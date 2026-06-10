Швеция повдигна обвинение срещу бивш военен за предполагаем шпионаж в полза на Русия

Шведската прокуратура повдигна обвинение срещу 34-годишен мъж по подозрение за опит за шпионаж в полза на Русия. За това съобщиха властите в страната, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Според разследващите обвиняемият е бивш служител на шведските въоръжени сили, където по време на службата си е имал достъп до строго секретна информация. Прокуратурата твърди, че той е направил опит да разкрие тези данни.
Прокурорът Матс Юнквист заяви, че през ноември 2025 г. заподозреният е пътувал до Москва, където се е срещнал с представители на руските разузнавателни и служби за сигурност. Именно тези действия са в основата на повдигнатото обвинение.
От руското посолство в Стокхолм не са коментирали случая.
Мъжът се намира в ареста от януари, а съдебният процес срещу него е насрочен за 15 юни в Стокхолм.
Паралелно с това срещу него се води и предварително разследване по подозрение за участие в заговор за убийство, съобщава шведската обществена телевизия Ес Ве Те.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #7, #13
13:28 10.06.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #5, #8, #12
13:28 10.06.2026
3 Интересно как се повдига обвинение за
Явно нямат нищо черно на бяло само догадки
Прилича си на лов на вещици
Коментиран от #10, #11
13:30 10.06.2026
4 Справедлив
13:30 10.06.2026
5 Тиква
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Окрахиените,вън,подла и хитра напаст.
Коментиран от #6
13:33 10.06.2026
6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #5 от "Тиква":Наричайте себе си "тикв.е.ник". Слава на Украйна и нашите юнаци!
Коментиран от #15
13:36 10.06.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Варна 3":Ами премести я ❗😀
Коментиран от #9
13:40 10.06.2026
8 българин
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":няма кво да ги арестувате, директно в тила.
Коментиран от #16
13:42 10.06.2026
9 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Преместихме си го✌️
13:43 10.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Интересно как се повдига обвинение за":По нивите им закони не се иска ОБВИНЕНИЕТО да доказва вина, а ОБВИНЯЕМИЯТ да доказва НЕВИННОСТ❗
Коментиран от #14
13:43 10.06.2026
11 В раша са още по zли
До коментар #3 от "Интересно как се повдига обвинение за":В раша са още по zли и параноични
13:44 10.06.2026
12 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Долу уср@йна и всички които я подкрепят!
всички бандери изтреп@ни!!!киев да гори💥🔥
14:01 10.06.2026
13 Бъркаш се
До коментар #1 от "Варна 3":ти имаш място единствено на 2 метра на долу при червеите!
14:03 10.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":По НОВИТЕ им закони...
14:05 10.06.2026
15 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":хахлите са мръсна и3мет и трябва да бъдат терминирани!!!
14:06 10.06.2026
16 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #8 от "българин":Всички русофоби и хахли директно в ТИЛА!!!
14:07 10.06.2026