Спортната журналистка прикова погледите на Световното

Спортната журналистка Дилета Леота прикова погледите на Световното първенство по футбол, което вече стартира. Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус блесна в мини рокля, към която добави и високи токчета в Мексико и с лекота разпали мъжките фантазии.
Тя сподели поредица от снимки в профила си в Инстаграм, а под тях се събраха 205 000 лайка за нула време от нейните 9.4 млн. последователи в социалната мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако не се
15:11 12.06.2026
2 Вярно
15:12 12.06.2026
3 На жените
Нима някой е очаквал да ходи да ко̀па руда?
15:19 12.06.2026
4 Лошо неравенство,
15:22 12.06.2026
5 Та викате...,,прикова"...?!
15:25 12.06.2026
6 Абе
Мъжът и е доста бездарен като футболист
Всички помним проявите му или по скоро липсата им
Но иначе изглежда че си изпълнява съпружеските задължения
Коментиран от #10, #12
15:28 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Грета Тунберг
15:41 12.06.2026
10 да сме коректни
До коментар #6 от "Абе":Как така ""отпрала задник""...? Много си е добре, аферим !!! Даже още може , според Саудитската футболна федерация.......Успех на всички!
15:43 12.06.2026
11 естет
15:47 12.06.2026
12 Всъщност!
До коментар #6 от "Абе":Кой знае с какъв ли ,,крокодил" спиш,седнал си да коментираш ,с негативи ,това привлекателно създание...!
Твоето се казва -,,Завист"...!
Анадъму...?!
15:51 12.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ИВАН
16:07 12.06.2026
15 Малииии
16:07 12.06.2026
16 А бе
16:16 12.06.2026