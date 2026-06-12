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МВР министърът: Бежански център в община Средец няма да има

МВР министърът: Бежански център в община Средец няма да има

12 Юни, 2026 15:11 790 12

  • иван демерджиев-
  • център-
  • бежанци

Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове

МВР министърът: Бежански център в община Средец няма да има - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бежански център в община Средец няма да има. Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол.

Министърът отговори на въпрос на Борис Аладжов („Възраждане“) относно превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление - Средец във връзка с изграждане на бежански център.

Жителите на Средец може да са спокойни, че този проблем не стои на дневен ред, заяви Демерджиев. Решението е категорично, добави той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проблемът

    8 4 Отговор
    не бил на дневен ред ? А на какъв ? На утрешен !

    Коментиран от #7

    15:13 12.06.2026

  • 2 Предлагам !

    7 0 Отговор
    Да Направят Такъв !

    В Народното !

    Събрание !

    15:14 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    8 1 Отговор
    МВР 60 000 служители.
    От тях само 10-12 хиляди на улицата
    Останалото деловодство,счетоводство,люб ов- ници ,роднини и т.н и т.н......

    Коментиран от #5

    15:17 12.06.2026

  • 5 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    А бе, ти да не си ТРЗ и завеждащ личен състав на МВР ?

    Коментиран от #6

    15:19 12.06.2026

  • 6 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Дааааа!

    15:20 12.06.2026

  • 7 Данъкоплатец

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Проблемът":

    Защо Радев уж е за мир в Украйна,
    но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!

    15:33 12.06.2026

  • 8 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЕЛАТЕ В ЛОМ В БИРЕНАТА ФАБРИКА И ТАМ ГО НАПРАВЕТЕ,ЧЕ Я УНИЩОЖИХА

    15:41 12.06.2026

  • 9 Пламен

    2 1 Отговор
    Тея са много забавни. :) Само ,,истини" говорят.
    Преди седмица раздуха новината , че се събаря оградата в ,,Баба Алино" . :) Мисирките поеха щафетата, копейките подлудяха от радост. :)
    Искам да ви издам една ДЪРЖАВНА ТАЙНА , защото имам имотче в района и виждам кое какво е .

    Тайната е , че ,,Баба Алино" никога не е имало ограда. :)

    15:46 12.06.2026

  • 10 Питам

    2 0 Отговор
    Защо трябва да има разширяване на бежански центрове?!

    Другите държави затварят границите си?!

    Предатели+

    16:00 12.06.2026

  • 11 Кажи, служители на уж България!

    1 0 Отговор
    Кой ви нареди да разширите центровете!

    "друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев"

    Виж какво става в Европа!
    И в България ли трябва са стане!!!

    При вас!

    16:03 12.06.2026

  • 12 Фрики

    0 0 Отговор
    Чистката да е до Корен във всяко ведомство

    16:08 12.06.2026

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