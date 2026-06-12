ЦСКА подготвя ревизия на цените на билетите и абонаментните карти за „Българска армия“

Ръководството на ЦСКА е взело решение да преразгледа първоначално обявените цени на билетите и абонаментните карти за новия сезон на стадион „Българска армия“, съобщава „Тема Спорт“. Проектоцените предизвикаха сериозна дискусия сред феновете, като голяма част от тях ги определиха като прекалено високи.

Именно негативната реакция на червената общност е една от основните причини клубът да подготвя корекция надолу. Втората причина е свързана с факта, че стадионът все още не е напълно готов за домакинства. Очаква се ЦСКА да изиграе поне две-три срещи в България и Европа на националния стадион „Васил Левски“, преди „Армията“ да бъде напълно завършена.

Това неминуемо влияе върху стойността на сезонните карти, тъй като част от мачовете няма да се проведат на клубния стадион. Затова ръководството работи по нов ценови модел, който да бъде по-реалистичен и по-добре приет от феновете.