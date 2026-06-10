Швеция повдигна обвинение срещу бивш военен за предполагаем шпионаж в полза на Русия

Шведската прокуратура повдигна обвинение срещу 34-годишен мъж по подозрение за опит за шпионаж в полза на Русия. За това съобщиха властите в страната, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Според разследващите обвиняемият е бивш служител на шведските въоръжени сили, където по време на службата си е имал достъп до строго секретна информация. Прокуратурата твърди, че той е направил опит да разкрие тези данни.

Прокурорът Матс Юнквист заяви, че през ноември 2025 г. заподозреният е пътувал до Москва, където се е срещнал с представители на руските разузнавателни и служби за сигурност. Именно тези действия са в основата на повдигнатото обвинение.

От руското посолство в Стокхолм не са коментирали случая.

Мъжът се намира в ареста от януари, а съдебният процес срещу него е насрочен за 15 юни в Стокхолм.

Паралелно с това срещу него се води и предварително разследване по подозрение за участие в заговор за убийство, съобщава шведската обществена телевизия Ес Ве Те.