Андреа проговори за опита за самоубийство

Вчера в медийното пространство се разпространи ужасния слух, че поп фолк певицата Андреа е направила опит за самоубийство, заради който отменя всички свои участия за близкото бъдеще. В профилите ѝ в социалните мрежи се появиха съобщения, че няма да излиза повече на сцената до второ нареждане, което силно обезпокои феновете ѝ, а някои таблоиди се възползваха от това и веднага пуснаха мълва за най-лошото.

Ден по-късно певицата излезе с официална позиция, в която отрича публикуваната информация и всъщност заяви, че отмяната на участията ѝ е в следствие на засилената ѝ работа по нови хитове и то с родни и балкански звезди.

Фолк звездата изрази благодарност към феновете си и им обещава интересни изненади съвсем скоро. Ето какво написа тя:

„Нямам търпение да чуете всичко, което подготвям за вас! Съвсем скоро ще представим новата ми песен с Борис Дали – една невероятна балада. Предстои и дует с Tzanca Uraganu, който вярвам, че ще ви хареса и ще надмине успеха на „Топа, топа“. Подготвила съм и специален проект с Dejan Kostic от Сърбия – изпълнител и професионалист, който работи с легендарната Ceca Ražnatović. Очаквайте и още една нова песен от Оцко, която в момента е в процес на финализиране.

Временно преустанових участията си, защото с моя екип сме изцяло фокусирани върху новите ми музикални проекти и всичко, което предстои. Искам да ви представя най-доброто и затова влагаме цялото си време и енергия в подготовката.

По повод появилите се публикации, че съм направила опит за самоубийство – това са поредните неверни и безотговорни измислици. Подобни твърдения са изключително сериозни и не бива да бъдат използвани за създаване на излишни сензации. Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Нека всеки се замисли как биха се почувствали моите родители и близки, когато прочетат подобни неверни твърдения. Има граници, които не бива да бъдат преминавани в името на това да се привлича повече внимание.

Благодаря ви за подкрепата и любовта! Очаквайте много нова музика и много изненади съвсем скоро. Обичам ви“.