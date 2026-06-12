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Президентът на Нигерия: Над 13 000 терористи са ликвидирани през 2025 г.

Президентът на Нигерия: Над 13 000 терористи са ликвидирани през 2025 г.

12 Юни, 2026 15:05 626 3

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Президентът Бола Тинубу съобщи за хиляди неутрализирани бойци и рязък спад на жертвите, въпреки продължаващата активност на въоръжени групировки

Президентът на Нигерия: Над 13 000 терористи са ликвидирани през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нигерийските въоръжени сили са неутрализирали над 13 000 терористи през последната година. Това заяви президентът на Нигерия Бола Ахмед Тинубу, цитиран от Ал Джазира, предава News.bg.

По думите на държавния глава резултатите от операциите срещу въоръжените групировки са довели до съществено подобрение на сигурността в страната. Той посочи, че броят на жертвите, свързани с въоръжените конфликти и терористичната дейност, е намалял с 81 процента, откакто пое президентския пост през 2023 г.

Тинубу отбеляза още, че от началото на неговия мандат досега около 124 000 бойци и лица, зависими от тях, са се отказали от въоръжената борба и са предали оръжията си. Според него това се дължи в голяма степен на програмата Операция „Безопасен коридор“, насочена към рехабилитацията и реинтеграцията на разкаяли се членове на въоръжени групировки.

Въпреки отчетения напредък Нигерия продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства в сферата на сигурността. Втората по големина икономика в Африка остава изправена пред продължаваща криза, белязана от дейността на въоръжени формирования, част от които са свързани с Ислямска държава и Ал Кайда.

Тези групировки продължават да извършват нападения и отвличания на хора с цел получаване на откуп, което остава едно от най-сериозните предизвикателства пред властите въпреки постигнатите резултати в борбата срещу тероризма.


Нигерия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дайте му

    5 0 Отговор
    българско гражданство и го командировайте тук, за обмяна на опит.

    15:12 12.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Нигерийският петрол се изнася от говедата ,да смятаме че "терористите " са борците за свобода ,а крадците и подлогите като вас за честни и достойно хора

    15:27 12.06.2026

  • 3 Бате, ела и у нас

    7 0 Отговор
    да почистиш. Стигат 13 000 пребоядисани комуниста и наследниците им - ще си платим колко требе, само еднаж да се отървем от тая продажна чума!

    15:32 12.06.2026