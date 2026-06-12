Президентът на Нигерия: Над 13 000 терористи са ликвидирани през 2025 г.

Нигерийските въоръжени сили са неутрализирали над 13 000 терористи през последната година. Това заяви президентът на Нигерия Бола Ахмед Тинубу, цитиран от Ал Джазира, предава News.bg.

По думите на държавния глава резултатите от операциите срещу въоръжените групировки са довели до съществено подобрение на сигурността в страната. Той посочи, че броят на жертвите, свързани с въоръжените конфликти и терористичната дейност, е намалял с 81 процента, откакто пое президентския пост през 2023 г.

Тинубу отбеляза още, че от началото на неговия мандат досега около 124 000 бойци и лица, зависими от тях, са се отказали от въоръжената борба и са предали оръжията си. Според него това се дължи в голяма степен на програмата Операция „Безопасен коридор“, насочена към рехабилитацията и реинтеграцията на разкаяли се членове на въоръжени групировки.

Въпреки отчетения напредък Нигерия продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства в сферата на сигурността. Втората по големина икономика в Африка остава изправена пред продължаваща криза, белязана от дейността на въоръжени формирования, част от които са свързани с Ислямска държава и Ал Кайда.

Тези групировки продължават да извършват нападения и отвличания на хора с цел получаване на откуп, което остава едно от най-сериозните предизвикателства пред властите въпреки постигнатите резултати в борбата срещу тероризма.