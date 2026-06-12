Дембеле: Меси е най-добрият, а критиките към Мбапе често бяха несправедливи

Звездата на Пари Сен Жермен и Франция Усман Дембеле даде дълго интервю пред "Марка", в което говори за спечелената втора поредна Шампионска лига за парижани, фаворитите на започналото Световно първенство, отношенията му с капитана на Франция Килиан Мбапе, Меси, Испания и още.

За ПСЖ и втората спечелена ШЛ

"Mисля, че втората спечелена титла е малко по-специална. Разбира се, първата е изключителна, но и втората също, а и мачът беше много по-различен от миналия сезон. Срещу Интер мисля, че доминирахме повече в мача с резултат в наша полза. Сега беше малко по-трудно, допуснахме първия гол и след това трябваше да останем в мача, за да можем да направим обрат. Знаехме, че Арсенал се защитава много добре, нямахме много шансове, но в крайна сметка спечелихме с един гол и сме щастливи.

Нито треньорът, нито президентът и спортният съветник на ПСЖ ни поставят граници. Всеки сезон, когато започне, се опитваме да спечелим всички трофеи. Аз също се подобрих много с Луис Енрике, имам малко повече опит, но имаме много млада група, която ще продължи да напредва много, придобивайки много повече опит, въпреки че вече го имат на 20-годишна възраст. Но мисля, че ще продължим да се подобряваме, ще се опитаме да бъдем още по-силни през следващия сезон.

"Има много фаворити, знаете, това вече не означава нищо във футбола. Има много отбори, които са фаворити в това състезание. Освен това знаем, че френският национален отбор в последните две издания стигна до два финала. Така че ще бъдем отбор, от който ще се изисква много, но оставаме концентрирани върху целта. Преди да мислим за достигане до осминафинали или четвъртфинали, трябва да преминем успешно мачовете от груповата фаза.

Испания, която току-що спечели Европейското първенство, без съмнение е един от фаворитите. Но също така са и Аржентина, настоящият световен шампион, Германия, Португалия или Англия. Всички те са страхотни отбори. Въпреки това ще трябва да се внимава и с по-малко фаворизираните тимове.

За съперничеството с Испания

"Да, имахме много проблеми срещу този отбор. Това е изключителен отбор в колективната игра, който разполага с много добри играчи. Във всеки случай познаваме добре този отбор и той ще бъде страна, с която трябва да се съобразяваме на това Световно първенство. Те ще бъдат сред фаворитите на турнира".

Дали загубата във финала от Аржентина преди 4 години тежи?

"Не, но разбира се, бяхме разочаровани. Оттогава обаче минаха четири години. Много неща се промениха във френския национален отбор, а мисля, че и в аржентинския. Това е нещо, което, разбира се, помним добре, но ни мотивира да се представим по-добре на това Световно първенство.

За "Златната топка"

"Както съм повтарял много пъти, това е изключителен индивидуален трофей, но той идва на второ място. Цел номер едно, разбира се, беше да спечеля Шампионската лига с ПСЖ, а с френския национален отбор – да спечелим още едно Световно първенство. Това е нещо изключително. Така че, преди да мислим за всички тези неща, трябва да останем много концентрирани.

🚨 Ousmane Dembélé 🇫🇷 : « LIONEL MESSI 🇦🇷 EST LE MEILLEUR JOUEUR QUE J’AI VU. 🐐



Il est encore dangereux. Il est difficile de l’arrêter même à 38 ans. Même s’il prend de l’âge, il aura toujours ses qualités. 🤩



Il faudra faire attention à lui parce qu’il est capable de gagner à… pic.twitter.com/jLaghhVOIn — Actu Foot (@ActuFoot_) June 12, 2026

За Меси

"Разбира се, той може да спечели всички възможни трофеи. Вече го видях в Барселона. Това че е с четири години по-възрастен не променя нищо... Той е най-добрият, когото съм виждал, най-добрият, виждан някога във футбола. Все още е доста опасен. Трудно е да го спреш дори на 38 години. Може да е на тази възраст, но винаги ще притежава тези качества. Ще трябва да внимаваме с него, защото е способен да спечели отново".

