Локомотив София се раздели с повече от половин отбор футболисти

Джунейт Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси Биатомоусоука, Умут Хабил, Луанн Аугусто и Садио Дембеле вече не са част от Локомотив. Договорите на първите пет изтекоха и няма да бъдат подновени. Споразумението за наем с ЦСКА 1948 за Луанн и Дембеле също приключи.
"Ръководството на „Локомотив“ им благодари за професионализма и им пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще", написаха "железничарите".
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа
НО КАК МОЖА ДА СЕ ЗАБЪРКАШ С ТЕЗИ ? ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ САМО ЗА ТОТО И НАРЕДБИ . ЕДНО КЪМ ЕДНО КАТО ДРУГИЯ ТОТОМОТИВ 🤦
ЕДВА ЛИ ЩЕ ИЗКАРАШ ПОЛУ СЕЗОНА . ПАЗИ СИ ЗДРАВЕТО БЕ ЧОВЕК
12:57 12.06.2026
2 Смешник
13:38 12.06.2026