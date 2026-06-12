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Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова до 2029 г.

Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова до 2029 г.

12 Юни, 2026 16:05, обновена 12 Юни, 2026 15:12 559 2

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  • договор

Българинът кара четвъртия си сезон в клуба

Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова до 2029 г. - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Българската волейболна звезда Александър Николов удължи договора си с клуба Лубе Чивитанова, като договорът му вече е до 2029-а година, съобщи официалната им страница във Фейсбук.

Досегашният му договор беше до юни 2028-а година, а сега напрактика той увеличава престоя си с още един сезон. Николов в момента кара четвъртия си сезон в клуба, след като пристигна през 2022/23.

Роденият през 2003-а година български национал изпрати отличен сезон 2025/26 в италианската Серия А, където завърши като реализатор номер 1. Тимът им обаче остана на 2-ото място в първенството на Италия, където загуби финалната серия от Перуджа в три мача.

„Тук все още мога да се развивам и да печеля!“, заяви Николов, цитиран от страницата на Лубе Чивитанова. В момента той е в националния отбор на България и участва в турнира Лига на нациите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Така opките ще държат баща му за топките в българския Парламент, да прокарва интересите на Мордор в България. То с тоя акъл дето го има владко и без да му подават команди е способен да разруши България.

    15:38 12.06.2026

  • 2 Даа...

    2 0 Отговор
    До преди месец живеех в заблудата, че сред спортистите, изключвам шахматистите, единствено волейболистите имат някакъв интелект , Владо Николов разби на пух и прах тази моя илюзия .

    15:42 12.06.2026

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