е много изразителен персонаж. По-скоро е интровертен, но е много обаятелен“, обясни Дешан.

Първият гол за националния отбор на Олисе дойде при шестата му изява и демонстрира способностите му, когато той вкара пряк свободен удар в горния ъгъл срещу Хърватия в Лигата на нациите през 2025 г.

Роден в Лондон, Олисе започва професионалната си кариера в Рединг, след като е освободен от Челси и Манчестър Сити. Докато играе за Рединг във втородивизионния Чемпиъншип, той е обявен за млад играч на сезона в Английската футболна лига.

Майкъл се присъединява към отбора от Висшата лига Кристъл Палас през 2021 г. и три сезона с Палас са достатъчни, за да убедят Байерн да го привлече в сделка на стойност 60 милиона евро.

Олисе добавя и голмайсторство към превъзходния си набор от подавания и за два сезона в германския грант е отбелязал 42 гола в 107 мача.

Головете на Олисе отклониха вниманието от поредното посредствено представяне на Мбапе, който също не успя да отбележи в домакинската загуба с 1:2 от Кот д'Ивоар миналия четвъртък.

„Вярно е, че имаше няколко шанса и не беше ефикасен, каза Дешан.

Мбапе има 56 гола за националния отбор и му трябват още два, за да подобри рекорда на Оливие Жиру за Франция.

„Той ми каза, че се въздържа от гол, за да ги запази за терените в САЩ. Това ме устройва“, завърши Дешан с усмивка.