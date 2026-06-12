Спортната журналистка прикова погледите на Световното

Спортната журналистка Дилета Леота прикова погледите на Световното първенство по футбол, което вече стартира. Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус блесна в мини рокля, към която добави и високи токчета в Мексико и с лекота разпали мъжките фантазии.

Тя сподели поредица от снимки в профила си в Инстаграм, а под тях се събраха 205 000 лайка за нула време от нейните 9.4 млн. последователи в социалната мрежа.