Марк Маркес спечели спринта на Гран при на Бразилия в MotoGP

21 Март, 2026 23:09 487 0

  • motogp-
  • марк маркес-
  • бразилия-
  • мотоциклетизъм

Състезанието бе забавено с близо час и половина заради дупка на пистата

Испанският пилот на Дукати Леново Тийм Марк Маркес спечели спринта на Гран при на Бразилия в MotoGP. Той бе най-бърз в 15-е обиколки на пистата, като даде време 19:41.982 минути, предаде БТА.

Състезанието бе забавено с близо час и половина заради дупка на пистата. Маркес отпадна в първото състезание за сезона в Тайланд, като бе втори в спринта тогава след сънародника си Педро Акоста.

Втори зад него остана италианецът Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро), а трети завърши друг испанец - Хорхе Мартин от Арлилия Рейсинг.

Така Марк Маркес спечели 12 точки в актива си, Фабио Ди Джанантонио добави 9, а Хорхе Мартин - 7. Същинското състезание е утре вечер.


