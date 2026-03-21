Испанският пилот на Дукати Леново Тийм Марк Маркес спечели спринта на Гран при на Бразилия в MotoGP. Той бе най-бърз в 15-е обиколки на пистата, като даде време 19:41.982 минути, предаде БТА.

Състезанието бе забавено с близо час и половина заради дупка на пистата. Маркес отпадна в първото състезание за сезона в Тайланд, като бе втори в спринта тогава след сънародника си Педро Акоста.

Втори зад него остана италианецът Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро), а трети завърши друг испанец - Хорхе Мартин от Арлилия Рейсинг.

Така Марк Маркес спечели 12 точки в актива си, Фабио Ди Джанантонио добави 9, а Хорхе Мартин - 7. Същинското състезание е утре вечер.