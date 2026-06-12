МВР министърът: Бежански център в община Средец няма да има

Бежански център в община Средец няма да има. Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол.

Министърът отговори на въпрос на Борис Аладжов („Възраждане“) относно превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление - Средец във връзка с изграждане на бежански център.

Жителите на Средец може да са спокойни, че този проблем не стои на дневен ред, заяви Демерджиев. Решението е категорично, добави той.