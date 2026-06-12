МВР министърът: Бежански център в община Средец няма да има

Бежански център в община Средец няма да има. Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол.
Министърът отговори на въпрос на Борис Аладжов („Възраждане“) относно превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление - Средец във връзка с изграждане на бежански център.
Жителите на Средец може да са спокойни, че този проблем не стои на дневен ред, заяви Демерджиев. Решението е категорично, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Проблемът
Коментиран от #7
15:13 12.06.2026
2 Предлагам !
В Народното !
Събрание !
15:14 12.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
От тях само 10-12 хиляди на улицата
Останалото деловодство,счетоводство,люб ов- ници ,роднини и т.н и т.н......
Коментиран от #5
15:17 12.06.2026
5 Някой
До коментар #4 от "оня с коня":А бе, ти да не си ТРЗ и завеждащ личен състав на МВР ?
Коментиран от #6
15:19 12.06.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "Някой":Дааааа!
15:20 12.06.2026
7 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Проблемът":Защо Радев уж е за мир в Украйна,
но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!
15:33 12.06.2026
8 Боруна Лом
15:41 12.06.2026
9 Пламен
Преди седмица раздуха новината , че се събаря оградата в ,,Баба Алино" . :) Мисирките поеха щафетата, копейките подлудяха от радост. :)
Искам да ви издам една ДЪРЖАВНА ТАЙНА , защото имам имотче в района и виждам кое какво е .
Тайната е , че ,,Баба Алино" никога не е имало ограда. :)
15:46 12.06.2026
10 Питам
Другите държави затварят границите си?!
Предатели+
16:00 12.06.2026
11 Кажи, служители на уж България!
"друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев"
Виж какво става в Европа!
И в България ли трябва са стане!!!
При вас!
16:03 12.06.2026
12 Фрики
16:08 12.06.2026