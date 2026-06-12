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Локомотив София се раздели с повече от половин отбор футболисти

Локомотив София се раздели с повече от половин отбор футболисти

12 Юни, 2026 12:38 677 2

  • джунейт али-
  • доналдо ацка-
  • диего рапосо-
  • меси биатомоусоука-
  • умут хабил-
  • луанн аугусто-
  • садио дембеле-
  • футбол-
  • локомотив софия

Договорите на първите пет изтекоха и няма да бъдат подновени

Локомотив София се раздели с повече от половин отбор футболисти - 1
Снимка:
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Джунейт Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси Биатомоусоука, Умут Хабил, Луанн Аугусто и Садио Дембеле вече не са част от Локомотив. Договорите на първите пет изтекоха и няма да бъдат подновени. Споразумението за наем с ЦСКА 1948 за Луанн и Дембеле също приключи.

"Ръководството на „Локомотив“ им благодари за професионализма и им пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще", написаха "железничарите".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мдааа

    1 2 Отговор
    ПЕНА ПЕНА . ДА СИ ЖИВ И ЗДРАВ !
    НО КАК МОЖА ДА СЕ ЗАБЪРКАШ С ТЕЗИ ? ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ САМО ЗА ТОТО И НАРЕДБИ . ЕДНО КЪМ ЕДНО КАТО ДРУГИЯ ТОТОМОТИВ 🤦
    ЕДВА ЛИ ЩЕ ИЗКАРАШ ПОЛУ СЕЗОНА . ПАЗИ СИ ЗДРАВЕТО БЕ ЧОВЕК

    12:57 12.06.2026

  • 2 Смешник

    0 0 Отговор
    Абе тоя защо не си гледа болестта

    13:38 12.06.2026

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