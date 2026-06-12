Дългоочакваният смартфон на Тръмп се оказа HTC под прикритие

Дългоочакваният и многократно отлаган телефон Trump Mobile T1 най-накрая започна да попада в ръцете на медиите, около девет месеца след обещаната дата на доставка. Докато първите практически ревюта в пресата веднага отбелязаха удивителната външна прилика с тайвански модел от средния ценови клас отпреди две години, задълбочен технически анализ официално разкри истинската история за произхода на устройството. Експертите по ремонт от iFixit напълно разглобиха T1, като заснеха рентгенова телеметрия, която потвърждава, че „американската гордост“ е почти идентична с HTC U24 Pro от 2024 година.

Физическото разглобяване напълно опровергава първоначалната широко разгласена маркетингова история на Trump Mobile, която първоначално твърдеше, че телефонът ще бъде устройство, разработено и произведено в САЩ. Сблъсквайки се с реалностите на веригата за доставки, компанията по-късно тихо изтри рекламните си материали, преминавайки към декларация „сглобен в САЩ“. Макар че малък местен екип технически би могъл да се справи с окончателните, повърхностни снимки на компонентите или регионалната опаковка за търговия на дребно, вътрешният анализ на iFixit заключава, че сложните основни дисплейни и шаси сглобки безспорно са произведени в съществуващи фабрики в чужбина. Тъй като изграждането на самостоятелна, местна сглобяваща екосистема за ограничени производствени обеми би нарушило напълно всеки разумен баланс на търговията на дребно, инженерите установиха, че T1 разчита изцяло на утвърдената китайска производствена инфраструктура.

Докато случайните наблюдатели може да предположат, че HTC е произвело хардуера, легендарната тайванска марка продаде основните остатъци от мобилното си подразделение на Google преди почти десетилетие, като днес оперира със силно ограничен каталог, управляван почти изцяло китайски производители на оригинални дизайни (ODM). Чрез аутсорсинг на дизайна и производството към ODM, марките могат просто да изберат съществуващ шаси и чертеж на компонентите директно от фабричния каталог. Trump Mobile явно се възползва от същия ODM канал като HTC, избирайки същия базов дизайн, за да пусне бързо на пазара своята златна продуктова линия.

Подробен поглед към вътрешната електронна платка потвърждава няколко незначителни, локализирани корекции, специално пригодени за договора с Trump Mobile. За да придаде на телефона малко по-тежко усещане и подобрена издръжливост на терен, T1 заменя стандартната батерия на HTC с капацитет 4600 mAh с по-плътна батерия с капацитет 5000 mAh, произведена във Филипините – въпреки че това увеличение на капацитета има сериозна цена, тъй като максималната скорост на зареждане е намалена от бързия праг от 60 W на HTC до скромните 30 W. Освен това на основната платка модулът памет на SK Hynix е заменен с чип, доставян от Micron – вътрешна промяна, вероятно продиктувана от наличността на местни доставки или тарифни съображения, а не от преработка на архитектурата.

Освен тези повърхностни промени, основната механична част е идентична. T1 се задвижва от процесора Snapdragon 7 Gen 3 от среден клас на Qualcomm, подкрепен от щедри 12 GB LPDDR5 RAM и 512 GB вътрешна памет. Тройната задна камера остава физически идентична по разположение на компонентите, като включва 50-мегапикселов основен сензор, 50-мегапикселов 2x телеобектив и 8-мегапикселова ултраширокоъгълна оптика, съчетани с плосък 6,78-инчов AMOLED дисплей с Android 15. Продаван чрез ексклузивен списък за предварителна поръчка на цена 499 долара, T1 следва много отблизо пазарната стойност на своя братовчед HTC, доказвайки, че докато опаковката му се опира силно на вътрешната политическа идентичност, вътрешното му механично сърце остава напълно международно.