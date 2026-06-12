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Спортната журналистка прикова погледите на Световното

Спортната журналистка прикова погледите на Световното

12 Юни, 2026 15:00 2 088 16

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  • сексапил-
  • секси

Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус блесна в мини рокля

Спортната журналистка прикова погледите на Световното - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортната журналистка Дилета Леота прикова погледите на Световното първенство по футбол, което вече стартира. Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус блесна в мини рокля, към която добави и високи токчета в Мексико и с лекота разпали мъжките фантазии.

Тя сподели поредица от снимки в профила си в Инстаграм, а под тях се събраха 205 000 лайка за нула време от нейните 9.4 млн. последователи в социалната мрежа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако не се

    11 1 Отговор
    Голищареше дали щеше някой да и обръща внимание защото съм сигурен че като журналист е по зле и от нашите ми.си.ряги

    15:11 12.06.2026

  • 2 Вярно

    5 0 Отговор
    И шепиччата на автора се прикова в клетката душичкаа нас мишлето за да го души...

    15:12 12.06.2026

  • 3 На жените

    3 0 Отговор
    това им е работата.
    Нима някой е очаквал да ходи да ко̀па руда?

    15:19 12.06.2026

  • 4 Лошо неравенство,

    6 0 Отговор
    трябва повече жени в мините, какво е това неравноправие, нали искат да са равни с мъжете?

    15:22 12.06.2026

  • 5 Та викате...,,прикова"...?!

    1 1 Отговор
    Веднъж да кажете нещо различно от...,,подпали мрежите"...😝!

    15:25 12.06.2026

  • 6 Абе

    7 0 Отговор
    Отпрала е здрад диференциал
    Мъжът и е доста бездарен като футболист
    Всички помним проявите му или по скоро липсата им
    Но иначе изглежда че си изпълнява съпружеските задължения

    Коментиран от #10, #12

    15:28 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Грета Тунберг

    1 0 Отговор
    Моят чЕкист Тесльо електрика се скри в банята.

    15:41 12.06.2026

  • 10 да сме коректни

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Как така ""отпрала задник""...? Много си е добре, аферим !!! Даже още може , според Саудитската футболна федерация.......Успех на всички!

    15:43 12.06.2026

  • 11 естет

    2 0 Отговор
    Предполагам, булята е дала някой лев, за подобни статии, щото това, което се вижда на снимката няма никаква стойност.

    15:47 12.06.2026

  • 12 Всъщност!

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Кой знае с какъв ли ,,крокодил" спиш,седнал си да коментираш ,с негативи ,това привлекателно създание...!
    Твоето се казва -,,Завист"...!
    Анадъму...?!

    15:51 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ИВАН

    0 0 Отговор
    Ахкаме и охкаме и ни текат лигите, хахаха ... то вече и не останаха засукани женички, сега всичко мъжкарее

    16:07 12.06.2026

  • 15 Малииии

    1 0 Отговор
    Павка, пак ти потекоха лигите и пак лъс каш бас туна. Не намери ли толкова години някоя истинска бре?

    16:07 12.06.2026

  • 16 А бе

    1 0 Отговор
    Нашата Моника по по най

    16:16 12.06.2026

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