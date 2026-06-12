Защитник на Реал Мадрид: Моуриньо е страхотен треньор, очаквам с нетърпение следващия сезон

Централният защитник на Реал Мадрид Едер Милитао изрази положително мнение за завръщането на Жозе Моуриньо на „Сантиаго Бернабеу“ с тригодишен договор. Бразилският защитник, който в момента се възстановява от контузия, която му костваше мястото на Световното първенство, не скри оптимизма си относно работата под ръководството на португалския треньор през следващия сезон.

„Той е страхотен треньор. Очаквам с нетърпение следващия сезон. На лично ниво животът има своите възходи и спадове. Важното е да си психически добре. Ако главата ти е на правилното място и си добър със семейството си, всичко минава по-добре“, коментира Милитао.

Бразилският защитник също така отбеляза психологическата цена на физическия си проблем, добавяйки: „В началото не изглеждаше сериозно. Отидох до съблекалнята, направиха ми някои тестове и нищо не се оказа ясно. После диагнозата дойде. Очевидно е, че толкова много контузии ти влияят психологически, но също така ти дават опит. Преди бях много експлозивен играч, а сега имам повече зрялост и не разчитам толкова много на скоростта.“