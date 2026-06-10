Андреа проговори за опита за самоубийство

Вчера в медийното пространство се разпространи ужасния слух, че поп фолк певицата Андреа е направила опит за самоубийство, заради който отменя всички свои участия за близкото бъдеще. В профилите ѝ в социалните мрежи се появиха съобщения, че няма да излиза повече на сцената до второ нареждане, което силно обезпокои феновете ѝ, а някои таблоиди се възползваха от това и веднага пуснаха мълва за най-лошото.
Ден по-късно певицата излезе с официална позиция, в която отрича публикуваната информация и всъщност заяви, че отмяната на участията ѝ е в следствие на засилената ѝ работа по нови хитове и то с родни и балкански звезди.
Фолк звездата изрази благодарност към феновете си и им обещава интересни изненади съвсем скоро. Ето какво написа тя:
„Нямам търпение да чуете всичко, което подготвям за вас! Съвсем скоро ще представим новата ми песен с Борис Дали – една невероятна балада. Предстои и дует с Tzanca Uraganu, който вярвам, че ще ви хареса и ще надмине успеха на „Топа, топа“. Подготвила съм и специален проект с Dejan Kostic от Сърбия – изпълнител и професионалист, който работи с легендарната Ceca Ražnatović. Очаквайте и още една нова песен от Оцко, която в момента е в процес на финализиране.
Временно преустанових участията си, защото с моя екип сме изцяло фокусирани върху новите ми музикални проекти и всичко, което предстои. Искам да ви представя най-доброто и затова влагаме цялото си време и енергия в подготовката.
По повод появилите се публикации, че съм направила опит за самоубийство – това са поредните неверни и безотговорни измислици. Подобни твърдения са изключително сериозни и не бива да бъдат използвани за създаване на излишни сензации. Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Нека всеки се замисли как биха се почувствали моите родители и близки, когато прочетат подобни неверни твърдения. Има граници, които не бива да бъдат преминавани в името на това да се привлича повече внимание.
Благодаря ви за подкрепата и любовта! Очаквайте много нова музика и много изненади съвсем скоро. Обичам ви“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
😰💋🖕💋😰
13:34 10.06.2026
2 местя
Коментиран от #4
13:34 10.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мими Кучева🐕
До коментар #2 от "местя":Що не го наместиш на мен,а?💋🖕💋
13:37 10.06.2026
5 пляскащата с сици
13:41 10.06.2026
6 Край
13:46 10.06.2026
7 Как ще мисли
13:49 10.06.2026
8 БГ ПУЯК
13:51 10.06.2026
9 Андрейкее
13:54 10.06.2026
10 Андреа
13:57 10.06.2026
11 Жалко че опитът е бил
14:01 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Андрейче
Следващият опит може да е успешен
14:14 10.06.2026
14 Еххх жалко
14:18 10.06.2026
15 Сигурно
14:21 10.06.2026
16 Исторически парк
Коментиран от #17
14:33 10.06.2026
17 Кобра Кай
До коментар #16 от "Исторически парк":И Детелинка 🍀 тоже
14:43 10.06.2026