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ 🇫🇷 DÉFEND KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷😤:



« On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian 𝗣𝗔𝗥𝗖𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘.



C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais… pic.twitter.com/fDzhbypsRC — BeFootball (@_BeFootball) June 12, 2026

За Мбапе

"Бяха много несправедливи към него. Малко прекаляват с критиките към Килиан, защото той е невероятен играч. Страхотен човек извън терена, познавам го от много време. Понякога прекаляват с критиките само защото става дума за Килиан Мбапе. Не трябва да са толкова сурови с него.

Дали си връзва връзките, дали не си ги връзва, дали си е вдигнал чорапа, или не... Прекалено е. Защото той все пак е човешко същество и е играч с изключителни качества. Във всеки случай, тук, в националния отбор на Франция, той се разбира много добре с нас. Той е лидер, капитан на нашия отбор и е много важен играч.

Дали е било правилно да напусне Барселона и влиянието на Луис Енрике за трансфера в ПСЖ

"Да, така мисля. В моя случай смятам, че беше време да напусна клуба. Въпреки че бях много привързан към Барса, който подкрепям от малък. Но за мен беше важно да подпиша с Пари Сен Жермен. Говорих с Луис Енрике, който ме искаше отдавна и когото познавам добре. И, разбира се, с президента и спортния директор. И това беше страхотно решение, като се има предвид какво се случи в Пари Сен Жермен през последните три години, и съм щастлив от това.

Да, спомням си го много добре. Бях на турне в Лос Анджелис с Барселона, когато Луис Енрике ми се обади по телефона. Той ми обясни плановете си, визията си за моята роля в неговия отбор и как вижда нашето общо бъдеще в Пари Сен Жермен. Думите му ме убедиха веднага. Началото ми в Испания беше много трудно заради контузиите, но в Париж продължих линията от последните два сезона в Барселона. Натрупах опит и се научих да познавам тялото си много по-добре, което ми помогна изключително много. Освен това имам късмета да разчитам на Луис Енрике и неговия щаб, които ме управляват перфектно. От пристигането ми в ПСЖ те оптимизираха всичко: храненето ми, игровото ми време... Всичко това ми позволи да си върна оптималната форма".

За Дешан и Зидан

"Дидие Дешан е допринесъл изключително много за френския национален отбор през годините. Той изигра решаваща роля за всички нас. В личен план той беляза кариерата ми, тъй като е единственият селекционер, когото съм имал. Винаги ни е давал добри съвети и е бил до нас, за да ни поздрави или окуражи. Той е просто невероятен треньор. Международните му успехи с „петлите“ са изключителни: Световна титла, Лига на нациите и няколко финала. Въпреки че е имало и трудности, той винаги ще заема място на върха в пантеона на френските треньори. Щастливи сме, че го имаме, и се надяваме да завършим това приключение по най-добрия начин.

Що се отнася до Зидан, изправял съм се срещу него, когато той водеше Реал Мадрид, а аз бях в Барселона. Той е най-великият, истинска икона на френския футбол. Той е изключителен треньор, спечелил три поредни Шампионски лиги с Мадрид. Надяваме се един ден да го приветстваме на треньорската скамейка на френския национален отбор. Убеден съм, че би свършил страхотна работа, защото е роден победител.

Втора световна титла ли е най-голямата мечта?

"Да, това е абсолютният връх. За един професионален футболист от най-високо ниво спечелването на Световното първенство, защитавайки цветовете на страната си, е най-големият възможен трофей. Очевидно е мечта да можем да вдигнем този трофей отново. Но, както казах, ще трябва да останем концентрирани, защото конкуренцията е жестока.