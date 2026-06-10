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Андреа проговори за опита за самоубийство

Андреа проговори за опита за самоубийство

10 Юни, 2026 13:32 1 579 17

  • андреа-
  • поп фолк-
  • певица-
  • опит за самоубийство-
  • участия

Фолк звездата категорично отхвърли слуховете, че е посегнала на живота си

Андреа проговори за опита за самоубийство - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера в медийното пространство се разпространи ужасния слух, че поп фолк певицата Андреа е направила опит за самоубийство, заради който отменя всички свои участия за близкото бъдеще. В профилите ѝ в социалните мрежи се появиха съобщения, че няма да излиза повече на сцената до второ нареждане, което силно обезпокои феновете ѝ, а някои таблоиди се възползваха от това и веднага пуснаха мълва за най-лошото.

Ден по-късно певицата излезе с официална позиция, в която отрича публикуваната информация и всъщност заяви, че отмяната на участията ѝ е в следствие на засилената ѝ работа по нови хитове и то с родни и балкански звезди.

Фолк звездата изрази благодарност към феновете си и им обещава интересни изненади съвсем скоро. Ето какво написа тя:

„Нямам търпение да чуете всичко, което подготвям за вас! Съвсем скоро ще представим новата ми песен с Борис Дали – една невероятна балада. Предстои и дует с Tzanca Uraganu, който вярвам, че ще ви хареса и ще надмине успеха на „Топа, топа“. Подготвила съм и специален проект с Dejan Kostic от Сърбия – изпълнител и професионалист, който работи с легендарната Ceca Ražnatović. Очаквайте и още една нова песен от Оцко, която в момента е в процес на финализиране.

Временно преустанових участията си, защото с моя екип сме изцяло фокусирани върху новите ми музикални проекти и всичко, което предстои. Искам да ви представя най-доброто и затова влагаме цялото си време и енергия в подготовката.

По повод появилите се публикации, че съм направила опит за самоубийство – това са поредните неверни и безотговорни измислици. Подобни твърдения са изключително сериозни и не бива да бъдат използвани за създаване на излишни сензации. Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Нека всеки се замисли как биха се почувствали моите родители и близки, когато прочетат подобни неверни твърдения. Има граници, които не бива да бъдат преминавани в името на това да се привлича повече внимание.

Благодаря ви за подкрепата и любовта! Очаквайте много нова музика и много изненади съвсем скоро. Обичам ви“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    12 3 Отговор
    Не е посегнала та живота си,за съжаление.
    😰💋🖕💋😰

    13:34 10.06.2026

  • 2 местя

    6 0 Отговор
    местя

    Коментиран от #4

    13:34 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "местя":

    Що не го наместиш на мен,а?💋🖕💋

    13:37 10.06.2026

  • 5 пляскащата с сици

    6 1 Отговор
    знаех си аз че е несръчна

    13:41 10.06.2026

  • 6 Край

    10 0 Отговор
    Жената има психически проблеми оставете я намира.

    13:46 10.06.2026

  • 7 Как ще мисли

    6 0 Отговор
    за самоубийство, като в главата и само мисли за по-големи и корави

    13:49 10.06.2026

  • 8 БГ ПУЯК

    4 0 Отговор
    Марче, тая е ясно че търси внимание и ти и го осигуряваш. Но не бъди толкова тесногръда и кажи какво става с вокалиста на уан дайрекшън, оправил ли се е човека? Кажи нещо и за кралския двор, тука е пълно с поданици на короната. А блейк лавли и джъстин балдони изпющяха ли се най-сетне или продължават да се съдят?

    13:51 10.06.2026

  • 9 Андрейкее

    5 0 Отговор
    Обещавам да плача ако го направиш, и ще имаш супер много лайкове

    13:54 10.06.2026

  • 10 Андреа

    6 0 Отговор
    Ах, ах, грабнах огромния нож, и се ръгах ръгах ръгах, наръгах се здраво! Като се поосеестих, и видях че не съм се ръгала точно с нож, та оцелях...

    13:57 10.06.2026

  • 11 Жалко че опитът е бил

    5 2 Отговор
    Неуспешен

    14:01 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Андрейче

    4 2 Отговор
    Съжелявам че не ти се е получило но ти не се отказвай

    Следващият опит може да е успешен

    14:14 10.06.2026

  • 14 Еххх жалко

    4 2 Отговор
    Но ти не се отказвай с упоритост всичко се постига

    14:18 10.06.2026

  • 15 Сигурно

    4 1 Отговор
    се е убола докато е кърпила чорапите на кобрата. Уфф, забравих, че змиите нямат краци.

    14:21 10.06.2026

  • 16 Исторически парк

    4 2 Отговор
    Ee жалко! Всички чалгарки певачки трябва да се метнат от балкона!

    Коментиран от #17

    14:33 10.06.2026

  • 17 Кобра Кай

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Исторически парк":

    И Детелинка 🍀 тоже

    14:43 10.06.2026