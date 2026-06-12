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Интересът на бразилски гранд към Майкон охладня, Левски чака развитие

Интересът на бразилски гранд към Майкон охладня, Левски чака развитие

12 Юни, 2026 12:01 657 1

  • коринтианс-
  • майкон-
  • левски-
  • футбол

Според последните информации клубът е насочил усилията си към Лукас Фасон от Локомотив Москва – централен защитник, който може да бъде използван и като краен бранител

Интересът на бразилски гранд към Майкон охладня, Левски чака развитие - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бразилският гранд Коринтианс може да се откаже от привличането на левия защитник на Левски Майкон, съобщават медиите в страната. Южноамериканците проявяваха сериозен интерес към бранителя, но изглежда не са склонни да чакат до септември, когато той би могъл да се присъедини към тима.

Според последните информации клубът е насочил усилията си към Лукас Фасон от Локомотив Москва – централен защитник, който може да бъде използван и като краен бранител. Това развитие поставя под въпрос бъдещите планове на Коринтианс за Майкон.

От Левски вече излязоха с официална позиция, че не е постъпвала конкретна оферта за футболиста. „Сините“ уточниха, че са отправили предложение към Майкон и неговите представители за подновяване на договора, което в момента се разглежда. Контрактът на бразилеца със столичния клуб е валиден до лятото на 2027 година.

В Бразилия отбелязват, че Майкон остава желана опция и за други местни грандове – Фламенго и Крузейро, а интерес към него има и от няколко европейски отбора. Самият футболист е склонен да се завърне в родината си, но засега бъдещето му остава отворено.


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  • 1 Нещо не ги купуват

    1 1 Отговор
    Като продават играч на Левски,трябва да го продават заедно с гондзо.

    12:11 12.06.2026

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