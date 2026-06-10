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Швеция повдигна обвинение срещу бивш военен за предполагаем шпионаж в полза на Русия

Швеция повдигна обвинение срещу бивш военен за предполагаем шпионаж в полза на Русия

10 Юни, 2026 13:27, обновена 10 Юни, 2026 13:27 585 16

  • швеция-
  • обвинение-
  • военен-
  • шпионаж-
  • русия

Според прокуратурата мъжът е имал достъп до строго секретна информация и се е срещал с представители на руските служби в Москва

Швеция повдигна обвинение срещу бивш военен за предполагаем шпионаж в полза на Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шведската прокуратура повдигна обвинение срещу 34-годишен мъж по подозрение за опит за шпионаж в полза на Русия. За това съобщиха властите в страната, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Според разследващите обвиняемият е бивш служител на шведските въоръжени сили, където по време на службата си е имал достъп до строго секретна информация. Прокуратурата твърди, че той е направил опит да разкрие тези данни.

Прокурорът Матс Юнквист заяви, че през ноември 2025 г. заподозреният е пътувал до Москва, където се е срещнал с представители на руските разузнавателни и служби за сигурност. Именно тези действия са в основата на повдигнатото обвинение.

От руското посолство в Стокхолм не са коментирали случая.

Мъжът се намира в ареста от януари, а съдебният процес срещу него е насрочен за 15 юни в Стокхолм.

Паралелно с това срещу него се води и предварително разследване по подозрение за участие в заговор за убийство, съобщава шведската обществена телевизия Ес Ве Те.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    5 9 Отговор
    Русия няма място в Европа.

    Коментиран от #7, #13

    13:28 10.06.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 9 Отговор
    Руските терористи ще арестуваме навсякъде, където вилнеят. Слава на Украйна.

    Коментиран от #5, #8, #12

    13:28 10.06.2026

  • 3 Интересно как се повдига обвинение за

    9 1 Отговор
    Предполагаем шпионаж

    Явно нямат нищо черно на бяло само догадки

    Прилича си на лов на вещици

    Коментиран от #10, #11

    13:30 10.06.2026

  • 4 Справедлив

    0 9 Отговор
    Да го предадат на азовците!

    13:30 10.06.2026

  • 5 Тиква

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Окрахиените,вън,подла и хитра напаст.

    Коментиран от #6

    13:33 10.06.2026

  • 6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тиква":

    Наричайте себе си "тикв.е.ник". Слава на Украйна и нашите юнаци!

    Коментиран от #15

    13:36 10.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ами премести я ❗😀

    Коментиран от #9

    13:40 10.06.2026

  • 8 българин

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    няма кво да ги арестувате, директно в тила.

    Коментиран от #16

    13:42 10.06.2026

  • 9 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Преместихме си го✌️

    13:43 10.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно как се повдига обвинение за":

    По нивите им закони не се иска ОБВИНЕНИЕТО да доказва вина, а ОБВИНЯЕМИЯТ да доказва НЕВИННОСТ❗

    Коментиран от #14

    13:43 10.06.2026

  • 11 В раша са още по zли

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно как се повдига обвинение за":

    В раша са още по zли и параноични

    13:44 10.06.2026

  • 12 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Долу уср@йна и всички които я подкрепят!
    всички бандери изтреп@ни!!!киев да гори💥🔥

    14:01 10.06.2026

  • 13 Бъркаш се

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    ти имаш място единствено на 2 метра на долу при червеите!

    14:03 10.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По НОВИТЕ им закони...

    14:05 10.06.2026

  • 15 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    хахлите са мръсна и3мет и трябва да бъдат терминирани!!!

    14:06 10.06.2026

  • 16 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "българин":

    Всички русофоби и хахли директно в ТИЛА!!!

    14:07 10.06.2026

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